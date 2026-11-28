La Fiscalía Europea y la UCO investigan un presunto fraude en la utilización de los fondos comunitarios destinados a la renovación y seguridad de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

Adif adjudicó en 2021 por 93,8 millones la sustitución del obsoleto sistema LZB por el ERTMS, pero la empresa contratista incumplió el plazo de ejecución previsto para febrero de 2026.

El accidente provocó la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, mientras los familiares de las víctimas denuncian la falta de atención y el tono festivo del Gobierno en campaña electoral.

Se cumple un mes de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que causó 69 muertos al chocar un tren AVE contra uno de Iryo detenido tras fallar el sistema de seguridad LZB.

"Si verdaderamente son culpables como creo, espero que el muro que querían poner para dividirnos sea el muro de la cárcel para toda su vida", se lamentó este jueves el torero Curro Vázquez, en una entrevista en Antena3, al recordar la muerte de su hermano en el accidente de Urda (Toledo).

Este sábado, día de reflexión, se cumplen 30 días de la tragedia ferroviaria de Urda que dejó 69 fallecidos. Y que elevó esta cifra hasta las 115 víctimas, en los dos accidentes registrados en el tramo de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla en tan sólo nueve meses.

Al dolor y el abandono de los familiares se ha sumado la humillación de comprobar que el PSOE intentaba levantar un velo para borrar de la memoria de los españoles lo ocurrido, antes de los comicios del 29N.

El presidente Pedro Sánchez considera que ya ha pagado un precio muy elevado: la caída de uno de los ministros de su máxima confianza, Óscar Puente, quien en un primer momento aseguró que no veía ningún motivo para asumir ninguna responsabilidad, y acabó dimitiendo en directo durante su comparecencia en la Comisión Permanente del Congreso.

Y ha hecho todo lo posible para evitar que también le pase factura el domingo en las urnas.

El PSOE rindió homenaje a Puente en un mitin de campaña en Valencia, con todo el auditorio puesto en pie coreando su nombre. Diana Morant destacó la "dignidad" del ministro que carga con la responsabilidad de 115 fallecidos.

Y dos días después del funeral de Estado celebrado en la catedral de Toledo, al que decidió no asistir, Pedro Sánchez retomó el tono festivo de sus mitines, con bailes y gestos de amor a Begoña Gómez, antes de que se siente en el banquillo.

Feijóo se lo reprochó en su cara a cara televisado: "¿Si hubiera muerto un familiar suyo en el accidente, se habría puesto a bailar a las 48 horas?"

Y el candidato de Vox, Santiago Abascal, usó un tono aún más duro en el debate a cuatro de este jueves: "La corrupción de Sánchez ha matado a españoles en las vías del tren, en el apagón, en la dana, con una corrupción moral que consistía en no hacer las obras que habrían impedido la catástrofe, en no mandar la ayuda cuando se necesitaba".

Entre los 69 fallecidos en el accidente de Urda se encuentran la exministra de Trabajo Fátima Báñez, la compositora Marisa Manchado (que fue Premio Nacional de Música en 2024), la atleta de 24 años Julieta Gallego, el periodista de Telecinco Raúl Triguero, y el apoderado Antonio Vázquez (hermano del torero Curro Vázquez).

También, las científicas Marta Shahbazi (que desarrollaba estudios sobre células madre en Cambridge) y Tamara González, que realizaba su investigación postdoctoral en el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena.

Un mes después, "nadie del Gobierno se ha dirigido a la familia de los fallecidos. Todavía no ha habido una llamada para preguntar qué necesitáis, o para decir: aquí estamos, o cuánto lo sentimos", denunciaba el jueves Curro Vázquez ante Susana Griso.

"Han hecho su campaña con este baile sin sentido, con el dolor que hay en España", añadía.

A su juicio, Óscar Puente ha sido "un ministro siniestro, ni estaba preparado, le pusieron para ladrar y meterse con la gente, y le dan uno de los ministerios más importantes. No es posible destrozar un país como lo están destrozando"

El siniestro se produjo a las 8:53 horas del miércoles 28 de octubre, en las proximidades de la estación de Urda, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Un AVE de Renfe que circulaba hacia Sevilla impactó contra la parte trasera de un tren de Iryo que se encontraba detenido, y cuyos vagones cayeron por un terraplén.

La secuencia de acontecimientos había comenzado aproximadamente 23 minutos antes, cuando, sobre las 8:30, se produjo una caída del sistema de seguridad ferroviaria LZB. La incidencia dejó detenidos a seis trenes en un tramo de la línea de unos 69 kilómetros.

A las 8:36, según la reconstrucción inicial de los hechos, el centro de control de Adif en Atocha autorizó al AVE de Renfe a reanudar la marcha normal, pese a que el sistema LZB continuaba sin funcionar y el tren de Iryo permanecía detenido más adelante.

El AVE recorrió aproximadamente 25 kilómetros durante los siguientes 17 minutos y llegó a superar 200 kilómetros por hora. Mientras tanto, la maquinista del Iryo comunicaba al centro de control que no conseguía reiniciar el sistema LZB y que, por tanto, no podía reanudar la marcha.

En uno de los audios filtrados por el Gobierno pocas horas después del siniestro, un operador de Atocha daba instrucciones al maquinista del tren AVE de Renfe para que retomara la marcha a velocidad "normal", pese a que 25 kilómetros más adelante estaba detenido el tren Iryo, con el que acabaría chocando por alcance.

Con esta filtración, el Gobierno intentaba obviar que antes se había producido un fallo técnico crítico: se desactivó en todo el tramo el sistema de seguridad LZB que habría impedido el accidente.

Óscar Puente desveló en rueda de prensa que, en lo que llevamos de año, el sistema de seguridad ferroviario LZB ha fallado 170 veces. Pero aseguró que estas incidencias están "dentro de la normalidad".

El sistema de seguridad LZB tiene más de 30 años: se implementó en 1992 para la entrada en servicio del AVE Madrid-Sevilla.

Adif adjudicó en septiembre de 2021 un contrato de 93,8 millones de euros a la firma Thales para sustituir este sistema por el más moderno ERTMS, en todo el trazado entre Madrid y Sevilla.

El contrato se formalizó el 13 de octubre de 2021 y tenía un plazo de ejecución de 52 meses.

Por tanto, el nuevo sistema de seguridad ERTMS debería estar operativo en febrero de 2026.

Pero no ha sido así, ya que Adif permitió a la empresa contratista incumplir el plazo legal previsto.

Poco después del siniestro, la Fiscalía Europea desveló que ha abierto una investigación por un posible fraude en los fondos de la UE destinados a la renovación de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que se han registrado los dos accidentes mortales de este año: el de Adamuz (46 muertos) y el de Urda (con 69).

Dentro de estas pesquisas, agentes de la UCO irrumpieron el pasado día 6 en las sedes de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas.

El organismo público encargado de la gestión de las vías, Adif, ha recibido más de 2.900 millones de fondos europeos Next Generation, lo que lo convierte en el mayor beneficiario de este programa.

La Comisión Europea concedió en junio de 2024 una subvención de 111,6 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para actuaciones en la vía de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla.

El Tribunal de Cuentas aprobó en diciembre de 2025 un informe de fiscalización en el que denunciaba la falta de rigor de Adif al investigar dos denuncias sobre la presunta alteración irregular de puntuaciones en los informes de valoración de distintos contratos públicos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una auditoría independiente sobre el estado de la red y sobre el destino real de las inversiones destinadas a su seguridad.

Y ha prometido que, si llega a la Moncloa, las inversiones en seguridad tendrán "prioridad presupestaria uno", con un "plan de choque inmediato en seguridad, conservación y mantenimiento".