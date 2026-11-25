Durante la entrevista también repasa sus inicios políticos y destaca a su mujer, Begoña Gómez, como el sostén familiar en sus momentos de desempleo.

Sánchez atribuye la subida de los alimentos a conflictos internacionales y destaca una inversión estatal de 12.000 millones para amortiguar la inflación.

El presidente se aproxima a la retórica de Podemos contra los grandes supermercados para defender al "eslabón más débil", agricultores y ganaderos.

Pedro Sánchez reclama en una entrevista con Plex precios "más justos y transparentes" a las cadenas de distribución y menciona coloquialmente a los "grandes mercadonas".

Tras copiar parte del programa al Frente Amplio, e incluso desincentivar que se les vote en provincias pequeñas, a Pedro Sánchez le quedaban pocas cosas de apropiarse de sus socios más de izquierda.

Este miércoles ha dado un paso más al incorporar a su discurso parte de la ofensiva de Podemos contra las grandes cadenas de distribución, a las que ha reclamado mayor transparencia en la fijación de precios.

El presidente del Gobierno ha llegado a referirse coloquialmente a ellas como los "grandes mercadonas", en alusión a la compañía de Juan Roig. Una expresión concreta contra esta cadena, bestia negra de los morados, mientras se obvian el resto de supermercados.

En su entrevista con el youtuber Plex, el presidente del Gobierno ha defendido que hay que hablar con las grandes superficies para exigir una fijación de precios "transparente" y "más justa" para proteger al "eslabón más débil": los agricultores y ganaderos.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno ya trabaja en esta dirección, aunque durante la conversación no ha detallado qué medidas concretas pretende impulsar ni qué cambios plantea en la relación entre productores y cadenas de distribución.

Hasta ahora, sólo el partido Podemos había atacado a la principal cadena de supermercados de España, la que han acusado de forma reiterada de "inflar los precios".

En especial, su portavoz Ione Belarra quien ha tildado a Roig de "monopolista", pese a la cantidad de competencia en el sector. De hecho, a lo largo de esta legislatura han solicitado de forma reiterada al Gobierno "topar los precios de los productos básicos". Algo a lo que el PSOE ha ido dando largas.

También Yolanda Díaz ha pedido intervenir en el sector de la distribución para atajar la carestía de la vida.

Sánchez ha atribuido parte de la subida de los alimentos al impacto de los conflictos internacionales, especialmente la guerra de Irán, sobre los precios de los fertilizantes y del gasóleo.

"Eso también se ha trasladado de, de alguna manera a los precios de los alimentos, y, y eso hace que, que se eleve el coste de la vida", ha explicado.

Antes, el presidente había asegurado que el Gobierno se había gastado ya más de 12.000 millones de euros para amortiguar los efectos de la guerra sobre el bolsillo de los ciudadanos.

Sánchez, que inició la legislatura reivindicando un "muro" contra la derecha, ha lamentado en esta entrevista la polarización y cómo "las redes sociales" están contribuyendo a "customizar" los perfiles de la gente.

A su juicio, esa dinámica permite que cada persona termine aislada en grupos con los que comparte gustos e ideas: "Lo podemos ver, por ejemplo, en el tema ideológico, donde, oye, pues hay plataformas o hay grupos que están más en la izquierda, otros en la derecha, y entonces eso fragmenta mucho las sociedades".

Frente a esa división, el presidente ha reivindicado "la magia de ir a un bar y conocer a una persona, por la noche, y no saber exactamente ni si es de este tipo, si piensa esto, si come lo otro".

Begoña, sostén

Pedro Sánchez también ha repasado con Plex los comienzos de su carrera hacia el liderazgo del PSOE y ha situado a Begoña Gómez en una decisión que, según su relato, resultó determinante.

El presidente ha contado que, después de quedarse fuera del Congreso en las elecciones de 2011 —ocupaba el número 11 de la lista del PSOE por Madrid y los socialistas lograron diez diputados—, se quedó sin trabajo.

"Mi mujer me echó una mano, me ayudó, ella fue la que sostuvo la familia entonces, porque yo tampoco ganaba mucho dinero en esa época", ha rememorado.

Cuando se presentó la oportunidad de regresar a la política, Sánchez asegura que habló con ella y le dejó clara su intención: "Si vuelvo, es para hacer algo importante, de cambiar el país, de hacer cosas por mi partido, país", ha añadido.

El resto ya es historia y la que los españoles juzgarán este domingo.