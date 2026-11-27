Moncloa difunde una foto de Sánchez jurando la bandera en la mili tras reprochar a Feijóo y Abascal que no la hicieran

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez cuestionó el patriotismo de Feijóo y Abascal durante el debate a cuatro, destacando que él es el único de los tres que realizó el servicio militar y juró la bandera. Moncloa difundió una fotografía del presidente del Gobierno jurando la bandera española en 1996 en el Centro de Instrucción de Reclutas de Cáceres. Alberto Núñez Feijóo evitó aclarar si hizo la mili y criticó el gasto militar del Gobierno, mientras que Santiago Abascal replicó que ha hecho "más mili" tras sufrir las amenazas de ETA. El líder de Vox evitó realizar el servicio militar obligatorio en su momento tras solicitar tres prórrogas por estudios y cargo público.

Pedro Sánchez aprovechó el debate a cuatro de este jueves para volver a cuestionar el patriotismo de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, acusándoles de aplaudir las críticas contra el Gobierno de España proferidas por Donald Trump, Benjamin Netanyahu o Javier Milei.

"Van de patriotas aquí el señor Feijóo y el señor Abascal y, de los tres, el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo", afirmó el presidente del Gobierno en una de sus intervenciones. "Estos dos señores no la han hecho, no sé muy bien por qué".

Poco después, Moncloa difundió precisamente una fotografía de Pedro Sánchez jurando la bandera española durante el servicio militar. El líder socialista hizo el servicio militar obligatorio en 1996, cuando tenía 24 años, en el Centro de Instrucción de Reclutas de Cáceres, conocido actualmente como Centro de Formación de Tropa.

Sánchez: "Van de patriotas y el único que ha hecho la mili de los tres soy yo."

Según un reportaje publicado hace unos meses por El Periódico de Extremadura, Sánchez fue inicialmente seleccionado para integrar la escuadra de gastadores, una unidad ceremonial que abre los desfiles militares y que está integrada por soldados elegidos por su estatura, su porte y sus condiciones físicas.

La jura de la bandera del actual presidente del Gobierno se produjo además con la presencia del rey Juan Carlos I, que estuvo presente en el cuartel de Cáceres porque su sobrino, Alfonso Zurita de Borbón, también estaba realizando el servicio militar.

Sin entrar en detalles, Sánchez utilizó su paso por el Ejército para reprochar a los candidatos del PP y Vox algunas de sus críticas: "No hay bandera lo suficientemente grande para tapar las traiciones del señor Feijóo del señor Abascal".

Feijóo, que ni confirmó ni desmintió la afirmación del presidente socialista de que no hizo la mili -no existe confirmación oficial en ninguno de los sentidos-, respondió subrayando la situación en Ceuta provocada por la entrada masiva de migrantes y reprochando el gasto militar del Gobierno, que no llega al 5% del PIB acordado por la OTAN. "Va usted de héroe, de líder planetario", le espetó.

Abascal replicó que "yo hecho más mili que usted", probablemente en relación a las amenazas que sufrió durante la época del terrorismo de ETA y a que durante años tuvo protección policial.

Lo cierto es que el líder de Vox logró evitar el servicio militar después de pedir tres prórrogas. La primera de ellas, con 18 años, la solicitó al estar estudiando el Bachillerato y la segunda, dos años después, cuando ya se encontraba en la universidad. La última la logró tras obtener un cargo público como concejal popular del Ayuntamiento de Llodio (Álava).