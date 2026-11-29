Feijóo pide a los españoles "que no voten con miedo, sino con memoria" y Sánchez anima "a movilizarse y participar"
El líder de los socialistas ha acudido sin Begoña Gómez, quien "ha votado por correo", una forma que ha tildado de "absolutamente limpia y transparente".
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Pedro Sánchez ha votado temprano animando a la movilización masiva para decidir el futuro del país y defendiendo la transparencia del voto por correo.
Alberto Núñez Feijóo pide a los ciudadanos votar «con memoria y no con miedo» y defiende su visita a Ceuta durante la jornada de reflexión.
Ada Colau hace un llamamiento especial a las mujeres y a la clase trabajadora a «alzar la voz» y acudí a votar en masa.
Santiago Abascal anima a una participación masiva «sin miedo» para legitimar la democracia y evitar lamentaciones tras el recuento.
El candidato a la presidencia por el PSOE, Pedro Sánchez, ha sido el primer aspirante que ha acudido a las urnas y ha animado a "movilizarse, a participar y a votar por el futuro de nuestro país". Sánchez, quien pasó su jornada de reflexión montando en bici junto a su esposa, ha acudido solo ya que Begoña Gómez ha votado por correo.
En cambio, el candidato a la presidencia por el PP, Alberto Núñez Feijóo, sí que ha votado junto a su esposa, Eva Cárdenas. Ambos lo han hecho en el Instituto Ramiro de Maeztu que, ironía de la vida, fue el centro educativo en el que Pedro Sánchez estudió el bachillerato. Desde allí, ha explicado que es hoy cuando "los españoles cogen el timón" y por ello, les ha pedido que "no voten con miedo, sino con memoria".
La líder de Frente Amplio, Ada Colau, ha votado poco más tarde en Barcelona, desde donde ha destacado la importancia del voto de las mujeres y les ha pedido "alzar la voz": "No solo no tienen que estar calladas sino que tienen que alzar la voz". Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, desde Madrid ha animado a votar, y ha llamado "a una participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana".
El líder de los socialistas ha sido el más madrugador, ha llegado cerca de las 9:15 horas al colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo, en el distrito de Moncloa-Aravaca. Se ha dirigido a la prensa con un mensaje muy claro: "Hoy es el día". "Hoy es el día en el que nuestro país va a decidir qué quiere para los próximos años", ha precisado.
Asimismo, ha animado a "movilizarse, a participar y a votar por el futuro de nuestro país" ya que, ha explicado, "cuanto mayor sea la movilización" mejor estará reflejado "el sentir y la voluntad mayoritaria de los ciudadanos en el próximo Parlamento" y "mayor fuerza tendrá el Gobierno" para continuar sus políticas.
Sánchez ha confesado que ve "una movilización histórica" y que, por eso, tiene "buenas sensaciones".
Por último, ha explicado que pasará el día, "como todos los domingos", con la familia; en concreto, ha dicho que comerá una paella.
Sobre las críticas presentadas por el PP y Vox al voto por correo y el voto exterior, ha señalado que la mejor manera de "despejar cualquiera de estos bulos" es participar, "votar en masa". Asimismo, ha precisado que su mujer "ha votado por correo", una forma que ha tildado de "absolutamente limpia y transparente".
El candidato socialista no ha querido entrar a valorar el viaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Ceuta durante la jornada de reflexión y ha agradecido el apoyo de la militancia y la ciudadanía al proyecto que él "encarna".
Por su parte, el líder de los populares ha llegado al colegio electoral pasadas las 10:30. Feijóo ha explicado que es hoy cuando "los españoles cogen el timón" y por ello, les ha pedido que "no voten con miedo, sino con memoria".
"Quiero pedirles que no voten con miedo, que voten con memoria. Yo solamente les propongo ilusión y esperanza, que un país que se ha levantado varias veces, un país que ha sido capaz de construir una gran democracia, un país que ha sido capaz de cumplir las metas fundamentales de los cumplimientos y de los objetivos", ha afirmado.
Asimismo, ha explicado que "puede haber un antes y un después en la política española".
"Estoy absolutamente orgulloso de nuestro país. Creo que vivimos en el mejor país del mundo. Quiero decirle a todos los ciudadanos, sin conocer obviamente qué es lo que va a ocurrir esta noche, que le doy las gracias por su confianza. Gracias por tener la oportunidad de ser candidato por segunda vez a la presidencia del gobierno. Gracias a mi partido por confiar en mí", ha dicho.
Sobre haber pasado la jornada de reflexión en Ceuta, Feijóo ha sido muy claro al decir que fue para "cumplir una promesa" con el presidente de la ciudad autónoma. "Iré a Ceuta todas las veces que considere oportuno", ha zanjado.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha votado en el colegio madrileño La Inmaculada Marillac; no obstante, ha querido acompañar a Feijóo y a Cárdenas a las urnas del Ramiro de Maeztu.
"Participación masiva"
En Barcelona, la candidata a la presidencia por Frente Amplio, Ada Colau, ha acudido a ejercer su derecho a voto al Institut La Sedeta en torno a las 11:00 horas. Desde allí, ha destacado la importancia del voto de las mujeres y les ha pedido "alzar la voz".
La líder de Frente Amplio ha destacado la importancia del voto de las mujeres a las que les ha dirigido un mensaje: "No solo no tienen que estar calladas sino que tienen que alzar la voz".
Colau ha explicado que "hoy es un día muy importante, ya que hay mucho en juego" y es por eso que ha animado "a votar en masa".
"Es muy importante que la clase trabajadora vaya a votar para defender la democracia, los servicios públicos el derecho a la vivienda, las pensiones y los sueldos dignos. Lo más importante es que la ciudadanía vaya a votar en masa", ha declarado.
La líder de Frente Amplio ha confesado que se encuentra "con mucha ilusión y mucha expectativa".
Colau ha evitado pronunciarse acerca de la visita de ayer a Ceuta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque ha criticado que algunos partidos "han querido incitar al odio, a la confrontación, a la polarización" en esta campaña electoral, mientras otros "han querido movilizar el voto alrededor del miedo".
Poco más tarde que Colau pero en Madrid, el candidato a la presidencia por Vox, Santiago Abascal, ha votado en el Colegio Pinar del Rey. Desde allí, Abascal ha animado a votar, y ha llamado "a una participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana".
"Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva, para que no haya que arrepentirse mañana", ha afirmado el líder de Vox, quien ha confiado en que todos aquellos que tienen derecho al voto puedan ejercerlo de manera libre y pacífica, "sin ningún tipo de violencia ni incidente".
"Una participación masiva favorece al pueblo y legitima la democracia", ha precisado y ha animado a los abstencionistas a votar para que "otros no voten por ellos". Aunque ha manifestado que "hay muchos motivos para la inquietud" sobre el sistema electoral, ha insistido en que una participación masiva "pasa por encima de cualquier trampa".
El líder de Vox ha pedido que la gente "vote sin miedo, sin pesimismo, que acuda a las urnas con valor".
Preguntado por la decisión del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de pasar la jornada de reflexión del sábado en Ceuta, ha respondido que cada uno la pasa "donde quiere" y que él estuvo con la familia.