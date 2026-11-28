El candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un paseo por la ciudad. María Inmaculada Balbás

Feijóo cumple su promesa con Vivas: pasa el día de reflexión en Ceuta como acto de solidaridad pero sin hacer campaña

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo pasa la jornada de reflexión en Ceuta junto al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, paseando y saludando a los vecinos. El líder del PP no ha realizado actos políticos ni declaraciones a los medios por respeto a la prohibición legal de la jornada previa a las elecciones. Feijóo ha reiterado durante la campaña que Ceuta será una de sus mayores prioridades y la primera carpeta en el Consejo de Ministros si llega a la Moncloa. Esta visita a la ciudad autónoma es la sexta que realiza el dirigente popular desde la crisis migratoria de julio.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cumplido su promesa y ha acudido a Ceuta. Lo ha hecho este sábado, en plena jornada de reflexión, aunque no ha realizado ningún acto político.

El dirigente se ha limitado a pasear por las calles de Ceuta junto al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, mientras saludaba a los vecinos que se acercaban, curiosos, a dedicarle unas palabras.

"Qué detalle, cómo se está portando, cómo nos está acompañando", comenta una vecina emocionada.

Feijóo y Vivas en Ceuta

Feijóo no puede dar dos pasos seguidos: a cada segundo hay una persona pidiéndole una foto.

Sin embargo, el dirigente popular no ha dado declaraciones a los medios de comunicación —está prohibido durante la jornada de reflexión—, aunque sí ha informado de que quiere comprar una camiseta del AC Ceuta FC para su hijo.

Precisamente con él pasará el resto del día, además de con su esposa, Eva Cárdenas, según han informado fuentes del partido. Esta es su sexta visita oficial a la ciudad desde que más de 100.000 personas entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Ceuta, prioridad de Feijóo

El compromiso de Feijóo con Ceuta ha sido uno de sus ejes de campaña. El dirigente ya había avanzado en varias ocasiones que, en caso de que logre llegar a la Moncloa, Ceuta será una de sus mayores prioridades.

Ya en su primer viaje a la ciudad autónoma, en el inicio de la precampaña, el candidato del PP afirmó que si los españoles "le apoyaban" Ceuta sería "la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros".

Una preocupación que ha mantenido hasta el final de la campaña. Precisamente este viernes, durante el cierre de la campaña electoral del PP en Sevilla, Feijóo se volvió a comprometer con priorizar Ceuta para que vuelva "la tranquilidad, la seguridad y el orgullo de ser siempre España".