Santiago Abascal vinculó la escasez y los altos precios del alquiler a la inmigración y criticó la excesiva regulación impulsada por el Gobierno.

Pedro Sánchez responsabilizó al 'tapón' de PP, Vox y Junts en las autonomías por no aplicar la Ley Estatal de Vivienda y defendió la construcción de 766.000 inmuebles.

Alberto Núñez Feijóo tachó la legislatura de 'vivienda imposible' y defendió su propuesta de construir un millón de casas junto a rebajas fiscales para los jóvenes.

Ada Colau puso un 'suspenso' a Pedro Sánchez en materia de vivienda y le exigió bajar los precios por decreto y expropiar inmuebles a los fondos de inversión.

Pedro Sánchez se quedó solo en su política de vivienda después de que Ada Colau le pusiera un "suspenso" y le exigiera -sin recibir respuesta- bajar por decreto los precios del alquiler y "expropiaciones" a los fondos de inversión.

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno intentó repetir sus recetas de hace una semana, pero no encontró la sintonía esperada en la representante del Frente Amplio, con la que espera reeditar el Ejecutivo de coalición.

En medio de un bronco comienzo del debate a cuatro (muy tenso a ratos), el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a pedir explicaciones a Sánchez tras llevar ocho años en La Moncloa. "La legislatura ha sido la de la vivienda imposible", le ha espetado.

Por su parte, el candidato de Vox, Santiago Abascal, cargó contra Sánchez y Colau con la misma energía y reivindicó que la solución para la vivienda es limitar la inmigración.

Cuatro propuestas agrupadas en dos grandes bloques en los que PSOE y Frente Amplio mostraron claras fisuras y PP y Vox coincidieron en que la actual legislatura ha sido perdida desde el punto de vista de la vivienda.

El debate lo abrió Feijóo recordando a Sánchez que ya en julio de 2023 prometió que la vivienda sería "la causa nacional" de esta legislatura. Al mismo tiempo le dijo que no convocó las elecciones por los problemas de vivienda sino que "para parar los sumarios que le acechan".

Volvió a recordar que el PP propone un millón de viviendas y "la mayor" rebaja impositiva de la vivienda para jóvenes: "un 60% menos de impuestos y avales hasta el 100%". El presidente del PP también pidió al PSOE y al Frente Amplio un posicionamiento claro sobre la ocupación.

En este bloque Sánchez eludió el cuerpo a cuerpo con Feijóo (como en el debate de la semana pasada) y recordó que se necesita "un parlamento progresista" para sortear "este tapón a la regulación" de PP, Vox y Junts.

Su principal argumento ha sido que las autonomías gobernadas por estos dos partidos boicotean la Ley Estatal de Vivienda que funciona donde está aplicándose. "Hemos construido 766.000 viviendas y hemos rehabilitado medio millón".

Por su parte, Colau entró al ataque en su primera intervención y cargó contra el PP y Vox, pero también contra Sánchez. "La receta de la derecha ha fracasado. Regalar vivienda y el suelo a los especuladores generó una burbuja inmobiliaria que estafó a miles de familias".

Inmediatamente advirtió que "hay que ser más exigentes con gobiernos progresistas. Se han hecho cosas bien con el PSOE, dijo "pero en vivienda se ha suspendido".

Del mismo modo, dijo que el PSOE ha coincidido muchas veces con el PP en que "está bien mercantilizar" con la vivienda.

Por ello, le ha propuesto a Sánchez reeditar un gobierno de coalición con "medidas valientes" como bajar los precios de los alquileres y expropiar las viviendas a los "fondos buitre" para "destinarlas a alquiler social".

Sánchez no recogió el guante de estas propuestas en todo el debate, pese a las constantes interpelaciones fallidas de la candidata del Frente Amplio.

En tanto, Santiago Abascal puso en el centro del problema de la vivienda a la inmigración. "En los últimos seis años han entrado seis millones de extranjeros y se han construido 100.000 viviendas al año. El resultado es escasez y precios altos".

"¿Se refiere a los fondos buitres extranjeros?", le preguntó Colau. "El gran buitre que hay en España es el que está aquí a mi izquierda", le respondió Abascal haciendo referencia a Sánchez.

"Me parece muy mal que se le trate así a una persona", respondió rápidamente la candidata del Frente Amplio, mientras que Sánchez le agradeció la defensa. Abascal respondió interpelando al líder del PSOE por su complicidad con Colau.

Retomando la vivienda, Sánchez reivindicó que una de las "mayores conquistas" de España ha sido la Ley de Vivienda "que se niega a aplicar Vox". "En Barcelona el precio del alquiler ha caído un 4% y en otras ciudades donde no se ha aplicado ha aumentado un 11%".

Rápidamente Colau le advirtió que "la ley no es suficiente", porque se aplicó cuando los precios eran demasiado altos. "Tenemos que hacer algo, bajemos los alquileres y expropiemos a los fondos buitres. Tenemos que ir más allá".

Ocho años de gobierno

"Llevan ocho años gobernando y no han hecho nada", le respondió Feijóo. "Yo propongo un millón de viviendas y ustedes un millón de excusas".

"¿Cómo lo va a hacer?", dijo Colau. "Me preocuparé personalmente, haciendo exactamente lo contrario de lo que ha hecho usted y su coalición", dijo el presidente del PP.

"En cuatro años en Galicia usted hizo 16 viviendas", le espetó la líder del Frente Amplio. Y Feijóo le respondió que cuando llegó a Galicia la vivienda era el número 16 y cuando se fue era el 34, poniendo fin al rifirrafe.

Abascal puso sobre la mesa que la excesiva regulación de Sánchez ha llevado a la desconfianza de quienes querían alquilar. "400 mil anuncios menos que en 2018". "Toda esta situación condena a la gente a unos juegos del hambre y lo que ya se llama castings del alquiler".

Ley de Vivienda

Sánchez le contestó que desde que se aprobó la Ley de Vivienda aumentaron en 476.000. "Ustedes en contra de rebajas fiscales, créditos de 50.000 euros sin intereses, siempre han votado en contra de toda la regulación".

Colau cerró su turno lamentando que Sánchez no se haya comprometido a apoyar sus propuestas en vivienda y respondió a la ocupación diciendo que solo representa el 0,057% del parque de vivienda ("son más de 15.000, dijo Feijóo) .

"Ustedes no proponen nada, a la gente le preocupan los desahucios porque han votado contra los decretos Maricarmen, votan en contra de las familias y se llenan la boca con la ocupación", concluyó.

Feijóo cerró indicando que no hay ni una iniciativa de la izquierda que "no sea más de lo mismo, políticas que nos ha llevado a esta situación insostenible, con precios que suben un 70% en vivienda nueva y un 45% la de alquiler".