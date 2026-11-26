Los nacionalizados afectados por el auto judicial depositan sus papeletas en urnas de cart#n diferenciadas, cuyos votos no se contar#n a menos que cambie el fallo sobre el exilio.

El proceso ha generado largas colas en ciudades como Londres, Caracas o Buenos Aires por la alta afluencia y la necesidad de comprobar las listas cautelares fijadas por el Supremo.

El censo del CERA ha alcanzado la cifra r#cord de 2,77 millones de personas gracias a la entrada de unos 353.000 nuevos electores tras la aprobaci#n de la ley de nietos.

La participaci#n en el voto exterior se dispara en varios consulados como Montevideo o Washington, llegando a superar los datos de las elecciones generales de 2023.

El voto de los españoles en el extranjero se ha disparado.

A pocas horas para que cierren las urnas en embajadas y consulados, este jueves 26, varios de los grandes consulados ya han superado los votos de las generales de 2023.

El caso más claro es Montevideo. En cuatro días, el consulado de España en la capital uruguaya ha recibido 1.893 votos en urna, según España Exterior. En todas las generales de 2023 fueron 1.099.

Es un 72% más, casi el doble.

Y todavía no ha terminado. Le bastan unos 300 votos para duplicar la cifra de hace tres años. Al ritmo de estos días, unos 470 diarios, lo superaría antes del cierre.

No es el único. En la Embajada de España en Washington habían votado en persona más de 800 ciudadanos hasta la mañana del martes, según fuentes diplomáticas citadas por EFE.

En todas las generales de 2023 fueron 562: un 42% más.

En Venezuela, hasta la noche del lunes se habían depositado más de 6.500 votos en Caracas y Valencia, el 5,5% del censo.

En 2023 votaron 8.831 personas en todo el país. Fuentes consulares prevén superar esa cifra antes del cierre.

https://s3.elespanol.com/k/imgp/cms/elespanol/11409216.png?p=w:1706/h:960&h=lpRr5QsE España Exterior

En Buenos Aires, el mayor consulado del mundo, el primer sábado votaron 1.104 personas, un 38,7% más que el primer día de 2023.

Hasta el martes sumaba unos 4.300 votos en urna, según datos del consulado recogidos por La Nación.

En Lima, EFE constata más afluencia que en anteriores elecciones. En São Paulo ya se han llenado las dos urnas convencionales. Y en Bruselas, el Consejo de Residentes Españoles asegura que ya se ha superado 2023 y calcula que la participación acabará casi duplicándose.

Sobre los datos, cabe decir que todavía no hay una cifra oficial, porque Exteriores no ha publicado el balance definitivo.

Los datos parciales que se van conociendo día a día los facilitan los propios consulados a medios de la diáspora, como España Exterior o Crónicas de la Emigración, y a la agencia EFE.

El voto exterior, además, no se cuenta la noche electoral. Los sobres viajan a España y se escrutan en las juntas electorales provinciales a partir del viernes 4 de diciembre. El recuento debe terminar como tarde el lunes 7.

Por qué se dispara

La primera razón de esta gran movilización es el censo. Los españoles residentes en el extranjero con derecho a voto son 2.776.645, un récord. En 2023 eran 2.328.261.

Es decir, son 448.384 más, un 19,3% en apenas tres años.

Y ese salto tiene nombre: la ley de nietos. Tal y como publicó este periódico, unas 353.000 personas han entrado en el CERA gracias a esa norma.

Hay que tener en cuenta, por tanto, que más censo significa más votantes, aunque el porcentaje de participación no cambie. En 2023 votó en torno al 10% del CERA, unos 233.000 españoles.

Ese mismo 10% equivale hoy a unos 277.700 votos: casi 45.000 más con idéntica participación.

Otro de los motivos que explican el aumento de la participación es la propia polémica de la ley de nietos.

La batalla política y judicial, con las cautelares del Supremo, ha puesto el voto exterior en el centro de la campaña y ha movilizado a la diáspora.

Españoles residentes en Portugal votan en Lisboa. EFE

La tercera razón de ese repunte es el calendario. El voto en urna empezó el sábado 21. Muchos españoles aprovechan el sábado y el domingo porque es mucho más cómodo que ir al consulado un día laborable, explican fuentes diplomáticas.

Colas de horas

Las imágenes de largas filas ante los consulados de Londres, París, Washington, Caracas o Miami se repiten desde el sábado.

Las colas son habituales en el voto exterior, pero esta vez son mayores por la alta participación, sobre todo en los dos primeros días.

Hay además razones de procedimiento. Votar en un consulado lleva más tiempo que en un colegio electoral en España, donde también hay colas.

Hay que cumplir las exigencias de la ley electoral, que regula el voto de los residentes en el extranjero.

Y este año se suma un trámite más. Antes de votar, el personal consular comprueba si el elector figura en la lista de afectados por la cautelar del Supremo.

Y quien no ha recibido la documentación por correo puede pedirla allí mismo, lo que también alarga la espera.

Cuando a consulados con cientos de miles de inscritos, como Buenos Aires, Caracas, Londres o México, acuden a la vez 2.000 o 3.000 personas para el mismo trámite, las colas son inevitables.

Para las fuentes diplomáticas, son también síntoma de que el proceso se hace con garantías.

Las urnas de cartón

El voto llega con una novedad sin precedentes: dos tipos de urna. Están las transparentes de siempre y unas cajas aparte, muchas de cartón, donde se guardan los votos que, por ahora, no se contarán.

Responden al auto del Supremo del 10 de septiembre, que suspendió cautelarmente el voto de los nacionalizados por la ley de nietos que no acreditaron el exilio de sus abuelos.

La Oficina del Censo Electoral cifró en 113.326 los afectados.

Pueden ir al consulado y dejar su sobre, pero en la caja aparte. Esos votos viajan a España por separado y solo contarían si el Supremo levantara la suspensión o fallara el fondo a favor de los afectados.

Miles de españoles votan en Londres entre filas interminables y varias horas de espera. EFE

Por ahora son pocos los que acuden: unos 300 en Buenos Aires, 160 en Montevideo, 37 en Venezuela el primer fin de semana, 15 en São Paulo y cinco en Washington.

Sí votarán, en cambio, 189.678 hijos de nacionalizados por esta ley o por la de Memoria Histórica de 2007.

Eso abre una paradoja. Si el padre es uno de los nietos que no han acreditado el exilio de sus abuelos, su voto está suspendido y va a la caja de cartón. Pero el de su hijo, que obtuvo la nacionalidad gracias a él, cuenta como cualquier otro.

Vox pidió suspenderles también el voto a los hijos de esos nietos, pero el Supremo lo rechazó porque ya no había tiempo material antes de las elecciones.