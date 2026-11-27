EL ESPAÑOL plantea propuestas como un Pacto de Estado, reorientar el sistema hacia pacientes crónicos, renovar la legislación y potenciar la colaboración público-privada.

El sistema sufre un gran déficit de profesionales sanitarios, especialmente enfermeras y médicos de Familia, agravado por normas laborales obsoletas que detonan huelgas.

Las listas de espera baten récords con más de 850.000 pacientes aguardando cirugía y demoras de hasta nueve días para lograr cita en la Atención Primaria.

La sanidad pública española afronta una grave parálisis estructural debido al estancamiento de las reformas necesarias tras la pandemia de la Covid-19.

En 2020, España sufrió la mayor crisis sanitaria de la historia de la democracia. La aparición de la Covid rompió las costuras del Sistema Nacional de Salud (SNS) y llevó a la conclusión de que era necesario tomar medidas para que no se destruyera.

Durante la pandemia, se gestó la determinación de que había que ejecutar reformas para transformar la sanidad española a largo plazo y financiarla adecuadamente. Y prepararla tanto para crisis sanitarias venideras como para atender a una población cada vez más envejecida y con más enfermedades crónicas.

Sin embargo, España llega a 2026 con escasos deberes hechos. La mayoría de estas reformas no han salido adelante (por varias razones), la discusión política entre las autonomías y el Ministerio de Sanidad han acrecentado la sensación de parálisis y todo esto ha provocado una profunda crisis en el sistema sanitario que afronta un horizonte complejo, con las listas de espera en cifras históricas y una conflictividad laboral inédita.

El problema

En los últimos años, especialmente tras la pandemia, la atención sanitaria que reciben los españoles ha empeorado. Eso dice la valoración de la ciudadanía, que sufre demoras que se han disparado.

Las listas de espera han aumentado a cifras históricas. A día de hoy, el sistema sanitario público no está preparado para la demanda en constante crecimiento que tiene que absorber.

Esto ocurre especialmente en la Atención Primaria. Los centros de salud están colapsados y los médicos de Familia no dan abasto. Y este atasco en la atención sanitaria le está pasando factura a la economía, con las bajas de trabajadores también en máximos.

Todo esto en un contexto en el que la población sigue creciendo, sobre todo por los flujos migratorios. Sin embargo, el mayor impacto viene del acentuado envejecimiento de la población, que requiere cada vez más cuidados sanitarios y sociales. Las listas de dependencia y los cuidados que necesitan los pacientes cada vez son mayores.

En este contexto, las plantillas de médicos y enfermeras (y demás profesionales sanitarios) son insuficientes. Y, además, reclaman mejoras en sus condiciones laborales, incluidos sus salarios. Esto ocurre en un escenario en el que normas como su Estatuto Marco no se renuevan desde hace más de 20 años. Algo que se ha traducido en las frecuentes huelgas de los últimos años.

La parálisis legislativa también afecta al mundo del medicamento y la tecnología sanitaria. Sus normativas no evolucionan y están estancadas. Igual que su financiación.

De hecho, las dificultades para valorar (y pagar) las innovaciones que aportan los sectores sanitarios amenazan con dejar a España fuera del acceso a toda esta I+D futura.

En estos términos, la relación con las empresas sanitarias y mejorar los canales de colaboración-público privada para ganar eficiencia son claves. Sin embargo, esto también es una asignatura pendiente para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Los hechos

1. Se disparan las listas de espera quirúrgicas Respecto a 2018 (que tomamos como año de referencia porque es cuando empezó a gobernar Pedro Sánchez), las personas en espera para operarse han aumentado más de un 27%, hasta las 853.740, un 27,75% más que hace ocho años, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

2. Aumentan las demoras para acceder a especialistas y los centros de salud La situación de las esperas también aumenta en las visitas a los especialistas. Hay más de cuatro millones de pacientes esperando por su primera consulta, la cifra más elevada de la serie histórica. Mientras, los retrasos en los centros de salud se doblan. La demora media ha pasado de unos 4,7 días en 2018 a rondar los nueve días.

3. Más población y más envejecida... En los últimos ocho años, España ha sumado más de tres millones de habitantes y está a las puertas de los 50 millones de españoles. Al mismo tiempo, la media de edad de la población ha aumentado a 44,55 años, un 3% más.

4. ... Sin mejor financiación para su atención sanitaria, aunque el gasto se va disparar en el futuro En términos relativos y de PIB, el gasto sanitario público en España se ha estancado bastante por debajo del 7% del PIB y de los niveles que inversión pública en salud de los años de la pandemia. Sin embargo, esto no implica que las necesidades de gasto en sanidad, debido al envejecimiento, no se vayan a disparar en el futuro. Concretamente, si ahora mismo estamos en un nivel del 6,6% del PIB, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que para 2050 se habrá tenido que elevar al 8%.

5. Legislación obsoleta La mayoría de la legislación sanitaria está anticuada. La Ley General de Sanidad ha cumplido 40 años este 2026 y, pese a ciertas modificaciones que se le han hecho, requiere una reformulación integral. Pero hay más. El Estatuto Marco de los profesionales sanitarios lleva 22 años sin renovarse y es fruto de constante conflictividad laboral. En el caso de la conocida como Ley del Medicamento, también es urgente una renovación (tiene 11 años) que no termina de culminar.

6. Faltan recursos humanos La escasez de personal es patente. Las comunidades autónomas batallan entre ellas para contratar médicos y enfermeras. Algo que también ocurre entre sanidad pública y privada. El déficit más preocupante es el de enfermeras. A España le faltarían hasta 123.000 profesionales para alcanzar los ratios de la Unión Europea, según el Consejo General de Enfermería. En médicos, la peor parte se la lleva la Atención Primaria: faltan unos 4.500 especialistas. Y luego están los recursos relacionados con la salud mental. Muy escasos. España tendría que multiplicar los psicólogos clínicos con los que cuenta (seis por cada 100.000 habitantes) para alcanzar la media europea.

7. Conflictos constantes La conflictividad se ha disparado. Por un lado la laboral: los profesionales sanitarios denuncian sufrir una situación precaria y ello les ha llevado a convocar varias huelgas nacionales en los últimos años, especialmente los médicos, debido al Estatuto Marco diseñado por el Ministerio de Sanidad de Mónica García. Pero también está la conflictividad política. La 'guerra' entre el departamento y las autonomías es constante. Y esto se traduce en escasos avances en los asuntos que atañen al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). El pretendido Pacto de Estado por la Sanidad que siempre se formula en los debate está muy lejos de hacerse realidad.

8. Relación precaria con el sector privado El SNS no aprovecha todo lo que debería su relación con las empresas. Determinadas reticencias, por motivos políticos habitualmente, impiden que se recurra más habitualmente a la sanidad privada y sus recursos, que permitirían abordar las listas de espera y acelerar cuestiones relacionadas con las pruebas diagnósticas.

El análisis

Pese a que la pandemia de Covid sirvió que la sanidad pública española se reivindicara fáctica y políticamente, lo cierto es que prácticamente nada ha cambiado varios años después de la crisis sanitaria más grande de la democracia.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) atraviesa numerosos problemas crónicos que desde hace años no se terminan de resolver. Especialmente, de modelo: la sanidad española sigue atendiendo a unas estructuras que se diseñaron en los años 80.

Obviamente, ya no vivimos en esa España y ahora hay que atender otras necesidades.

La sanidad pública sigue planteada como un sistema sanitario para enfermos agudos. El envejecimiento de la población requiere moverlo a la atención de crónicos. Pero este paso, del que se habla desde hace años (da igual si gobiernan las derechas o las izquierdas) no se termina de dar.

El sistema está envejecido, y no para bien. La mayoría de la normativa no está actualizada y requiere un lifting legislativo importante.

Un buen ejemplo de esto ha sido el proyecto de ley más polémico de los últimos dos años: la reforma del Estatuto Marco de los sanitarios (que ni siquiera ha llegado al Congreso por el adelanto electoral del 29-N).

La falta de acuerdo del Ministerio de Sanidad con los médicos (y las comunidades autónomas, por cierto) llevó a los galenos convocaran varias huelgas nacionales. También otros profesionales sanitarios, insatisfechos con sus condiciones laborales.

Todo esto repercute en las comunidades autónomas. Estos paros han contribuido a disparar las listas de espera sanitarias todavía más, generando un impacto de millones de euros para los territorios.

Lo económico tiene, también, mucho peso en la sanidad. Por ejemplo, el absentismo laboral. Está disparado y entre sus causas se encuentran las listas de espera, que alargan la recuperación de la salud de los trabajadores. Algo que cuesta a empresas y Seguridad Social 33.000 millones de euros al año, como mínimo.

Todo esto en un entorno en el que la atención sanitaria cuesta a las regiones al 40% de sus presupuestos. De ahí que las estrecheces financieras sean constantes y hayan frecuentes reticencias a incorporar innovaciones.

Sin embargo, estas innovaciones son básicas. Tanto por curar enfermedades como que por lo que suponen las empresas que las producen para nuestro tejido productivo.

Un informe elaborado por la consultora Analistas Financieros (Afi) a petición de Farmaindustria estima en más de 27.300 millones de euros anuales la aportación de los medicamentos y la industria farmacéutica española a las Administraciones Públicas, 2.500 millones más de lo que las Administraciones se gastan en medicamentos.

Esto es un ejemplo de algo que también ocurre en el sector de la tecnología sanitaria y de la sanidad privada, clave también para que no se atasque, todavía más, el Sistema Nacional de Salud (SNS).

La saturación de la pública está provocando que se esté disparando la contratación de los seguros de salud. Y el sector está respondiendo al desafío.

Según la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), el sector privado ya hace el 42% de las operaciones quirúrgicas de España, "aliviando de forma directa las listas de espera quirúrgicas del SNS".

Además, atiende a más del 32% de las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias del país y asume en torno al 30% de las consultas médicas.

Además, los conciertos con la sanidad privada permiten a la pública ahorrar (con mejoras de eficiencia y de operatividad) hasta 2.700 millones al año.

De ahí que haya no pocas voces que apuntan que habría que potenciar la colaboración entre sector sanitario público y el privado.

Las propuestas

La pandemia evidenció que el Sistema Nacional de Salud (SNS) español necesita reformas de fondo, pero la legislatura ha terminado con la mayoría de ellas pendientes, listas de espera en máximos y una conflictividad laboral y política que ha agravado el atasco.

Las personas en espera quirúrgica han aumentado más de un 27% desde 2018, las demoras en Atención Primaria se han duplicado y el Estatuto Marco lleva 22 años sin renovarse. Pero el envejecimiento de la población y el crecimiento demográfico exigen un sistema orientado a crónicos, mejor financiado y con capacidad real de colaboración público-privada.

Las medidas propuestas por EL ESPAÑOL buscan reducir las listas de espera, actualizar el marco normativo y laboral, y orientar el SNS hacia las necesidades reales de una población más envejecida y con más enfermedades crónicas.

1. Pacto de Estado por la sanidad y planificación plurianual

La guerra entre el Ministerio y las comunidades autónomas ha bloqueado avances en el Consejo Interterritorial.

Por eso hay que alcanzar un pacto de largo plazo que fije objetivos verificables de reducción de listas de espera, ratios de profesionales y modelo de atención a crónicos, con financiación estable y mecanismos de seguimiento independientes del color político.

Un Pacto de Estado por la Sanidad que debe incluir continuidad en las medidas que funcionan y una revisión de las que no, con una rendición de cuentas anual.

2. Reducción urgente de las listas de espera quirúrgicas y de consultas

Las 853.740 personas en espera quirúrgica y los más de cuatro millones que aguardan primera consulta de especialista exigen un plan de choque.

Hay que utilizar de forma sistemática la capacidad de la sanidad privada mediante conciertos y derivaciones, ampliar jornadas en centros públicos donde sea posible y priorizar por gravedad y tiempo de espera.

Los conciertos permiten ahorros de eficiencia de hasta 2.700 millones al año. Renunciar a ellos por motivos ideológicos agrava el problema.

3. Renovación del Estatuto Marco y mejora de las condiciones laborales

El Estatuto Marco lleva 22 años sin actualizarse y su renovación ha sido fuente de huelgas nacionales. Hay que aprobar una reforma consensuada con los profesionales y las comunidades que mejore retribuciones, reduzca la temporalidad, reconozca la carga de trabajo real y facilite la conciliación.

La conflictividad laboral ha contribuido a disparar las listas de espera. Un marco estable y atractivo es condición para retener y atraer médicos y enfermeras.

4. Plan de recursos humanos y cobertura de déficits estructurales

España necesita hasta 123.000 enfermeras para alcanzar ratios europeos y alrededor de 4.500 especialistas en Atención Primaria.

Hay que aumentar las plazas de formación (MIR y EIR), incentivar la permanencia en zonas de difícil cobertura y en Atención Primaria, y reforzar la salud mental (España tiene solo seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes).

La competencia entre comunidades por los profesionales debe sustituirse por una planificación nacional de necesidades.

5. Reorientación hacia la atención a crónicos y la prevención

El SNS sigue diseñado para enfermos agudos, mientras el envejecimiento exige un modelo centrado en crónicos.

Hay que potenciar la Atención Primaria como puerta de entrada real, desarrollar programas de gestión de crónicos, telemedicina y atención domiciliaria, y tratar la prevención como inversión.

El absentismo laboral, que cuesta decenas de miles de millones, se reduce cuando las listas de espera no alargan la recuperación de los trabajadores.

6. Actualización de la legislación y de la financiación de la innovación

La Ley General de Sanidad tiene 40 años y la Ley del Medicamento, once.

Hay que reformarlas para agilizar la evaluación y financiación de innovaciones, reducir la burocracia y garantizar el acceso a nuevos medicamentos y tecnologías.

La industria farmacéutica y de tecnología sanitaria aporta más a las Administraciones de lo que estas gastan en sus productos. Las reticencias políticas a la colaboración público-privada frenan tanto la eficiencia como el acceso a la I+D.

7. Financiación suficiente y estable del SNS

El gasto sanitario público se ha estancado por debajo del 7% del PIB, pero la AIReF estima que deberá alcanzar el 8% en 2050 por el envejecimiento.

Hay que garantizar una senda de financiación que cubra las necesidades reales, con criterios de eficiencia y de resultados en salud, y mejorar la coordinación de la financiación autonómica.

Las comunidades destinan alrededor del 40% de sus presupuestos a sanidad; la estrechez financiera no puede ser la excusa permanente para retrasar innovaciones o conciertos.

8. Medición de resultados y rendición de cuentas

El sistema debe disponer de indicadores públicos y vinculantes: tiempo medio de espera quirúrgica y de consulta, ratio de profesionales por población y especialidad, porcentaje de pacientes crónicos en programas de gestión, grado de utilización de la capacidad privada y evolución del absentismo vinculado a demoras.

Las reformas que no reduzcan las listas de espera ni mejoren las condiciones laborales deben revisarse. El criterio no puede ser el número de anuncios, sino si los ciudadanos acceden antes a la atención y los profesionales trabajan en mejores condiciones.

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Estas propuestas no aspiran a privatizar el sistema ni ignorar sus logros históricos. Buscan lo que el diagnóstico indica que falta: reducir el atasco de las listas de espera, actualizar un marco normativo y laboral obsoleto, y orientar el SNS hacia una población más envejecida mediante una colaboración público-privada eficiente.

Mientras las reformas sigan pendientes y la conflictividad laboral continúe, la atención sanitaria seguirá deteriorándose.