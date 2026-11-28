Los representantes vascos, como Patxi López e Iñaki Oyarzabal, optan por pasear, ir de pinchos y compartir aperitivos con sus respectivas cuadrillas de amigos.

Actividades variadas entre los candidatos: Míriam Nogueras practica boxeo, Xavier García Albiol prevé oficiar bodas civiles en Badalona y Verónica Martínez juega a juegos de mesa.

Pedro Sánchez aprovecha el día para hacer deporte en el campo, mientras que Santiago Abascal e Irene Montero priorizan los paseos en la naturaleza y el tiempo en familia.

Los principales candidatos dedican la jornada de reflexión a descansar con sus familias, practicar deporte o reunirse con amigos antes de las elecciones del 29N.

Los principales candidatos a las elecciones del 29N disfrutan este día de reflexión en familia, practicando deporte, saliendo de tapas o incluso compartiendo juegos de mesa con los amigos.

El presidente Pedro Sánchez pasa la jornada de reflexión haciendo deporte y con la familia, según han informado fuentes de la Moncloa.

Es habitual ver al jefe del Ejecutivo desconectar haciendo deportes como el enduro en bicicleta de montaña, running en entornos naturales o ejercicios de fuerza.

El líder de los socialistas votará este domingo en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en el distrito Moncloa-Aravaca.

El candidato de Vox, Santiago Abascal, pasará el día en familia, tras recorrer más de 20.000 kilómetros durante la precampaña y la campaña electoral, han informado fuentes de su partido.

Por su parte, el cabeza de lista del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, tiene previsto aprovechar este sábado para resolver asuntos del Ayuntamiento de Badalona, cuya agenda institucional ha tenido que aparcar en las últimas semanas.

Fuentes del PP han indicado que Albiol no descarta oficiar este sábado alguna de las bodas civiles que están programadas en el Consistorio.

Albiol también quiere aprovechar la jornada para ir al gimnasio y después de comer tiene previsto encontrarse con algunos de sus amigos, antes de acabar el día moviendo la cintura en un anochecer.

En cuanto a la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha viajado este sábado a Barcelona para pasar el fin de semana rodeada de su familia.

Por su parte, el ministro y número dos del Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, aprovechará para ir al cine con su familia.

La número 4 del Frente Amplio por Madrid, Verónica Martínez Barbero, se ha juntado con sus amigos para pasar la tarde con juegos de mesa.

El número uno de la candidatura de ERC y Podemos por Barcelona, Gabriel Rufián, aprovechará el tiempo libre para realizar deporte. Es una actividad que suele realizar cada mañana.

El portavoz de ERC ha expresado más de una vez que correr le sirve para refugiarse. De joven había hecho fútbol, atletismo y baloncesto, y reanudó el running durante la pandemia.

La candidata de Podemos Irene Montero tiene previsto salir al monte este sábado junto a su perra Rumba para "reponer fuerzas después de dos semanas de campaña electoral". También quiere disfrutar en casa junto a su familia.

La cabeza de lista de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, se ha enfundado los guantes de boxeo para descargar adrenalina. En un vídeo que ha difundido en redes, Nogueras aparece entrenando en un club de boxeo en el día previo a las elecciones generales

🗳️ #Eleccions29N | Com passen els candidats el dia de reflexió? ◼️ Míriam Nogueras dedica part del dia a la boxa, una de les seves passions ➕ Info: https://t.co/miAbIln8rc https://t.co/AlcB8ltxBV — RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 28, 2026

Los candidatos vascos se dedicarán este sábado a comer con amigos y familiares, realizar actividades culturales y prepararse de cara al día electoral.

El socialista Patxi López, candidato por Vizcaya, ha salido a pasear durante la mañana con su mujer, mientras que por la tarde acudirá con su cuadrilla a celebrar el cumpleaños de un amigo.

El cabeza de lista del PP por Álava, Iñaki Oyarzabal, pasará la jornada de reflexión tomando unos pinchos en un bar de Vitoria-Gasteiz.

Y su compañero de partido por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha tomado un aperitivo con amigos en un restaurante de San Sebastián.