Pérez defiende su derecho a opositar como cualquier ciudadana, mientras que el Partido Popular critica la falta de ética y transparencia al competir en una selección realizada por su propio Gobierno local.

La resolución con la lista de admitidos y el tribunal se aprobó el 13 de noviembre y el examen se realizó el día 18 del mismo mes, en plena campaña electoral.

El jefe de la Policía Local de Chauchina, Antonio Espejo del Valle, actuó como secretario con voz y voto en el tribunal calificador, siendo un subordinado directo de la propia candidata.

María del Carmen Pérez, candidata de PSOE e IU al Senado por Granada y concejala de Seguridad en Chauchina, se examinó para una plaza de técnico de Administración General A1 en su propio Ayuntamiento.

La número dos al Senado por Granada en la candidatura de PSOE e IU, María del Carmen Pérez, se examinó para conseguir una plaza pública ante un tribunal del que forma parte el jefe de la Policía Municipal, Antonio Espejo del Valle.

Se da la circunstancia de que Pérez es concejala de Seguridad en Chauchina y entre sus responsabilidades está el control de la Policía Local, por lo que Espejo del Valle es uno de sus subordinados.

Este dato contrasta con las explicaciones que la candidata de Senado de Progreso por Granada ofreció a EL ESPAÑOL cuando este diario le preguntó por su participación en las oposiciones en su Ayuntamiento.

Entonces aseguró que "desconocía" quiénes formaban parte del tribunal y atribuyó su designación al alcalde socialista, con el que IU gobierna en coalición.

Sin embargo, en la resolución municipal a la que ha tenido acceso este diario se recoge la composición del tribunal calificador de la oposición para cubrir una plaza de técnico de Administración General del subgrupo A1.

El documento fue firmado por Sandra Molino Sánchez, concejala delegada de Personal y compañera de Gobierno de Pérez en el Ayuntamiento de Chauchina.

Entre los cinco miembros titulares figura Antonio Espejo del Valle, funcionario de carrera, subinspector de la Policía que ejerce como jefe de la Policía Municipal y que participa en el tribunal como secretario, "con voz y voto".

Además, como suplente del secretario figura Eduardo M. Ortega, que fue secretario municipal cuando María del Carmen Pérez fue alcaldesa de la localidad (2007-2011).

El examen se celebró el pasado miércoles 18 de noviembre, en plena campaña electoral.

La resolución que designa a los integrantes del tribunal y aprueba la lista definitiva de admitidos, entre los que figura Pérez, está fechada el 13 de noviembre, el mismo día en que arrancó la campaña electoral.

La dirigente de IU es la coordinadora provincial de la formación y diputada en la Diputación de Granada.

Preguntada por EL ESPAÑOL, justificó su participación en la oposición por su interés en "adquirir experiencia" y porque "quería ver cómo era".

Según explicó, nunca había concurrido a un proceso selectivo de estas características y era la primera vez que optaba a una plaza pública.

Pérez defendió también su "derecho a presentarse", como "cualquier ciudadana", y llegó a augurar que acabaría suspendiendo el examen.

Críticas del PP

La polémica ha provocado ya la reacción del Partido Popular. María Merinda Sádaba, portavoz de campaña del PP en Granada, ha pedido explicaciones y ha acusado a Pérez de "traspasar todas las líneas éticas y de transparencia en política".

Desde el PP consideran que "no es normal" que la concejala de Seguridad de Chauchina y diputada provincial "se siente junto al resto de opositores marcando una clara diferencia entre aspirantes que conocen que ella forma parte del Gobierno que hace la selección".

La coordinadora provincial de IU ha salido al paso y ha defendido su derecho a presentarse: "Yo puedo opositar como cualquier ciudadana de este país siempre que se cumplan los requisitos, que los cumplo, y haya pagado mis tasas".

La polémica se ha extendido al ámbito municipal y el PP pedirá explicaciones si se le adjudica, al final, la plaza.

De momento, el portavoz de los populares, José Ángel Sánchez, afirma que es "inmoral y poco ético presentarse a una oposición en un ayuntamiento en la que eres concejal con responsabilidades de Gobierno".