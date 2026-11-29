Las cifras más bajas de participación histórica se registraron en las repeticiones electorales de 2016 y 2019, así como en las generales de julio de 2023.

El PP logró sus dos mayorías absolutas con un nivel de abstención mayor, situándose la participación por debajo del 70% tanto en el año 2000 como en 2011.

Los precedentes históricos demuestran que una alta participación no siempre beneficia a la izquierda, como el 79,97% de Felipe González en 1982 o el 77,38% de Aznar en 1996.

Pedro Sánchez reclama una participación del 75% para garantizar una mayoría absoluta de la izquierda con 176 escaños.

El presidente Pedro Sánchez ha esgrimido durante sus últimos actos de campaña dos cifras mágicas, como un mantra: 75 y 176.

Reclamaba una gran "movilización" del electorado para alcanzar una participación del 75% que, según asegura, garantizaría a la izquierda una mayoría absoluta de 176 escaños para gobernar.

Pero no es necesariamente así. Hasta ahora, las elecciones con mayor índice de participación, el 79,97%, fueron las de 1982, en las que Felipe González llegó al poder con una histórica mayoría absoluta de 202 escaños.

También superaron ampliamente el 70% las elecciones generales del 6J de 1993, en las que quedó frustrado el primer intento de Aznar de llegar a la Moncloa, tras asumir la presidencia del PP.

El PSOE llegaba tocado a aquellos comicios, tras estallar varios casos de corrupción como el caso Filesa. Con una participación del 74,4%, Felipe González logró revalidar el cargo. Sacó 159 diputados, por lo que tuvo que apoyarse en CiU y PNV para gobernar.

Las segundas elecciones generales con mayor participación, el 77,38%, fueron las de marzo de 1996. Se impuso el PP de José María Aznar, aunque por un margen más estrecho del esperado: tan sólo 1,16 puntos de ventaja.

Fueron unos comicios especialmente broncos, en los que el PSOE difundió el célebre vídeo del dóberman que presentaba al PP como una amenaza para la democracia.

Aznar obtuvo 156 diputados, lo que le obligó a apoyarse en la Convergència de Pujol (a través del Pacto del Majestic), el PNV y CC para gobernar.

Las terceras elecciones con mayor participación, el 75,66%, fueron las de marzo de 2004, tras la conmoción causada por los atentados del 11M.

José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa contra todo pronóstico, después de que las sedes del PP fueran cercadas en toda España por manifestantes convocados a través de mensajes SMS.

Es cierto que el PP ha obtenido sus dos mayorías absolutas con una participación inferior al 70%. La de Aznar en 2000 (obtuvo 183 diputados) fue con el 68,7%.

Y Mariano Rajoy obtuvo una mayoría absoluta aún más amplia, de 186 diputados, en 2011 con el 68,9%.

A partir de 2015, la ruptura del bipartidismo, con la irrupción nacional de Podemos, Ciudadanos (Cs) y Vox, dio lugar a mayorías inestables.

Las cifras de participación más baja se han registrado en las repeticiones electorales de junio de 2016 (66,48%) y noviembre de 2019 (66,23%).

También las elecciones generales del 23J de 2023 registraron una participación de tan sólo el 66,57%, ya que Pedro Sánchez decidió celebrarlas en pleno mes de julio.

Y pese a perder aquellos comicios, logró mantenerse en la Moncloa mediante un pacto a varias bandas con la extrema izquierda y los partidos independentistas.

Pero no es cierto que una elevada participación garantice la victoria a la izquierda, como sostiene Pedro Sánchez.

Hay otro precedente próximo, en este caso las elecciones autonómicas madrileñas del 4M de 2021.

Fue una campaña electoral de máxima tensión, después de que Pablo Iglesias renunciara a la Vicepresidencia del Gobierno para disputar a Ayuso la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Iglesias denunció que habían llegado sobres con balas a su Ministerio y al de Fernando Grande-Marlaska.

Luego abandonó el debate de la Cadena Ser, porque la cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio, no dio credibilidad a aquella amenaza y se negó a condenarla.

También la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, exhibió una enorme foto de una navaja enviada a su departamento.

La Policía no tardó en localizar al autor de aquel envío: una persona con problemas mentales que residía en San Lorenzo del Escorial.

En medio de este clima de crispación, la participación en aquellos comicios se disparó hasta el 76,26%, con largas colas en los colegios electorales para votar.

Isabel Díaz Ayuso se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta y pudo gobernar con el apoyo de Vox.

Pablo Iglesias quedó quinto, y abandonó la vida política para montar un canal en Youtube: Canal Red.

Por otro lado, los sondeos publicados hasta el pasado lunes hacen improbable el propósito anunciado por Sánchez: una mayoría absoluta de 176 escaños para la izquierda, con una participación superior al 75%.

Para hacer realidad ese escenario, Sánchez necesitaría que todos los indecisos de la izquierda voten al PSOE, y los de la derecha se queden en casa.