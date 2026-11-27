El acto contó con las actuaciones de Los Planetas y Alejo Stivel, además de la participación del cineasta Pedro Almodóvar, quien leyó un poema sobre el escenario.

Pedro Sánchez defiende el 'voto útil' pidiendo 'todo al rojo', arropado por su esposa Begoña Gómez, ministros y exdirigentes socialistas como José Bono y Josep Borrell.

El PSOE celebra su cierre de campaña ante 12.000 personas en la Caja Mágica de Madrid apelando a la memoria democrática, emociones de la Guerra Civil y cánticos de 'No pasarán' y 'Sí se puede'.

Hay algo de nueva religión en la política. El PSOE ha convertido su cierre de campaña en una misa de creyentes, con Pedro Sánchez como pastor evangelizador, apelando a un milagro que las encuestas no anticipan y prometiendo un paraíso terrenal a quienes sigan sus mandamientos.

Todo ello, en un éxtasis colectivo en la Caja Mágica de Madrid, ante 12.000 personas en un acto en el que se apeló a las emociones y, especialmente, a la Guerra Civil.

No faltaron vídeos que recordaban la contienda para vender la ley de Memoria Democrática e incluso el testimonio de la hija de un sindicalista fusilado en 1936, que evocó la memoria familiar cuando se subió al escenario a recordar a su padre ejecutado y cuyos restos ha recuperado hace unos años.

"No pasarán", coreaba el público y repetía Sánchez. No fue el único grito.

El presidente del Gobierno, que llegó acompañado de su esposa, Begoña Gómez, fue recibido entre cánticos de "sí se puede". Un lema nacido en la campaña de Obama y que Podemos popularizó en España.

Todo ello, en un mitin en el que actuaron Los Planetas, el grupo favorito de Pedro Sánchez, junto a otros artistas como Alejo Stivel, Alice Wonder y Lina Makoul, cantautora con nacionalidad estadounidense, palestina e israelí y, para cerrar, un grupo Flamenco versionando los poemas de Federico García Lorca.

Hasta el discurso de Sánchez se salió del guion habitual. El líder socialista abandonó el atril y cogió el micrófono mientras recorría el escenario, en una suerte de prédica política: "estas elecciones no van de mí. Van de vuestros derechos. De vuestra dignidad".

El objetivo: vencer el domingo. "Tenemos que empujar para hacer historia", gritaba Sánchez, que auguraba que "la mayoría progresista la tenemos a la vista" y pedía "que rememos y votemos para avanzar cuatro años más".

El secretario general del PSOE, que esta misma semana había desincentivado el voto al Frente Amplio en un mitin en Huesca, quiso ahora "felicitar la campaña del Frente Amplio de Ada Colau".

Aunque, tras los elogios, llegó el golpe final: "Todo al rojo". Para reclamar, de forma indirecta, el voto útil e ironizar con que la derecha está "de los nervios" porque los socialistas "lo vamos a volver a lograr".

También rescató el "mientras tanto, usted calladita" que Alberto Núñez Feijóo le espetó a Ada Colau durante el debate a cuatro, cuando ambos discutían sobre la gestión de la dana de Valencia.

"Quieren gobernar una España que ya no existe, que no se calla", afirmaba Sánchez, que auguraba que "la fuerza de las mujeres es la que nos va a hacer ganar las elecciones".

O mencionaba la retirada de las tropas de Irak y homenajeaba al ministro de Defensa que lo ordenó: José Bono. Nuevo talismán socialista y que estaba sentado en primera fila. Ni una palabra al presidente del Gobierno que lo aprobó: José Luis Rodríguez Zapatero.

Todo dentro de un espectáculo trufado de actuaciones e intervenciones. Entre ellas, la del cineasta Pedro Almodóvar, que leyó emocionado un poema: "No quiero que haga frío en las casas y miedo en las calles".

Su voz entrecortada contagió la emoción a un público que escuchaba con los ojos vidriosos. Entre los asistentes: casi todos los ministros, algunos como Ana Redondo, Milagros Tolón o Isabel Rodríguez declinando cerrar la campaña en sus provincias para estar con Sánchez en Madrid.

En el público también mucho exministro: como Pepe Blanco, Jesús Caldera o Josep Borrell. Incluso el exdelegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, que dimitió tras no ser incluido en listas, reaparecía en el acto.

Un evento que comenzaba con la secretaria general de Juventudes, Aranzazu Figueroa, presentando el acto, paseándose entre el público y entrevistando al candidato al Senado que enseñaban en cómo se tenía que votar a la candidatura de coalición PSOE-Frente Amplio a la Cámara Alta.

La euforia llenaba a los socialistas, en especial, al comprobar que el recinto se llenaba con 12.000 personas. Esta misma semana, Feijóo y Ayuso en este mismo recinto no consiguieron llenarlo y se quedaron en menos de 10.000.

Aunque lo cierto es que los socialistas han fletado más de 100 autobuses desde sitios tan dispares como Barcelona, Valencia o Sevilla.

Todo en una comunión socialista de música, emoción y discursos. La política, por momentos, parecía haberse convertido en una ceremonia de fe.