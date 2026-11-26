Pedro Sánchez mantendrá una estrategia institucional y moderada para confrontar su modelo de gobierno con la alternativa del PP y Vox.

Santiago Abascal buscará consolidar su electorado frente al PP usando la inmigración y la corrupción como ejes, previéndose un pacto tácito de no agresión con Feijóo.

Ada Colau se juega la supervivencia del Frente Amplio en el debate a cuatro para no quedar diluida ante la apelación al voto útil del PSOE y el desgaste de la coalición.

Feijóo y Sánchez mantienen una dura pugna por ser la fuerza más votada tras el cara a cara, mientras las encuestas siguen otorgando la mayoría absoluta a la suma de PP y Vox.

Los equipos de campaña del PSOE y del PP coinciden en explicar que, según sus estudios, el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sirvió para que éste último recuperara voto que se le fue a Vox, sin que afectara a la expectativa de los socialistas.

Es decir, que la victoria de Feijóo no afectó al voto entre los bloques de la izquierda y la derecha, pero sí le permitió recuperar aire al PP frente a Vox.

De esa forma, el PP logró ventaja en su dura pugna con el PSOE para ser la fuerza más votada.

Todos los expertos coinciden en que a estas alturas sigue siendo difícil que PP y Vox no sumen los 176 escaños que dan la mayoría absoluta y que, por tanto, el PSOE esté en disposición de seguir en la Moncloa si logra acuerdos de nuevo con sus socios de investidura de 2023.

Pero entienden que sí hay una especie de empate técnico entre socialistas y populares en pugna por ser el partido más votado.

La diferencia es que Vox resiste y puede completar mayoría con el PP para gobernar, mientras que el Frente Amplio que encabeza Ada Colau no termina de despegar, lo que hace muy complicado que sume con el PSOE para gobernar otra legislatura.

Por eso, en el debate a cuatro que se celebra este jueves por la noche con Feijóo, Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau será fundamental el llamado voto útil, el que se concentra en el PSOE en perjuicio del Frente Amplio y el que atrapa el PP en el bloque de derecha y extrema derecha.

En ese escenario, Abascal y Colau necesitan abrirse hueco entre Sánchez y Feijóo, para no ser aplastados por los dos grandes partidos en su pugna por ser los más votados.

Es previsible que Abascal mantenga su posición de vanguardia frente al llamado sanchismo, con la inmigración y la corrupción como idea fuerza y la impresión de que su pugna con el PP la gana desde la dureza.

En el debate a ocho del lunes ya se vio el pacto de no agresión con el PP y no parece probable que haya discusión directa ahora entre Feijóo y Abascal, más allá de algún reproche sobre la apelación al voto útil.

Será algo parecido a la escenificación de un acuerdo para gobernar juntos, que es algo más que una previsión si suman los 176 escaños.

Por eso, Feijóo se juega aparecer como el único que puede "sacar a Sánchez de la Moncloa" -pero sin incomodar a Vox- y el único con experiencia y capacidad de gestionar, sin olvidar la dureza frente al actual presidente del Gobierno.

Previsiblemente, se volcará en las propuestas de gestión, contraponiéndolas a la gestión de Sánchez, con referencia segura a la corrupción, los accidentes del AVE y la crisis de Ceuta.

Sólo cambio de traje

Colau acude al debate con una situación más delicada porque todas las encuestas muestran que Frente Amplio, el artefacto electoral que sustituye a Sumar, no termina de despegar.

Esta coalición está aprisionada por la estrategia de Sánchez para crecer con los votos de su izquierda, por la regla habitual que dice que el socio minoritario de las coaliciones siempre sufre y por el desplazamiento del electorado hacia la derecha.

Su reto es no acabar diluido tras el 29 de noviembre, como le pasó a Sumar.

Para ello necesita conjugar el dejar claro que sus votos servirán para formar un nuevo Gobierno de coalición progresista si los números salen y, al tiempo, apuntarse decisiones del Ejecutivo de esta legislatura, como la subida del salario mínimo.

También reprochará a Sánchez no haber ido más allá en las políticas de izquierdas.

Según fuentes de la Moncloa, Sánchez acude al debate con una estrategia muy similar a la que aplicó en el cara a cara con Feijóo. Sólo cambiará el color del traje.

“Tendrá imagen de institucionalidad, moderación y sobriedad, mostrando su versión más presidencial”, aseguran esas fuentes.

Añaden que explicará su proyecto, mostrando las diferencias con el de PP y Vox.

Su intención es que se vea la diferencia de socios: el Frente Amplio pide más derechos y medidas sociales, mientras que la derecha y la extrema derecha recortarán y amenazan conquistas sociales, siempre según esta versión.

"Será otro debate entre la buena y la mala educación", añaden.