El Gobierno de Canarias, que ha declarado la emergencia y ha logrado el despliegue de la UME, critica la inacción del Ejecutivo central y exige la intervención de Frontex.

La llegada del cayuco con fallecidos ocurre un día después de que la ministra Sira Rego afirmara en La Restinga que el mecanismo de atención estaba "bastante engrasado".

Las islas Canarias han sumado más de 880 migrantes rescatados en los últimos tres días, agravando la saturación de los recursos asistenciales en El Hierro.

La isla de El Hierro recibe tres nuevos cayucos en 24 horas y se localiza una embarcación a la deriva con 14 cadáveres a bordo tras diez días de travesía desde Gambia.

La ya sobresaturada isla de El Hierro sigue sufriendo la crisis migratoria, y ha recibido otros tres cayucos en las poco más de 24 horas que van de la madrugada del jueves a este viernes.

El último de los botes atestados de inmigrantes fue avistado a primera hora del viernes, a la deriva, después de 10 días de travesía desde el puerto de Banjul (Gambia), con 14 cadáveres a bordo. Además, se teme que pueda haber un menor fallecido en la sentina de la embarcación.

La embarcación estaba siendo remolcada hacia el puerto herreño de La Restinga, un día después de que la ministra Sira Rego dijera, tras su visita al hospital de campaña instalado por el Gobierno canario, que "parece que el mecanismo está bastante engrasado".

La frase llegaba días después de que Pedro Sánchez, en sendos mítines de campaña en Tenerife y Gran Canaria, dijera que la crisis migratoria estaba prácticamente "controlada".

La titular de Juventud e Infancia pronunció esta frase tras criticar al Ejecutivo insular, pidiendo "un uso responsable de los recursos del Estado" al ver el hospital de campaña vacío, y mostrarse "sorprendida".

Pero que lo dijera en el muelle de La Restinga, el mismo donde este viernes se esperaba la "tragedia", en palabras de Fernando Clavijo, presidente autonómico (de Coalición Canaria), indignó a su equipo: "La política migratoria del PSOE mata", estalló Manolo Domínguez, su vicepresidente y líder del PP en las islas.

Los últimos datos son, de nuevo, contundentes. A la isla han llegado 109 personas el jueves, 111 este viernes y 84 con vida en el cayuco que se remolcaba a última hora del viernes: 309 en total... además de cinco evacuados en alta mar, en estado crítico, y diez cadáveres a bordo del último bote.

Los datos no oficiales del Gobierno canario, "a falta de confirmación por parte de la Policía Nacional", viajaban 84 personas, a las que se suman cinco evacuadas en helicóptero y entre nueve y doce fallecidos.

Esas cifras, que las fuentes daban por buenas "con cautela", eran resumidas por Domínguez en el cierre de campaña del PP: "He dicho durante mucho tiempo la política migratoria del Partido Socialista mata". Y añadió a los militantes que "en breve" llegaría el cayuco cargado con unos diez cadáveres.

Semana tensa

La tragedia llega tras una semana tensa. Hace 10 días, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, trasladó a Clavijo que tendrían que ser los servicios de Canarias los que montaran el hospital de campaña.

Este miércoles, el presidente canario declaró la emergencia en El Hierro, en el nivel 2 del Plateca (plan técnico de emergencias), y logró la intervención de la UME. El jueves empezó el despliegue de un dispositivo sanitario con 120 efectivos y 25 medios, según confirmó Rego un día después.

Ese mismo día, la ministra lamentaba en La Restinga que el hospital de campaña estaba "en desuso".

Fuentes del Gobierno canario lo recuerdan hoy: "La ministra diciendo eso y criticando el hospital de campaña y ahora nos encontramos con una emergencia sanitaria con muertos y evacuados... nos salvamos por el despliegue de la UME que pedimos".

Rescate en alta mar

La alerta llegó por la mañana. Salvamento Marítimo avisó al 112 de un "incidente a casi 40 millas náuticas" al sur de La Restinga, en aguas internacionales. La Guardamar Navia llegó hasta el cayuco "con mala mar". Varios ocupantes estaban muy graves y había "alrededor de una decena de fallecidos a bordo".

Sasemar calculó que el remolque tardaría entre ocho y diez horas en ser remolcado, tras la operación de rescate mientras se enviaba un helicóptero. Faltaban entonces 35 millas hasta el muelle.

Dos buques de la Guardia Civil y una segunda 'Salvamar' acudieron en apoyo. Mientras, el helicóptero Helimer se preparó para la operación.

Después llegó el momento más delicado. El Helimer fue subiendo a los más graves y los llevó al aeropuerto de El Hierro. Uno de los seis que iban a ser evacuados presentaba una fractura abierta. Los otros cuatro tenían patologías graves de distinta índole.

Los equipos intentaron rescatar a una sexta persona, que se resistió a subir. Finalmente fueron cinco las evacuadas, con media hora de viaje estimada hasta el aeródromo.

El cayuco siguió su lento camino a remolque. De los 84 ocupantes, 78 eran hombres, tres mujeres y tres menores varones de Senegal, Gambia y Mali. El dispositivo sanitario en tierra incluye a la UME, con dos médicos, dos enfermeros y dos técnicos.

Más barcas, más migrantes

Pero no era el único cayuco del día. A La Restinga había llegado de mañana otro con 111 personas, 12 de ellas menores. Y el jueves había entrado uno más con 109 personas a bordo a las 02:45 de la madrugada.

El jueves, además, otros 49 migrantes subsaharianos fueron rescatados en una neumática en Gran Canaria.

Con ellas, las islas suman 358 llegadas con vida entre el jueves y el viernes. Desde el miércoles 25, cuando llegaron 523 personas a El Hierro, la isla suma 832 en tres días.

Con los de Gran Canaria, Canarias supera los 880 nuevos habitantes en los últimos tres días.

Según fuentes del Gobierno central, este viernes estaba prevista una derivación de migrantes desde El Hierro hacia Tenerife y Gran Canaria: 765 de las personas llegadas en los últimos días, por la saturación de los dispositivos de la isla.

Domínguez fue más allá: "Nadie ha querido llevar a cabo acciones que permitan la reducción de la crisis". Y pidió "alguien que tome medidas serias para controlar la frontera", demandando el voto para Alberto Núñez Feijóo este domingo.

Rego, en cambio, obviaba la contención de las muertes y las travesías de las mafias que trafican con personas, y defendía el jueves "las derivaciones, que están funcionando bien". Dijo que más de 2.000 menores han sido trasladados a otras comunidades.

La consejera Candelaria Delgado le respondió que el personal sanitario "está exhausto". Por eso, dijo, se pidió la asistencia de la UME. Por su parte, Clavijo expresó "mucho dolor e impotencia".

Y recordó que llevan "semanas reclamando al Estado el despliegue de Frontex sin que hasta ahora se haya hecho efectivo". Para el presidente canario, la emergencia "no comienza en El Hierro, sino en las costas de Senegal y Gambia". Allí, añadió, "también tenemos que actuar".

Feijóo, por su parte, atribuyó las muertes en el mar a "la irresponsabilidad de este Gobierno" y al "efecto llamada" de las regularizaciones masivas con "papeles para todos".