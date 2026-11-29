Irene Montero abandona la política institucional tras no conseguir el escaño con Podemos: no será eurodiputada

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LO ESENCIAL Las claves Irene Montero anuncia su retiro de la política institucional y renuncia a su escaño como eurodiputada. La dirigente morada admite que los resultados del partido en las elecciones han sido muy malos. Montero advierte sobre la victoria de la derecha y asegura que continuará luchando desde la militancia.

La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos por Madrid, Irene Montero, ha anunciado que abandona "la política institucional" y su escaño en el Parlamento Europeo después de no haber conseguido en estas elecciones volver al Congreso y admitir que los resultados para los morados han sido "muy malos".

En una breve comparecencia en la sede de Podemos tras conocer los resultados del 29N, ha lamentado que la derecha haya ganado las elecciones, y ha subrayado que es "una noche de tristeza, de rabia, de miedo".

Ha advertido que vienen tiempos "peores" y que por eso es imprescindible utilizar "todas las herramientas de lucha que nos han dejado nuestras abuelas para hacer frente al horror", avisando que la mayoría social va a sufrir las consecuencias, las mujeres, los inmigrantes, los pensionistas, estudiantes, los inquilinos y los pacientes de la sanidad pública.

Montero ha dicho que seguirá luchando como militante para crear espacios "seguros" con el fin de reorganizarse y volver a ganar a la derecha.

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