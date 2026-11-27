Pedro J.: "Sánchez pretende ser candidato por séptima vez, por eso la pregunta es ¿a quién preferís a Jesús o a Barrabás?"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez analiza el 'debate a cuatro' señalando que Pedro Sánchez busca perpetuarse en el poder y ya está preparando su séptima candidatura a la Moncloa. El director de EL ESPAÑOL destaca que Alberto Núñez Feijóo ofreció dimitir y perder el aforamiento si no gana, un compromiso que Sánchez rechazó asumir. El periodista plantea a los electores la elección de cara a las urnas entre una oportunidad de cambio y regeneración o la continuidad del actual Gobierno. Ramírez critica los pactos de Sánchez con Bildu y la amnistía, respaldando la posición crítica expresada por Felipe González sobre la derivación del PSOE.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha hecho balance del 'debate a cuatro' entre los candidatos a la presidencia del Gobierno: "¿A quién preferís? ¿A Jesús o a Barrabás?".

"¿Cuántas veces Pedro Sánchez ha optado, como lo está haciendo ahora, a llegar a la Moncloa?", ha cuestionado el periodista en el inicio de su intervención en El Programa de Ana Rosa.

"¡Seis!", ha aclarado, y ha explicado que "Sánchez está ya preparando la séptima campaña a la presidencia del Gobierno". Razón por la que "no recogió el guante" al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cuando "se comprometió a dejar el liderazgo del partido, dejar el escaño y perder el aforamiento" si no ganaba las elecciones.

El director de este medio ha asegurado que "Sánchez pretende perpetuarse en el poder, a ser posible, en el de Moncloa y, si no, en el de Ferraz, para preparar el séptimo asalto. Creo que ese plan B es el que dinamitó anoche".

"¿Por qué no aceptó el envite cuando Feijóo dijo, le doblo la apuesta? Pues porque efectivamente él, como sea, quiere seguir al frente del PSOE, quiere tener el acta de diputado y el aforamiento", ha expuesto Pedro J. sobre el encuentro entre candidatos que ha definido como "el segundo cara a cara de la campaña con dos acompañantes", en referencia a Santiago Abascal y Ada Colau.

Además, ha hecho una proyección a futuro sobre lo que puede ocurrir con el actual presidente a nivel judicial: "tratándose de un presidente del gobierno, pues ya veremos cómo le trata el Tribunal Supremo", y ha traído a colación el caso de Felipe González.

"La última vez que el Tribunal Supremo tuvo que opinar sobre un presidente del gobierno surgió la doctrina de los estigmas. Es decir, y era relacionada con Felipe González, que en función del cargo que había ejercido no le convenía al Estado seguir adelante con una imputación contra el presidente", ha dicho en su intervención.

En cuanto a la situación del candidato del Partido Popular, el cual se presenta por segunda vez como candidato en unas elecciones generales ha dicho con contundencia que "intentarlo dos veces ya está bien, teniendo en cuenta la cantidad de millones de españoles que podrían ocupar su lugar".

El presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL ha reseñado la obcecación del líder de los socialistas con Moncloa haciendo referencia a las palabras de la actriz Candela Peña en La Revuelta cuando "le llamó psicópata el otro día, psicópata del poder". Además, ha destacado que ha sido la única que se lo ha dicho claramente.

Tras toda esta reflexión, el periodista ha lanzado una pregunta a la audiencia: "Desde el punto de vista de los ciudadanos, al final lo que nos queda es un poco la pregunta mágica del Evangelio. ¿A quién preferís? ¿A Jesús o a Barrabás?".

"Anoche quedó claro que de los dos solo uno puede quedar en pie. ¿A quién indultamos haciéndole presidente del gobierno?", ha señalado con la vista puesta en la cita con las urnas del próximo domingo.

Ha proseguido exponiendo la posición que cree que mantienen ambos candidatos: "¿Al que tiene un programa de cambio? ¿Al que ofrece una oportunidad de regeneración? ¿O al que en su sexta comparecencia lo que nos está diciendo es que va a continuar haciendo lo mismo que ha hecho en estos últimos años?".

"Yo desde luego lo tengo clarísimo y espero que en España haya suficientes personas que antepongan la honradez y la decencia", ha concluido su intervención el periodista, no sin reseñar que los valores democráticos de la Transición española han sido "amenazados por activa y por pasiva" por Sánchez "con sus pactos con Bildu y con su amnistía inconstitucional, diga lo que diga, Cándido Conde-Pumpido".

No ha querido despedirse del espacio sin mencionar la reciente disputa entre Felipe González, quien expresó que votará en blanco el 29-N, y José Bono, defensor de Sánchez y su Gobierno.

"Por eso Felipe González se revuelve, porque él estaba allí y sabía lo que querían los constituyentes", ha finalizado.