El debate a 4, en datos: Sánchez dijo "bulo" 12 veces y "Ceuta", ninguna; Zapatero, Netanyahu y Ayuso los nombres más repetidos

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Pedro Sánchez repitió 12 veces la palabra "bulo" como respuesta recurrente a las acusaciones, mientras que obvió por completo mencionar a Ceuta. El debate estuvo marcado por la dinámica de bloques: se registraron 296 ataques, de los cuales solo tres ocurrieron dentro del mismo bando político. Feijóo y Abascal mantuvieron un pacto implícito de no agresión y evitaron dirigirse la palabra o atacarse mutuamente a lo largo de las dos horas. Zapatero, Netanyahu e Isabel Díaz Ayuso figuraron entre los nombres propios más citados por los candidatos durante los distintos bloques temáticos.

Santiago Abascal lo anticipó al cerrar el bloque de vivienda: "Bulos, bulos y bulos va a ser la palabra que el presidente del Gobierno diga en este debate".

Y no se equivocó. Pedro Sánchez la repitió 12 veces, más que ningún otro candidato.

Era su respuesta comodín. Cada vez que le acusaban de algo, Sánchez contestaba con un "mucho bulo, mucha mentira". La palabra que no pronunció fue "Ceuta". Ni una sola vez.

Y eso que la ciudad autónoma fue uno de los grandes asuntos de la noche. Alberto Núñez Feijóo y el líder de Vox la citaron 22 veces entre los dos, y ambos hablaron de "invasión".

El jueves se vieron las caras los cuatro candidatos con opciones de gobernar tras el 29-N.

Colau resumió en su primera intervención lo que se juega el domingo: saldrá "o un gobierno de coalición con Vox o un gobierno de coalición con Frente Amplio".

Y así fue el debate: de bloques. Nadie quiso dañar al socio que necesitará para gobernar.

Los datos lo confirman. EL ESPAÑOL ha radiografiado el debate a partir de su transcripción íntegra y ha contado 296 ataques: 150 de la izquierda a la derecha, 143 de la derecha a la izquierda y solo tres dentro del mismo bando. Los tres, de Abascal al PP.

Fueron reproches casi de pasada. Abascal acusó al PP y al PSOE de aprobar juntos "en Bruselas" el Pacto Verde y el acuerdo con Mercosur.

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El tercero fue el más directo. Al enumerar las instituciones que, a su juicio, ha "asaltado" Sánchez, Abascal recordó que el reparto del CGPJ y del Tribunal Constitucional se hizo "con la ayuda del PP". En otro, metió al PP en el mismo saco que al resto por no querer recortar el gasto en sindicatos, patronales y ONG

Feijóo, por su parte, no atacó a Abascal ni una vez. Ni siquiera se dirigieron la palabra: en casi dos horas no hubo entre ellos ni un "señor Feijóo", ni un "señor Abascal", ni un "usted".

En la izquierda, Colau tampoco atacó a Sánchez, pero sí le apretó. Le pidió que, si reeditan el Gobierno, lo primero sea bajar los alquileres y expropiar viviendas a los "fondos buitre".

Y le reprochó que apartar a los suyos implicados en corrupción "no es suficiente".

Si nos fijamos en las palabras más repetidas, Abascal fue el más patriótico del plató: "España" (49) y "españoles" (47) encabezan su lista. Feijóo colocó "Ceuta" entre sus diez palabras más mencionadas.

Sánchez repitió "bulo" 12 veces y se quedó a las puertas de su lista de las diez palabras más dichas, que encabezan "España" (29), "gobierno" (27) y "Partido" (23).

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El análisis de EL ESPAÑOL sobre las personas más mencionadas es más revelador que el de las palabras, porque ahí sí se ve la estrategia de cada candidato.

Por ejemplo, Feijóo citó a José Luis Rodríguez Zapatero, el más nombrado de la noche, para hablar de la corrupción del PSOE.

Sánchez y Colau, a Netanyahu, Trump y Milei para denunciar lo que el presidente llamó la "internacional ultraderechista".

También lo situó entre los asesores de Sánchez, algo que el propio presidente admitió hace unos días: "A usted le han asesorado en los debates Koldo, Ábalos, Cerdán y ahora Zapatero".

En la izquierda, Netanyahu fue el primer nombre más citado. Sánchez lo usó para acusar a Feijóo y Abascal de no desmarcarse del "genocidio" en Gaza, y Colau, para preguntar a Abascal qué le "debe" al primer ministro israelí.

La izquierda también tiró de los barones del PP para tratar de desmontar el perfil de gestor de Feijóo.

Ahí, Isabel Díaz Ayuso fue la más señalada. Colau le reprochó llamar "garrapatas" a los profesores en huelga. Sánchez, el ático que, según él, pagó con dinero público.

El otro barón fue Carlos Mazón, al que Colau citó cinco veces. El expresidente de la Generalitat Valenciana sigue aforado como diputado en las Cortes.

Colau preguntó a Feijóo si debía seguir aforado,

Sin respuesta, lo intentó con Abascal: "Voy a probar suerte con el señor Abascal, como es el socio del señor Feijóo...".

Abascal no contestó. Replicó que Sánchez "no debería estar de pie en este debate" por haberse reído de las víctimas de la dana, y le devolvió la pelota a la candidata de Frente Amplio: "Así que, por favor, hágale preguntas a él".

El pacto de no agresión en la derecha alcanzó así incluso a Mazón. Vox prefirió no hacer leña del PP ni en el caso más incómodo para Feijóo.

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Hubo un ataque cada 23 segundos. El más bronco llegó pronto, en vivienda. Colau preguntó a Abascal si, al culpar a los extranjeros de los precios, se refería a los "fondos buitre".

Y él señaló a Sánchez: "El gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda".

María Casado, moderadora del debate, tuvo que pedir "deportividad".

Pero el tono no bajó. En el bloque de economía, Colau recordó a Abascal que cobraba más de 80.000 euros en un "chiringuito" de Esperanza Aguirre, y Sánchez le reprochó que cobre el bono social térmico.

Abascal lo justificó por tener cinco hijos. "A otro perro con ese hueso", le despachó Sánchez, que tampoco ahorró ironía con Feijóo: sus matemáticas, le dijo, "son como su nivel de inglés".

Pero el momento que más puede dar que hablar de todo el debate, al menos para la izquierda, llegó en el bloque de servicios públicos. En plena réplica a Colau, Feijóo la despachó con dos palabras: "Y usted, calladita".

La izquierda lo interpretó como un gesto "machista". "¿Por qué habla de "calladita", señor Feijóo? Un poco de respeto", le reprochó Sánchez.

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Si el debate tuvo un protagonista, fue Sánchez: el que más atacó y el más atacado, con casi cuatro de cada diez golpes de la noche.

Feijóo concentró en él su ofensiva. Le hizo 17 preguntas directas sobre los accidentes de tren, Plus Ultra o quién le pagó las primarias. Catorce se quedaron sin respuesta.

Entre Feijóo y Abascal, en cambio, las flechas están casi vacías: Feijóo no atacó a Abascal ni una vez, y Abascal a Feijóo, solo tres. Y ni siquiera se hablaron.

La única vez que Abascal nombró a Feijó lo hizo en tercera persona, como si no estuviera a dos atriles de distancia.

Fue para responder a su pregunta sobre dónde debía jugarse la final del Mundial de 2030, que España organiza con Portugal y Marruecos.

Por su parte, Sánchez intentó romper el pacto de no agresión de la derecha por el flanco más delicado para el PP: la violencia de género.

Exigió a Feijóo que le reprochara a Abascal no condenarla y le preguntó qué pactaba con él “en los gobiernos autonómicos”. Le obligaba a elegir entre desmarcarse de su probable socio o callar.

Feijóo no cayó en la trampa y le dio la vuelta al argumento: “No hay una sola política de igualdad que no dependa del Partido Popular en los gobiernos autonómicos, señor Sánchez”. Sánchez insistió: “¿Tiene miedo al señor Abascal?”. “Yo no le tengo miedo”, respondió Feijóo.

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Cada bloque atacó más donde se sentía fuerte. La derecha apretó en servicios públicos, donde Feijóo convirtió los accidentes de tren en su principal argumento contra la gestión del Gobierno.

La izquierda eligió la política exterior. En el último bloque dobló a la derecha en ataques, y Sánchez trató de vincular a Feijóo y Abascal con Trump, con Netanyahu y con la "internacional ultraderechista"

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Los cuatro candidatos hablaron prácticamente lo mismo a lo largo del debate. Colau, la que más, sumó 27 minutos y medio; Abascal, el que menos, algo menos de 26. La diferencia estuvo en cómo administró cada uno su tiempo.

Feijóo lo troceó en 76 intervenciones, más que nadie, con una media de 20 segundos. Fue el candidato de la réplica corta, siempre encima de Sánchez: solo en el bloque de corrupción tomó la palabra 22 veces.

Abascal hizo lo contrario. Habló menos veces que nadie, 47, pero con la media más alta: 33 segundos por intervención.

Su estrategia fue guardar tiempo para el final. Por ejemplo, en el cierre del bloque de vivienda, cuando a Sánchez le quedaba menos de un minuto y a Feijóo 20 segundos, Abascal conservaba todavía dos minutos y 35.