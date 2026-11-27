El candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin en Madrid. A. Pérez Meca Europa Press

El PP denuncia ante la Junta Electoral "irregularidades" en el voto por correo y el reparto de propaganda electoral

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LO ESENCIAL Las claves El Partido Popular ha denunciado ante la Junta Electoral Central "graves incidencias" en el voto por correo tras recibir quejas por retrasos en la entrega de la documentación a electores en el extranjero y temporalmente ausentes. El PP ha solicitado elevar a la Fiscalía la hallazgo de cientos de sobres de propaganda electoral del partido en un contenedor de basura de Madrid, aportando imágenes y vídeos adjuntos a su denuncia. La formación aprovecha la acción legal para recordar la investigación judicial abierta a exaltos cargos de Correos y exigir a la compañía postal pública que esclarezca los hechos y transparente los datos del proceso. Por su parte, Correos defiende la transparencia de su gestión informando de que ha admitido 1,01 millones de votos postales y asegurando que el 100% de las documentaciones electorales se han puesto a disposición del votante.

El Partido Popular ha denunciado este viernes ante la Junta Electoral Central "irregularidades" y "graves incidencias" en el voto por correo y el reparto de la propaganda electoral.

La formación asegura que la denuncia llega tras haber recibido "numerosas quejas de electores" que aducen que no han recibido la documentación necesaria para votar o la han recibido con retraso.

Este "escrito urgente" llega a dos días de la cita con las urnas y un día después de que cerrara el plazo para votar por vía postal. Los populares indican que es una situación que ha afectado tanto a los electores temporalmente ausentes (ERTA) como a los electores residentes en el extranjero (CERA).

Por otra parte, han trasladado que la Junta Provincial de Madrid les ha explicado que un ciudadano ha presentado una denuncia tras encontrar "cientos de sobres" de propaganda electoral del partido liderado por Feijóo en un contenedor de residuos en Madrid.

La acusación va acompañada de un vídeo y una fotografía en los que el PP ha apoyado también su denuncia.

"Ante la posible relevancia penal de estos hechos hemos reclamado a la Junta que remita toda esta documentación a la Fiscalía", señalan en un comunicado desde el partido.

De la misma forma, han exigido a Correos que informe a la JEC de las solicitudes de voto por correo admitidas, de la documentación remitida y enviada a los electores y de los votos recibidos.

"Finalmente, pedimos a Correos que esclarezca los hechos denunciados y depure responsabilidades", se puede leer en el texto remitido a medios.

Desde el inicio de la campaña, varios miembros del Partido Popular han expresado públicamente su desconfianza con el voto por correo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alertó a los electores de que "que ni se le ocurriera votar por correo" y los instó a acudir presencialmente a las urnas.

Por su parte, el candidato popular a la presidencia y expresidente del servicio público postal, afirmó confiar "en los carteros y en los empleados públicos", pero "no en los directivos de Correos".

De hecho, en octubre de este año pidió a la Junta Electoral aplicar "medidas adicionales" para asegurar la fiabilidad del sistema, solicitud que la entidad desestimó por considerar el sistema seguro en cuanto a custodia de votos y el control del voto por correo.

Vox ha mantenido una opinión similar. Su líder, Santiago Abascal ha hecho repetidos llamamientos para que los votantes introduzcan el voto en la urna el domingo 29 de noviembre y no opten por el voto postal.

El 'caso Correos'

En el mismo texto, la formación ha querido sacar a colación la imputación "de su jefe de gabinete, Juanma Serrano, y a su 'fontanera', Leire Díez, por los delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales y tráfico de influencias en una causa en la que se investigan pagos sin contratos a diferentes empresarios".

Los populares aseguran que el presidente del Gobierno "llega a la recta final de su campaña y de sus 8 años de Gobierno con un nuevo caso de corrupción que ha estallado a apenas 4 días de las elecciones". Con la acusación de "los máximos responsables del voto por correo en las elecciones generales de 2023".

Diez y Serrano ya estaban siendo investigados en la Audiencia Nacional en el caso que lleva el nombre de la militante del PSOE por presunto cohecho y tráfico de influencias en una supuesta trama para paralizar o condicionar causas cercanas al partido, el Gobierno o la familia de Sánchez.

El máximo partido de la oposición ha aseverado que esta noticia "se ha conocido el mismo día en el que hemos visto fotos que demuestran la compra de votos en esos comicios y de las urnas de cartón para los 'nietos' al otro lado del océano".

"Nosotros confiamos en los trabajadores del servicio postal, pero no en los delegados del sanchismo", han señalado, y han agregado que piden explicaciones y que la Junta Electoral Central garantice un desarrollo limpio de las elecciones.

Además, han apuntado que una "forma de combatir el miedo al fraude: votar de forma masiva al PP".

"Es difícil cambiar el resultado de un partido si ganas por goleada. La corrupción de Sánchez merece un castigo contundente en las urnas. Y lo tendrá el próximo domingo", cierra el comunicado.

Datos de Correos

La empresa pública ha informado hoy, un día después de la última jornada para remitir el voto por correo, que en estos comicios se han admitido 1'01 millones de votos en esta modalidad.

De esta cifra, un 92,03% de los solicitantes han remitido sus papeletas. Un ratio que la entidad ha definido como "similar a la registrada en anteriores procesos" en una nota de prensa.

Asimismo, se han procesado un 8,86% más que el registrado en las generales de 2019, y ha descendido un 59,05% respecto a los últimos comicios de 2023 debido a que estos se produjeron en verano.

"Correos ha puesto a disposición de los solicitantes el 100% de las documentaciones electorales, bien mediante su entrega en mano en el domicilio o mediante su aviso para ser recogidas en las oficinas de Correos", ha aseverado en el texto.

También han defendido haber puesto "todos los recursos organizativos, tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales". Además de la "apertura extraordinaria de oficinas en festivos locales" los días 25 y 26 de noviembre.

"Correos también ha realizado repartos extraordinarios de envíos electorales durante los fines de semana", ha agregado la empresa postal.

Para la cita con las urnas, se desplegarán "más de 15.000 profesionales, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, y se movilizarán más de 7.400 vehículos de su flota para el correcto desarrollo de su misión".

Ese mismo día, un equipo de empleados "hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada".

Para los que voten de forma presencial, ya se han "distribuido las 35.953.542 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística a los hogares de los ciudadanos con derecho a voto" y la propaganda electoral de los diferentes partidos.