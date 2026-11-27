Feijóo y Sánchez este viernes en sendas entrevistas en la Cipe y la Ser. E.E

Sánchez se aferra al "machismo" del PP y Feijóo dice que la izquierda lleva "calladita" 7 años "silenciando" la corrupción

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez tacha de "machista" y "desafortunada" la frase de Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau durante el debate a cuatro, criticando la falta de disculpas del líder del PP. Feijóo defiende su expresión "calladita" alegando que la izquierda lleva siete años en "silencio" y conviviendo con los casos de corrupción del Gobierno. Sánchez contrapone los dos modelos de país que, a su juicio, quedaron evidenciados en el debate frente a un "bloque de la involución" formado por PP y Vox. Desde Frente Amplio replican a Feijóo criticando que use la mentira como método político y afeándole su rechazo a ser entrevistado por Silvia Intxaurrondo.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han seguido intercambiando reproches este viernes en las ondas radiofónicas a raíz del debate a cuatro. El presidente del Gobierno ha tratado de explotar la polémica protagonizada por el jefe de la oposición, que dedicó un "usted calladita" a Ada Colau llevándose el dedo índice a la boca, mientras que el líder del PP ha insistido en que la izquierda lleva años de "silencio" ante los casos de corrupción.

"A mí me parece claramente machista, absolutamente desafortunada", ha insistido Sánchez en una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser sobre la controvertida fórmula utilizada por Feijóo para reprochar a Colau que estuvo "calladita" por la gestión del Gobierno en la dana de Valencia.

"Si fuera un error, un desliz, qué problema hay en reconocerlo y pedir perdón", ha denunciado Sánchez, asegurando que Feijóo "faltó al respeto" a la candidata de Frente Amplio. También ha lamentado el "paternalismo y machismo que rezuman muchas de las declaraciones de los representantes de PP y Vox".

🗣️ @sanchezcastejon: "Anoche se explicitaron dos modelos: una España que quiere avanzar y otra que quiere mirar hacia atrás. Un candidato como Feijóo que dice «calladita» a la candidata del Frente Amplio y un candidato de Vox incapaz de condenar la violencia" https://t.co/ix02K4Q9ww — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) November 27, 2026

Feijóo, que su primera reacción fue decir "si he molestado a alguien, por supuesto lo retiro", ha incidido en el argumento enarbolado posteriormente, tras su llegada a Génova tras el debate. "Esta izquierda, al final ha convivido con la corrupción, se ha acostumbrado a ella y la ha silenciado y por eso reitero que han estado calladitos y calladitas durante estos siete largos años", ha apuntado en una entrevista en la Cadena Cope.

Si Sánchez ha puesto el foco en la "soberbia y prepotencia" del líder del PP por no querer rectificar, Feijóo ha exigido que no se tergiversen sus palabras: "Yo creo que lo mejor es ver lo que he dicho y reiterar lo que he querido decir".

🎧Núñez Feijóo, sobre su polémica frase a Ada Colau, en @herreraencope: "Reitero lo que dije; esta izquierda ha convivido con la corrupción y se ha acostumbrado a ella, por eso reitero que han estado calladitos y calladitas durante años" #29NCOPE https://t.co/gdUksOsOPS — COPE (@COPE) November 27, 2026

El presidente popular ha subrayado que la izquierda que lidera ahora Colau lleva ocho años gobernando con el PSOE, "primero con el señor Pablo Iglesias y después con la señora Yolanda Díaz". "Han estado calladitos todos los de Sumar, Frente Amplio, frente estrecho, como se quieran llamar durante todos estos años de corrupción", ha añadido, acusando a sus dirigentes de estar "mucho más" interesados en "los cargos que en servir al país".

Desde Frente Amplio, a través de su candidato por Madrid, Emilio Delgado, han respondido a Feijóo atacándole por no conceder finalmente una entrevista a Silva Intxaurrondo, presentadora de La Hora de La 1: "Al final el que se ha quedado calladito ha sido él".

"Una persona que dijo que venía a la política española, a Madrid, a no insultar, y al final ha convertido la mentira y el insulto en su método de hacer política", ha reprochado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha expresado que el debate puso en evidencia que el 29-N se enfrentan dos modelos de país: "Una España que quiere avanzar y una que claramente mira hacia atrás, que es el bloque de la involución de un candidato, Feijóo, que dice 'calladita' a la candidata de Frente Amplio, y un candidato de Vox que es incapaz de condenar la violencia de género".

"Si había alguna duda de que ese bloque de la involución representa una amenaza para los derechos y las libertades de muchísimos colectivos creo que ayer salimos de toda duda", ha zanjado.