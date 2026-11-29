Durante la entrevista expresa opiniones sin filtros sobre figuras históricas y literarias, tildando a Cela de "asesino intelectual" y comentando su cercanía personal con el expresidente Zapatero.

El Premio Cervantes aborda sus desvelos poéticos nocturnos y la degeneración macular que padece, confesando que teme más a la ceguera total que a la propia muerte.

Gamoneda ofrece una visión crítica de la política y el poder, asegurando que los instrumentos de creación de riqueza siguen en manos de las mismas élites desde la época de Franco o Isabel II.

El poeta Antonio Gamoneda repasa su trayectoria vital y su obra a los 95 años, recordando una infancia marcada por la pobreza tras la Guerra Civil y el fallecimiento de su padre.

Cuando nosotros no habíamos nacido, él ya escribía poemas sobre la vejez. Está sentado en un sofá junto a la puerta principal del viejo caserón y lo vemos a través de la ventana. Su rostro es un reflejo de luces muy blancas y muy frías, como las de sus poemas. Unos rayajos de luz como pintados por un niño.

La camisa blanca y el pelo blanco. El rostro pálido. Todo asomado a la ventana desde otro tiempo. Nos acordamos de un verso suyo: "Ayer y hoy son ya el mismo día en mi corazón".

Llegamos a casa de Antonio Gamoneda (Oviedo, 1931) bordeando la trasera de la catedral de León. Sobresale desde el patio un árbol enorme de hace un siglo, la edad de este poeta premio Cervantes, Reina Sofía y Europeo de Literatura. Escritor traducido a decenas de lenguas, una efeméride en sí mismo que vive encerrado, ajeno al ruido, sin importarle lo más mínimo que muchos piensen que ya es ceniza, que ya es solo una calle –tiene varias– o una biblioteca –también tiene varias–.

Llegamos con este itinerario de lectura: sus dos tomos de memorias –en Galaxia Gutenberg, que también ha sacado sus poesías completas– y la antología de Alianza, que acaba de reeditarse. Es una paradoja Gamoneda. Hace mucho frío en sus poemas, pero dentro se está muy bien.

Nos recibe al mediodía porque es escritor nocturno. Hay algo que le tortura y no le deja dormir: la palabra precisa. Las máculas de los ojos se le han ido degenerando y tiene más miedo a la oscuridad total en vida que al fundido a negro de la muerte.

Antonio Gamoneda, sin filtros a los 95 años: de su sentencia sobre Zapatero al "asesino intelectual" Camilo José Cela

Pensar tanto lo que escribe le ha debido de dar esta memoria que ahora abrimos como el que abre el melón del tiempo. ¿Cómo es posible hacer este viaje desde 2026?

Nos hace un gesto con el bastón, nos pastorea cariñosamente. Nos colocamos con él junto a la ventana, a salvo de esa intemperie que resucita cuando abrimos uno de sus libros y leemos algo al azar. Por ejemplo: "El miedo y la luz, la misma sustancia en mis ojos". O por qué no: "La pobreza y la lluvia son mis únicas pasiones". O esto otro: "Recordad esta canción antes de mirar mis ojos; mirad mis ojos en el instante de la nieve".

A veces, levanta la palabra como un cañón y apunta despiadadamente. Puede ser un rey, otro escritor, un rico, un sistema político. Bum.

Gamoneda escribe con frío porque fue un niño muy pobre. Al recoger el Cervantes, habló de "la cultura de la pobreza". Su padre, adicto a la morfina, periodista de la bohemia, murió cuando él era un bebé. Su madre llegó a León en busca de un clima más propicio para el asma. Estalló la guerra y lo perdieron todo. Fueron pobres de golpe.

Tan pobres como para que, en 1945, la madre enviara al hijo de trece años de vuelta a Oviedo para desenterrar el cadáver de su padre y extirparle el oro de la dentadura. Había que pagar un médico y había que comer.

Pasó la guerra, pasaron los alemanes cantando, pasó su madre bordando hasta desmayarse, pasó el nacionalcatolicismo con los agustinos, pasaron el sindicalismo y el comunismo en la clandestinidad, pasaron casi veinticinco años como empleado de banca, pasó una depresión tan larga como lo del banco... y por el camino le fueron naciendo esos versos tan helados. Gamoneda es una poesía machadiana que te mete en el congelador.

De pronto, se levanta: "Miren, cinco apoyos". Las dos manos, los dos codos y un bastón. Así, como en una ascensión al infinito, nos lleva por la escalera a su biblioteca y a su escritorio. No hay ascensor y pensamos en este ritual de sacrificio que Gamoneda, siglo a la espalda, tiene que hacer cada vez que desea escribir.

Lo imaginamos en la noche, cinco apoyos, las dos manos, los dos codos y el bastón, subrayado por una luz blanquecina, prendido de la escalera de madera hasta llegar a sus papeles: "Luz. Ha de ser la última luz. Estoy muy cansado. No recuerdo mis pasos. Ya he llegado. No sé adónde. Estoy muy cansado".

Me dijeron que no le llamara hasta después del mediodía: “Por las noches reescribe un poema todo el tiempo hasta casi el amanecer”.

Se quedaron un poco cortos. Por las noches, reescribo muchos poemas. Algunos nuevos; otros de hace treinta años. Escribo primero a la luz del día, pero me voy a la cama y no estoy tranquilo. Me levanto por la noche para decirlo mejor.

¿Dice mejor las cosas por la noche?

La noche es más adecuada para la reescritura. Te dota de una especie de distancia y de un silencio espeso que funcionan muy bien en la reescritura.

¿De qué hora a qué hora reescribe?

A eso no le podría contestar con precisión. Algunas madrugadas termino a las cuatro, otras a las seis… Termino cuando me parece que el texto está un poco mejor que por el día.

¿Cuál es ese poema del que me hablaban y que tanto le desvela?

Uno sobre Lorca. Teóricamente está acabado, pero eso se lo digo ahora. Luego, por la noche, pienso lo contrario y me pongo a reescribirlo.

¿Por qué? ¿Qué es eso que quiere decir sobre Lorca y que le lleva a no encontrar las palabras?

Quiero poner de relieve mi imposible empatía pero cierta con Federico García Lorca. "Imposible" porque no lo conocí, claro, pero "cierta" porque está ahí, cada noche. Me gustaría que el poema estuviese fuera de los tópicos que suelen aplicarse a su poesía y a su persona.

¿Cuáles son esos tópicos en los que no le gustaría caer?

Principalmente, ese neopopularismo que dicen que existe en Lorca. Yo no lo veo. Creo que tengo conocimiento para despejarlo porque murió hace pocos años en León Luis Sáenz de la Calzada, uno de los principales componentes de La Barraca. Luis fue muy amigo mío y me contaba.

Lorca tenía una gran capacidad para comunicar el amor, el drama, la alegría y la belleza, pero su realización poética, su técnica… eran algo muy serio. Tanto en la poesía como en el teatro. Por eso no veo ese neopopularismo que se le atribuye. Lorca fue un escritor muy disciplinado, muy severo consigo mismo, un profesional. Eso no encaja con esa imagen de poeta de las cantinas que hoy se quiere dar de él.

¿Ha visto 'La bola negra'?

No. Me han hablado de la película, pero no la he visto. Ya no puedo desplazarme al cine, no oigo bien… Ojalá llegue pronto aquí, a las casas, a la televisión. Dicen que es un trabajo interesante.

Acabo de leer el diario hasta ahora inédito de Juan Ramírez de Lucas, el último amor de Lorca. Creo que es un texto que también derriba tópicos. Ramírez de Lucas fue falangista y luego miembro de la División Azul. Cuenta que a Lorca la política le interesaba muy, muy poco.

Sospecho que en Lorca hubo una evolución ideológica acelerada. Probablemente llegara pronto a comunista… sin ser exactamente cierto casi en ningún momento. Y luego, saliendo de esa postura, se convirtió a una suerte de comunismo natural, idealista.

El comunismo entendido como un estadio final que no es más que la solidaridad y la ternura civil. Nada que ver con el materialismo histórico o la dictadura del proletariado. Creo que Lorca habría ido saliendo del izquierdismo… camino de ese comunismo paradisiaco. Algo así.

También me han dicho, don Antonio, que a sus 95 años todavía tiene una tertulia con amigos bien regada de vino y envuelta en tabaco. ¿Podría presentarme a Fausto?

El tabaco lo dejé hace dos años, pero me acuerdo mucho del cigarro cuando escribo. He intentado sustituirlo por palillos y hasta pistachos, pero no es lo mismo. El tabaco es una cosa muy seria y lo echo de menos.

Tiene todas las maldiciones encima y yo no le resto ninguna, pero lleva consigo una carga vivencial que tiene que ver hasta con el pecho de la madre.

Explíquemelo.

En la guerra, muchos de los que iban a ser fusilados pedían un cigarro como último ruego. Porque el tabaco consuela. ¿Y sabe por qué consuela? Por la simple razón de que, con un cigarro en la boca, se repiten movimientos orgánicos labiales que se dan en la primera infancia. El pecho de la madre.

¿Le queda algún vicio?

Eso de tomar una copa del mejor vino posible. En la vida, sólo he tenido estos vicios menores… Mis amigos me hacen la caridad, como decía aquel asesino intelectual que fue Cela, de trasladar la peña al bar de enfrente de mi casa.

Don Antonio, ha llamado asesino a Cela.

Sí, claro. Un asesino intelectual. Puedo proporcionarle fotocopia de la carta en la que se ofrecía a las autoridades franquistas para denunciar a gente. Él sabía muy bien lo que pasaba con los denunciados. ¿No es eso ser un asesino?

Es cierto lo de esa carta, pero Cela evolucionó. Reivindicó mucho durante la dictadura a Pedro Salinas y, con su revista, dio voz a autores contrarios al régimen.

Yo le vi insultar a un buen muchacho de Villafranca del Bierzo, muy humilde, que se acercó para alabarlo. Le dijo Cela: “Vete de aquí, idiota, que te pego una patada”. ¿Eso es garantía de evolución?

Cela decía mucho esa expresión: “¿Me haría la caridad de…?”. A mí me lo dijo: “¿Me haría la caridad de ponerme un chófer para ir a la conferencia?”. Yo dirigía una institución aquí en León y le contraté alguna charla. Me dedicó algunos libros.

Si lo invitaba, entiendo que, a pesar de lo personal, lo consideraba un gran escritor.

No me parece un gran escritor.

Entonces, ¿para qué lo invitaba?

Porque lo pedía la sociedad leonesa. Y porque era premio Nobel. Si le hubiera tenido que dar el Nobel a alguien con ribetes fascistas, se lo habría dado a algún otro antes que a Cela.

¿Me regala los libros dedicados de Cela?

No tengo inconveniente en venderlos. Hombre, a usted se los regalaría.

Adelante.

Pero es que ya he llegado a un masoquismo intelectual… qué más da. Están por ahí, en el piso de arriba. Le propuse a un librero de viejo de Madrid, que había sido comunista también, cambiárselos por otros libros. Era un buen trato.

Él ganaba dinero con esas firmas y yo conseguía cosas que me interesaban. Pero aquel librero no quiso hacer negocio con las firmas del asesino intelectual. Lo consideró indigno.

¡Y qué va a hacer con los libros!

A ver si cuando muera crean una especie de aula o biblioteca “Antonio Gamoneda” en la Fundación Sierra-Pambley, aquí en León. Los donaré gratis. Esos y todos los libros.

"Cela fue un asesino intelectual porque se ofreció al franquismo como delator"

A usted le enseñó a leer un hombre muerto y le dio “otra más alta vida”.

Había estallado la guerra y las escuelas estaban cerradas. Los maestros habían sido especialmente represaliados en León. Yo tenía cinco años y mi madre quería que aprendiera a leer. La familia éramos mi madre, viuda, y yo. En mi casa sólo había un libro. El libro de poemas de mi padre, que ya había muerto. Se titulaba Otra más alta vida.

Le iba preguntando a mi madre por las letras, por las palabras, luego por las frases… Creo que tuve una tempranísima y afortunada imaginación. Me fui impregnando de la poesía. Empecé a conocer la rítmica asociada a la expresión.

El animal del llanto lame las sombras de tu madre y tú recuerdas otra edad: no había nada dentro de la luz; solo sentías la extrañeza de vivir. Luego venía el afilador y su serpiente entraba en tus oídos.

¿Qué era la rosa pantopón?

90% de morfina y 10% de alguna sustancia químico-comercial. Una droga muy atractiva para la bohemia de aquellos años. Creo que el nombre venía de Francia, pero no estoy seguro. Se pinchaban a través del pantalón. Mi padre estuvo enganchado a la rosa pantopón.

Teniendo en cuenta que los vicios devastaron a su padre, ¿eso influyó de alguna manera en la relación que ha tenido usted con ellos?

Es posible. Jamás me he pinchado ni he ingerido nada que no sean las drogas menores: alcohol y tabaco. Puede que la experiencia viciosa de mi padre, que conocí a través de mi madre, haya configurado de alguna manera mi forma de ser.

Mi padre fue un periodista de la bohemia, pero cuando murió hacía años que había abandonado esa vida. Se casó y se normalizó con todas las comillas que usted quiera ponerle.

El día que su padre cumplió 45 años estaba postrado hacía tiempo por un ictus y varios dolores. Le pidió a su madre que le inyectara una dosis letal de morfina. Ella le dijo que no, pero acabó cediendo. Visto en el espejo del presente, me ha recordado a la eutanasia.

Sí. Fue una muerte digna. Dignificada por el amor de mi madre. No tuvieron que andar con papeles ni permisos. Me hace mucha gracia que haya que dar permiso a la gente para morir. Mi propuesta, ya lo ve, va mucho más allá de la ley actual. La eutanasia debería ser un impulso limpio de papeles y de impuestos.

¿Cree usted en la relación con los muertos? Martín Gaite, como usted, no creía en Dios, pero sí veía a los muertos en las pequeñas cosas que iban apareciendo. Usted es poeta y su padre soñó con ser poeta, pero no le dio tiempo.

Yo no creo en esas influencias que pueden producirse a través de medios más allá de lo físico. No creo en nada de eso. Me divierte mucho la metempsicosis, pero nada más.

Para usted la muerte es un fundido a negro y se acabó.

Exacto.

¿Le tiene miedo?

Pues seguramente. Aunque es un miedo indefendible. Con la muerte se acaban todos los problemas, pienso. Pero luego tengo miedo. También le digo que hoy no me siento demasiado abrumado por la proximidad de la muerte. Me interesa mucho la vida. Intento mantener una conducta de empatía, cariño y respeto.

Estoy desnudo ante el agua inmóvil. He dejado mi ropa en el silencio de las últimas ramas. Esto era el destino: llegar al borde y tener miedo de la quietud del agua.

Me he sentado a esperar a la muerte como quien espera noticias ya sabidas. Desprecio la eternidad. He vivido y no sé por qué. Ahora he de amar mi propia muerte y no sé morir.

Antonio Gamoneda, en la biblioteca de su casa en León. Nico Rodríguez

Su primer recuerdo es la oscuridad de un armario. Cuenta en sus memorias que a veces le viene esa oscuridad a la cabeza. ¿Qué es para usted lo más oscuro hoy?

Lo más oscuro en el sentido de ausencia de luz…. Mis primos me encerraron en un armario, es cierto, yo era un niño muy pequeño. Mi madre me buscaba, no sabía dónde estaba. Y me acuerdo de esa oscuridad.

Estoy llegando visualmente, como órgano inteligente y captativo, a la ceguera casi total. No me queda gran cosa por ver. Mis máculas se van degenerando. La oscuridad va siendo familiar. Cuando sea completa, no sé si lo soportaré.

"Mis máculas se van degenerando. No sé si seré capaz de soportar la oscuridad total"

Su madre dejó Oviedo y se vino a León con usted, un bebé, porque el clima seco era mejor para el asma. Dígame una imagen que le venga a la cabeza cuando aparece su madre en la conversación.

Pienso en su viudedad, que es otra forma de orfandad. Con la guerra, pasó de vivir en una situación más o menos normal a la pobreza absoluta. Fue un descendimiento muy abrupto. Con la guerra, quedaron en Oviedo los recursos que tenía y jamás los pudo recuperar.

Unas mínimas propiedades urbanas, un piso, una pensión que le suministraba el periódico donde había trabajado mi padre…. Todo eso desapareció. La recuerdo cosiendo casi desmayada.

Tienes suerte esta vez. Toda la noche es tuya y te envuelve y tú te sientes como si fueras a reunirte con tu madre y piensas que quizá es bueno existir debajo de las estrellas.

No tiene apenas recuerdos de la Segunda República, pero la estudió mucho para escribir el primer tomo de sus memorias. Para contar lo que sucedía alrededor de su primera infancia. ¿Se ha mitificado demasiado aquel periodo por parte de la izquierda?

La Segunda República está impregnada de lo que pudo ser y no fue. Tiene ese componente emocional de proyección, de potencial. Esos políticos de hoy que usted menciona tienen nostalgia de lo que no llegó a ser.

Pero es una nostalgia de lo que fue. Lo reivindican tal como fue, ¿no? Así me lo dijo una vez Anguita.

El pragmatismo de Anguita en ese punto es certero. Sin embargo, yo mismo caigo en esa magnificación. ¡Coño, en alguna magnificación hay que creer!

¿Es usted republicano hoy?

Cada uno puede decir lo que quiera en esta maravilla de Estado, ¿eh? A ver si alguien me lo aclara: ¿qué narices es España en estos momentos? ¿El imperio del chocolate? ¡Qué es!

Una monarquía parlamentaria.

¿Y qué hace esa monarquía?

Usted dirá.

No sé muy bien lo que hace. Hombre, todo se trata de la república a la que caminaríamos en ese supuesto. Son los hechos y las estructuras sociales e individuales los que determinan la calidad, la bondad, la pertenencia y la justicia. Luego todo eso da lugar a eso que llamamos “régimen”.

A mí, lo del tipo de régimen, le reconozco, me trae un poco sin cuidado. Son los hechos los que confieren la dignidad, no las instituciones.

Si son los hechos los que confieren la legitimidad, convendrá conmigo, además usted ha vivido muchas épocas, yo solo esta… convendrá conmigo que esta es la mejor España que ha habido.

Es la menos mala, eso no se lo discuto. Pero veámosle los límites a esta maldad menor. ¿Quiénes poseen los instrumentos de creación de riqueza? ¿Ha cambiado con respecto a los años de Franco, Isabel II o de la Primera República?

Hay gente que no puede formar a sus hijos en un conocimiento que luego cotice en la sociedad. Son todos los mismos. Con otros pellejos, pero los mismos. Los que tienen el dinero, los que tienen las propiedades, los que lideran los instrumentos de producción… Y siguen siendo los mismos los que mueren por incultura y pobreza.

Don Antonio, eso no es exactamente cierto. Usted era muy pobre de niño y mire cómo ha progresado gracias a su trabajo. Estamos en una casa preciosa, se lo digo sin ironía. Y claro que hay analfabetos, pero compare el índice de entonces con el de ahora.

Sí, pero es una mejora cuantitativa, no cualitativa.

"La España del 78 es la menos mala que hemos conocido"

Le preguntaba por la monarquía porque usted ha tratado a los reyes: a los eméritos y a los de ahora. Le han dado algunos premios.

Sí. Y ha sido todo muy cordial. Pienso que ellos no tienen la culpa de haber nacido reyes. De la misma manera que yo no tengo la culpa de haber nacido como he nacido.

Eso sí, la reina Sofía una vez me miró y pronunció un par de palabras poco afectuosas porque yo había llegado tarde a una comida en Palacio.

Tenía razón la reina, entonces.

Sí, pero tener razón no hace que esas palabras fueran necesarias.

¿Y la reina de ahora? Doña Letizia.

¿Sabe? Vino en vaqueros, de paisana, a una lectura mía de poemas. Le tengo afecto. Se ha preocupado mucho por los escritores. Es reina por casualidad. Empatizo. Los dos somos de Oviedo. Lo hemos comentado. Fue muy afectuosa conmigo, es cierto.

Un día, le dije a don Felipe, creo que estando con la reina: “Aquí tiene a los dos republicanos que más le estiman y valoran”. Era una broma irónica y cortés.

Juan Carlos I.

Una vez me ofreció un puro, pero no me lo fumé. No tengo ningún interés en maltratarlo, tampoco en decirle palabras amables. Hubo la cortesía típica de esos actos.

Felipe VI.

Cordial, agradable, cortesía protocolaria cuando lo he visto.

Antonio Gamoneda es premio Cervantes y Reina Sofía de poesía. Nico Rodríguez

Vio usted llegar la Guerra Civil desde el balcón. Habla mucho en las memorias de un tío suyo, el comandante Fernández Navas, acerca del que corre una leyenda negra en León: aceleraba las penas de muerte cuando le dolía el muñón.

Era primo carnal de mi madre. Había perdido una pierna en la Revolución de Asturias, en 1934. También era muy… efectivo en las condenas a las once de la mañana, cuando ya estaba bebido.

Por muy feroz que fuera, pienso… qué sabía de nada ese hombre. Pero había unas autoridades efectivas, por ilegítimas que fueran, que lo pusieron como juez instructor para que dictaminara penas de muerte.

Aquí hubo muchos alemanes de la Legión Cóndor. ¿Cómo fue su relación con ellos siendo niño?

Los chiquillos de León estábamos entusiasmados con los desfiles orfeísticos de la Legión Cóndor. Toda esa música, todo ese teatro… Las águilas que movían aquellos grandes bastoneros que iban delante.

Les pedíamos la “caja finis”. Unas cajas muy bonitas con una estampación en tricomía de carísimo tabaco. Unas cajas metálicas muy ligeras, de hojalata, muy bonitas.

Cuenta su educación en los agustinos para describir aquella España nacionalcatólica. ¿Y la España de hoy? ¿Ha dejado de ser católica? ¿Qué influencia social tiene la Iglesia?

Hoy es católica, realmente católica, una minoría de viejecitos y jóvenes muchachos. Los muchachos, pienso, lo son falsamente a través de congregaciones a las que se alistan, como el Opus, para ascender y buscar un puesto de provecho.

Creo que el de hoy es un catolicismo de pensamiento débil. Hoy, el catolicismo es un fenómeno cuantitativamente poco importante. Estoy escribiendo otro poema largo: sobre César Vallejo, cristiano y comunista.

Cuando usted tenía trece años, un maquis le pedía que le organizara citas con una prostituta, “la Arenera”. ¿Cómo ha cambiado España en ese sentido? ¿Aboliría la prostitución o la regularía?

Yo no apuesto por abolir nada que no sea criminal. Hombre, apostaría por abolir que se pudiera navajear a los fotógrafos [y mira al nuestro]; cualquier cosa que enfrente los derechos humanos.

La prostitución responde a unas carencias, por parte de la prostituta y del cliente, de origen estructural, verdaderamente injustas. ¿Se puede ahorcar a alguien que ha robado una gallina para poder comer?

Cree, entonces, que debe existir.

No, no. Lo que digo es que me parece natural que exista. Irá yendo a menos progresivamente. La prostitución no es deseable, pero no puedo pedir su abolición formando parte de ese espacio estructural que crea necesidades insatisfechas.

¿Es cierto que, teniendo usted trece o catorce años, su madre le mandó de León a Oviedo para exhumar a su padre y arrancarle el oro de los dientes?

Sí. Necesitábamos empeñar ese oro para comer. Los sepultureros no pudieron engañarnos. Solían hacerlo para quedarse el oro de las dentaduras. Fui con un primo mío bastante más mayor que yo.

Aquel oro tenía un valor sentimental para mi madre, pero lo necesitaba para vivir. Me había hecho fuerte en la pobreza. No me impactó tanto como usted podría pensar. Mi madre pagó con ese oro el saneamiento de su boca, que era urgente. La recuerdo besando el oro de los dientes de mi padre cuando regresé y se lo di.

"Mi madre me envió a coger el oro de los dientes del cadáver de mi padre"

Sus primeros trabajos fueron como negro para un compañero del banco. Por aquellos años, tenían aquella entente. Él los presentaba como suyos y luego se repartían el premio.

Marquínez, se llamaba. Él era muy bebedor, muy de ir a las fiestas, le encantaba ir y bailar con las chicas en los juegos florales de los certámenes de poesía. Y yo, pues si sacábamos algún dinerillo…

¿Ha hecho mucho de negro?

Bastantes veces. Para una editorial de libros de texto de aquellos años.

Es algo muy extendido en España, sobre todo entre los políticos.

Eso parece.

El presidente Sánchez firma libros que no escribe. Tuvo que matizar que se los escribía Irene Lozano después de mantener conversaciones. Pero hay un engaño en ese formato: escribir es difícil, es un oficio que requiere calma y esfuerzo.

Cela no escribió La Catira… y cobró un pastón por ello. Y vaya usted a saber cuántas cosas le escribió Pepe Caballero Bonald cuando era su secretario. Luego se lo cobraba acostándose con su mujer.

Hombre…

Todo el mundo sabe que se acostaban.

Pero “cobrar”… se acostaría la mujer con Caballero Bonald porque ella quería, ¿no?

Sí, tiene razón. Matíceme.

¿Qué pensó cuando supo lo de Sánchez?

Honestamente, no pensé nada.

¿Y sus políticas? ¿Qué tal?

No lo ha tenido fácil… En general, no me parece un mal presidente. En un sentido positivo, tampoco ha sido extraordinariamente revolucionario, pero creo que hace cosas para lograr ese mal menor del que hablábamos.

La corrupción.

El poder corrompe. El poder transforma la disposición de la conciencia y la mentalidad del poderoso. Un hombre que tiene alguna forma tamaña de poder ya no es el mismo que paseaba por las avenidas.

Usted fue enlace de Comisiones Obreras en la clandestinidad. Los sindicatos de hoy no pasan por buen momento.

Los sindicatos no pueden ser lo que eran en esa lucha clandestina por la libertad. Esta es una España suavizada, tratada con detergente, y ahí lo sindical no funciona, carece de fuerza. No se da ese componente de adversidad inmediata con el enemigo.

Ha habido situaciones graves, como la crisis de la vivienda, dignas de movilización.

Los sindicatos ahora son más populares que asociativos. Es así. Lo hablé con Marcelino Camacho cuando ya se había producido ese cambio. La resistencia, anótelo, era el PCE. El PSOE estaba fuera, no dentro.

Un momento de la entrevista. Nico Rodríguez

Usted mismo dejó el comunismo y escribió: “El comunismo no puede realizarse si no es en espacios totalitarios”.

Exactamente. No recordaba la frase, pero pude escribirla. De todos modos, ese comunismo no es el comunismo natural del que le hablaba cuando usted ha mencionado a Lorca.

Sea natural o no, es curioso que el comunismo tenga buena prensa entre la izquierda española cuando, efectivamente, su aplicación solo ha sido posible en lo totalitario.

Pero es ese comunismo simbólico, no real.

Hoy sostener eso tiene mayor coste moral que cuando usted era comunista. Porque, en aquella España, no había la información que hay ahora sobre lo que ha sido el comunismo en China o Rusia.

Hoy existe la posibilidad de distinguir entre el comunismo real y el comunismo sentimental. El PCE es un símbolo, nada más.

La vicepresidenta Yolanda Díaz y algún otro ministro tienen carné.

Por simbolismo.

Es como si nos dice alguien ahora que, hombre, uno de extrema derecha que defienda el franquismo solo lo hace simbólicamente. Son ideologías que han matado a mucha gente.

Bueno, bueno, eso es cierto. Vamos a ver… ¿usted conoce a un escritor que dicen que puede ser el nuevo ministro de Cultura? Andrés Trapiello.

Sí.

¿Y le gusta?

Mucho. Me parece un gran escritor. ¿A usted no le gusta? Es de aquí, de León.

No, no me gusta. ¿Sabe? Estuvo en un partido maoísta.

Lo cuenta él en sus memorias.

¿Y cuenta que se burla de sus compañeros que sí pasaron cárcel?

Eso no se lo he leído en ningún lado.

Él tampoco se acordará. Trapiello no es un gran escritor porque no es directamente verídico ni tiene la estética artesana de Valle-Inclán.

Nos ha jodido, don Antonio. Pero… es que me he perdido. ¿Qué tiene que ver Trapiello con todo esto?

Se lo pongo como ejemplo de la propensión que existe a las mutaciones políticas. Un maoísta en todas las derechas del país.

Ha votado a la izquierda hasta hace un telediario. Lo que pasa es que el sanchismo está siendo muy duro.

Mantener una figura, un papel… necesita de ciertos cambalaches. Mire, Cunqueiro, que tuvo ribetes fascistas... Pues, antes que a Cela, le habría dado el Nobel a él.

Le propongo que llame usted a Trapiello y que nosotros sigamos con la entrevista.

No, porque no nos hablamos. Y eso que soy muy amigo de su hermano. Me editó un libro Andrés Trapiello. Le toqué el timbre, cogió el mismo y me dijo que no estaba. Le llevaba las pruebas.

Pero si el libro salió.

Ya.

"Dicen que Trapiello puede ser ministro de Cultura. En su juventud fue maoísta"

Confiéseme una cosa: ¿mató usted a Leopoldo Panero?

En determinados términos, sí. Soy el responsable al menos intelectual de su muerte.

Como lo de Cela, "asesino intelectual".

Estaban en un jurado de poesía. Yo había presentado un trabajo. Panero se enfrentó a todos para defenderme. Bebió mucho, llamó imbéciles al resto, siguió bebiendo… y cogió el coche.

Los demás querían premiar a otro, pero él defendía mi poema. Creo que me defendía porque yo le imitaba un poco escribiendo. Se cabreó y bebió un montón. Eran hombres infelices con serios problemas ligados al mal café y la bebida. No llegó a casa. Se murió entrando en el pueblo.

Antes le he preguntado por la izquierda. Vamos a la derecha: ¿cree que Vox, como dice Sánchez, es una vuelta al franquismo?

No sé… Vox es una exageración peligrosa, fastidiosa y folclórica de las cosas. He visto a Abascal a caballo. A usted le dará la risa porque es joven, pero a mí… Abascal tiene habilidades populistas, parece que las tiene, sí… Yo creo que es un botarate un tanto peligroso.

Gamoneda, fotografiado desde el patio de entrada de su casa en León. Nico Rodríguez

Tenemos que hablar de Zapatero. Lo ha conocido muy de cerca. Era usted íntimo amigo de su padre, que murió hace unas semanas.

Sí, murió hace muy poco y supongo que muy jodido con el asunto del hijo.

¿Supone?

Nunca se lo pregunté. No fui a verlo en este último tiempo, en parte porque no sabía qué decirle sobre eso. No me gusta cómo actué. Me habría gustado ser más valiente. No para joderle, sino para acompañarle. Empezaré desde el principio.

Adelante.

Me hice íntimo amigo de Juan hace más de sesenta años. Lo llamábamos Juan Lozano, que no era su apellido exacto, pero era una forma de recordar a su padre, al abuelo del presidente, el capitán Lozano, que fue fusilado.

Juan era un gran abogado y un hombre íntegro. Creo que José Luis me tenía, o tiene, alguna admiración. Eso me dijo alguna vez su padre. Mi trato más cercano con el presidente Zapatero fue cuando él era un niño. Lo veía de la mano de su madre, nos parábamos… le daba algún caramelo, alguna peseta.

Pero mantuvo ese trato siempre.

Sí, es cierto. Antes de ser presidente, siendo presidente y después de serlo. Hay quien piensa, y lo dijo, que a mí el Cervantes me lo dieron por ser amigo de Zapatero. Para desmontarlo, es tan fácil como entrevistar a algunos miembros del jurado.

Esto lo dice usted porque sus adversarios dijeron que no le hubieran dado el Cervantes sin Zapatero.

Claro.

¿Y a usted le duele?

No. Realmente, no. Pero ahí queda. Bueno, le decía que Zapatero siempre ha sido muy cordial conmigo. Pienso que era, o es, no lo sé, un buen muchacho, una buena persona. Aunque antes también le he dicho que un hombre que llega al poder no tiene la misma conciencia que cuando pasea las avenidas o es un abogado de provincias.

Veremos hasta dónde llega la investigación, pero ya hay algo contrastado: las joyas escondidas y no declaradas. ¿Qué pensó al enterarse?

No pensé mucho. Bueno, pensé que hay otros que tienen tantas o más joyas que Zapatero.

Hombre, don Antonio…

Para mí, es imposible juzgar a una persona con tanta carga sentimental. Probablemente, para el regalador, regalar esas joyas fuera como regalar una tila. Y para José Luis, pues puede que también. Insisto: un hombre en el poder no tiene la misma capacidad de juicio.

Me refiero a juzgarse a sí mismo. El poder produce cambios en los mecanismos de la conciencia y seguro que también hasta en el sistema neuronal. Los seres humanos no son los mismos antes y después del poder.

Lo que pasa es que, explicado así, se le exime de cualquier responsabilidad individual. ¿Piensa que resultará inocente?

¿Qué es la inocencia? No conozco al detalle las leyes. El Zapatero que yo conozco no ha dejado de ser el muchacho que respondía a las propuestas morales de su padre. La inocencia y la culpabilidad no son nociones absolutas.

Quedarse con un millón de euros en joyas no parece algo que concuerde con esas propuestas morales del padre.

Zapatero ha sido el presidente que más avances sociales ha conseguido.

Cuando usted ganó el Cervantes, Zapatero publicó una tribuna donde dijo que aprendió el sentido de la verdad y la justicia leyendo su poema “Ferrocarril de Matallana”. ¿Qué estaba mal? ¿El poema o Zapatero?

¡Estaban mal los dos! [sonríe y encaja bien la broma].

¿Ha hablado con Zapatero últimamente?

No me lo encontré cuando vino a enterrar al padre. No voy a ningún entierro porque me niego a solemnizar la muerte.

¿Qué le preguntaría?

Nada. Porque sé que no me puede contestar. Le diría: “Lamento lo que está ocurriendo”. Si me lo encontrara por la calle, le diría lo mismo que hace veinte años: “¿Cómo estás, José Luis?”. Sería exactamente lo mismo que le diría si lo condenaran a veinte años de cárcel.

Y Gamoneda, dos manos, dos codos y el bastón, nos lleva a la biblioteca, a la ventana desde la que mejor se ven los árboles. Nos regala unos cuantos libros. Abrimos uno al azar. Leemos: "Una flor en mi muerte. Sólo una flor. No un sueño colmado de luz ni una agregación de espíritus sostenida por una música sin límites. Sólo una flor".

Ahí va esta entrevista, testimonio de una mañana que un día será un ramo de rosas.