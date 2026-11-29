Frente a las ausencias de González y Zapatero, Ferraz ha intentado paliar las bajas mediante manifiestos de exministros e intervenciones públicas del exdirigente José Bono en apoyo a Sánchez.

Barones territoriales con gran peso, como Emiliano García-Page, evitan coincidir en actos con el presidente, al tiempo que otros históricos como José Luis Corcuera o Paco Vázquez abogan abiertamente por votar a la oposición.

Felipe González ha anunciado su intención de votar en blanco mientras Sánchez siga al frente del Gobierno, un gesto interpretado como un intento de preservar un espacio crítico para reconstruir una alternativa futura.

Los principales referentes históricos del PSOE, como Felipe González y Alfonso Guerra, se han apartado por completo de la campaña electoral y mantienen severas críticas contra Pedro Sánchez.

Cuando llegó la Transición, el PSOE lanzó una campaña para reivindicarse como partido histórico, fundado en 1879 en la madrileña Casa Labra. "Cien años de honradez", rezaba su lema. A lo que los comunistas replicaron: "Y cuarenta años de vacaciones".

Casi medio siglo después, el partido que reivindicaba aquella trayectoria centenaria afronta una paradoja: sus principales referentes históricos no están en la campaña.

El PSOE de Pedro Sánchez ha ido construyendo una identidad cada vez más ligada a su secretario general, mientras buena parte de la vieja guardia observa desde la distancia, critica sus decisiones o directamente reclama un cambio de Gobierno.

El PSOE de la Democracia, más que una continuación del PSOE marxista, es un partido refundado en Suresnes sobre unas siglas históricas. Pero ninguno de sus dos grandes artífices, ni Felipe González ni Alfonso Guerra, ha participado en esta campaña.

La ausencia de González tiene, además, una dimensión política. Hace unos meses anunció que, mientras Sánchez siga al frente del Gobierno, votará en blanco.

En Ferraz consideran una traición esas palabras. Sin embargo, entre los críticos con el presidente hay quienes interpretan ese gesto como una forma de preservar un espacio político para el futuro.

"Felipe sabe que es más difícil recuperar un voto que se ha ido al PP que a la abstención, por eso trata de dirigir el voto a un espacio crítico pero que permita construir una alternativa el día de mañana", explican.

Tampoco ha aparecido en campaña quien, sobre la herencia felipista, dio al partido un perfil más izquierdista: José Luis Rodríguez Zapatero. En su caso, lo que le ha apartado de los mítines son las informaciones sobre sus presuntos escándalos de corrupción, aunque mantiene la "interlocución" con Ferraz y sigue "asesorando" a Sánchez.

Sin Felipe ni Zapatero. A Ferraz no le ha quedado más remedio que impulsar manifiestos con el respaldo de exministros de los gobiernos de ambos.

Incluso ha surgido un inesperado guest star: el histórico y controvertido José Bono, que en las últimas semanas ha multiplicado su presencia en entrevistas en televisión, pidiendo el voto para Sánchez.

Sin su barón más votado

Pero el distanciamiento no se limita a los expresidentes. También alcanza a algunos de los principales referentes territoriales del partido.

La ausencia más notable ha sido la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha evitado los mítines e incluso compartir escenario con Sánchez en Albacete.

Aunque Ferraz anunció un acto conjunto, el único barón socialista que gobierna con mayoría absoluta alegó que ya tenía cerrada la agenda el día en cuestión.

En los mítines de Extremadura también se ha echado en falta al histórico Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El expresidente autonómico se siente traicionado después de haber participado en la última campaña prometiendo que no habría una Ley de amnistía. El tiempo y su partido le dejaron por mentiroso.

Hay otros dirigentes que han evitado asumir un papel activo en la campaña, aunque en entrevistas y tertulias han asegurado que votarán al PSOE, no han ocultado cierta distancia o malestar con Sánchez.

Es el caso de la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, una de las pocas voces que ha defendido públicamente a Felipe González y que ha reconocido que "no entiende el papel de Bono".

También lamenta que el programa del PSOE introduzca la financiación singular a Cataluña sin el aval del Comité Federal.

En ese espacio de crítica, pero también de disciplina de partido, se sitúan el senador Juan Lobato y la exvicesecretaria general Elena Valenciano.

Otro caso similar es el del exdiputado Eduardo Madina, antiguo rival de Sánchez en las primarias, que ha sido duramente atacado por Óscar Puente por sus críticas al presidente y que, en esta ocasión, ha hecho un alto en sus habituales intervenciones radiofónicas.

No por previsible sigue siendo clamoroso el silencio del exvicepresidente Alfonso Guerra. El sevillano, antaño estrella de los mítines por su humor ácido, ha optado por quedarse en casa.

No es ningún secreto que comparte con Felipe González su opinión sobre Sánchez, de quien ha llegado a criticar su "deriva antidemocrática".

Una posición similar mantienen otros exministros de aquellos gobiernos, como Virgilio Zapatero, que ha censurado los pactos con Bildu y la Ley de amnistía.

Otros se van al PP

Otros históricos han ido más allá y han pedido por carta a Sánchez que renuncie a la Secretaría General. Ocurrió el año pasado, cuando entre los firmantes figuraban los exministros del Interior José Barrionuevo y de Obras Públicas Javier Sáenz de Cosculluela.

Cosculluela intervino esta semana en Cuatro para defender la gestión y el legado de Felipe González de los ataques del actual PSOE. "Sánchez es un peligro para la democracia", manifestó. Y aseguró decirlo en su condición de socialista y español.

Sus manifestaciones se enmarcan en ese debate interno y las críticas de la vieja guardia felipista que cuestiona la falta de democracia interna en el partido y el rumbo del Ejecutivo.

Recientemente, un manifiesto a favor del cambio en España reunió las firmas del expresidente del Senado Juan José Laborda y de personalidades del entorno socialista como Francisco Llera, antiguo director del Euskobarómetro. También lo suscribió el exministro José Luis Corcuera, que ya ha anunciado que votará al PP.

En la misma línea se ha situado Nicolás Redondo Terreros, exlíder del PSE.

Paco Vázquez, exalcalde de La Coruña, hace tiempo que se desligó de este PSOE. "Mi voto será en contra del actual Gobierno, contrario a los principios y valores de la socialdemocracia. Y será un voto útil para reforzar la necesaria alternancia", afirma a EL ESPAÑOL.

A esta lista de exiliados socialistas se suman cinco exministros de José Luis Rodríguez Zapatero que no han firmado el manifiesto de apoyo a Sánchez, pese a estar en condiciones de hacerlo.

Son Jordi Sevilla, que ha apadrinado una corriente socialdemócrata dentro del PSOE; Celestino Corbacho, César Antonio Molina, Ángeles González-Sinde y María Antonia Trujillo.

Si la exministra de Vivienda se ha convertido en una figura incómoda para el PSOE por su postura abiertamente promarroquí, Molina ha criticado sin ambages la deriva del presidente, de quien ha asegurado que "debería haber dimitido pero no tiene ni la vergüenza, ni el honor".

La fotografía de esta campaña deja dos PSOE cada vez más distanciados: el oficial, mayoritario, partido que se reúne bajo el liderazgo de Sánchez, y el de una tradición socialista que, desde distintas posiciones, ya no encuentra su lugar en la estrategia de Ferraz.

La vieja guardia no marca desde hace mucho el rumbo del PSOE, pero su ausencia se ha convertido en uno de los mensajes políticos más visibles de la campaña.