El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una comparecencia, en el Centro Cultural Estación de Ferrocarril, a 7 de octubre de 2026, en Ceuta (España). Gabriela Sardá Núñez Europa Press

Alberto Núñez Feijóo pasa en Ceuta la jornada de reflexión antes del 29-N para cumplir su compromiso con Vivas

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo pasa la jornada de reflexión previa al 29-N en la ciudad autónoma de Ceuta. El viaje responde a un compromiso personal con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Se trata de la sexta visita oficial de Feijóo a Ceuta tras la entrada irregular de miles de personas en julio. El candidato del PP no mantendrá agenda pública ni actos políticos durante su estancia.

El candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado que visitará Ceuta durante la mañana para cumplir su compromiso con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Será su sexta visita oficial a la ciudad desde que más de 80.000 personas entran a Ceuta de forma irregular los días 30 y 31 de julio.

El dirigente popular no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos aunque pasará en la ciudad gran parte de la jornada de reflexión en muestra de apoyo y solidaridad a los ciudadanos ceutíes.

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