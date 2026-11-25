El Frente Amplio también reprocha a los socialistas la copia de lemas de campaña y apela a sus votantes a elegir "el original" frente a la imitación de Ferraz.

La candidatura de Ada Colau acusa a Sánchez de plagiar sus propuestas programáticas, como el impuesto a los "ultrarricos", la prestación por crianza o la "unión de amistad".

El PSOE busca captar electores de sus antiguos socios garantizando que, tras los comicios del 29-N, volverán a entenderse con las fuerzas de izquierda para formar Gobierno.

Pedro Sánchez apela al "voto útil" y pide de forma explícita en Huesca no votar al Frente Amplio en las 18 provincias pequeñas para concentrar el apoyo en el PSOE y frenar a Vox.

En la ruleta, jugárselo "todo al rojo" significa arriesgarlo todo en una apuesta. Es también la frase fetiche en las últimas jornadas de campaña de Pedro Sánchez, que se juega su futuro político el domingo.

El presidente ya no cuenta con sus socios de Gobierno y ahora su apuesta pasa por quedar por encima del PP. Desde hace semanas, lleva lanzando mensajes en favor del voto útil. "Todo al rojo".

Pero este martes, en Huesca, fue aún más explícito al pedir que "en circunscripciones como Huesca" los electores no voten al Frente Amplio.

"Una de mis responsabilidades era unir a la izquierda pero tenemos que ser conscientes de que esa movilización tiene que ser inteligente", dijo, antes de afirmar que "sólo podemos votar al rojo del PSOE" si "queremos frenar la negrura".

Se trata de desincentivar el respaldo a la candidatura de Ada Colau en las provincias pequeñas, aquellas que reparten tres o cuatro escaños y donde cada papeleta puede resultar decisiva.

Son 18 circunscripciones en las que el reparto suele concentrarse entre dos o tres partidos y en las que unos pocos miles —o incluso centenares— de votos pueden determinar quién se lleva el último diputado.

El objetivo de Ferraz ya no es sólo asegurar su propio escaño, sino arañar todos los votos al Frente Amplio y arrebatar a Vox el tercero en liza.

En Huesca, Sánchez pedía el sacrificio a los votantes del Frente Amplio con la promesa de, "después del 29-N", volver a trabajar juntos.

Tras el domingo, "nos entenderemos con todas las izquierdas para avanzar cuatro años más", dijo.

Plagiando propuestas

Todo ello mientras Sánchez incorpora a su discurso algunas de las principales propuestas de la formación que ahora intenta frenar electoralmente. Y se lanza a un rally de medidas en el Consejo de Ministros que ha estado bloqueando.

La última ha sido la creación de un impuesto a los "ultrarricos", una iniciativa que el presidente se sacó de la manga este lunes para arrancar la semana y que afectaría a unas 100 personas.

Es una propuesta que, durante las últimas legislaturas, el PSOE había enviado al cajón cada vez que Unidas Podemos, primero, o Sumar, más tarde, planteaban ponerla en marcha.

De ahí que el líder de IU, Antonio Maíllo, asegurase que "si fuera una batalla entre escritores", en el Frente Amplio "acusarían de plagio" a Sánchez. Incluso llegó a reprochar a los socialistas que abusaran "de copia y pega".

Y es que no es la única medida socialista que, a juicio de sus antiguos socios, les ha plagiado.

En el programa del PSOE figura la prestación universal por crianza, una iniciativa que Pablo Bustinduy lleva toda la legislatura promoviendo frente a las resistencias socialistas.

También la llamada "unión de amistad", que Sánchez ha incorporado a sus promesas electorales, después de que los de Colau la apadrinaran, siguiendo una propuesta de Jean-Luc Mélenchon en Francia.

En el Frente Amplio no ocultan su decepción. "Sánchez en sus mítines solo presume de las medidas que hemos hecho nosotros", lamentaba este martes la candidata Colau que reclamaba "entre el original y la copia, votar al original".

No se esperaba que esa misma tarde iba a desincentivar el voto en 18 provincias.

Copiando hasta lemas

Pero Sánchez no sólo busca "inspiración" programática. También está versionando los lemas.

El eslogan del PSOE, "la fuerza de la gente", recuerda al "poder de la gente" que utilizaron IU en 2014 y Podemos en 2019.

A ello se suma "la fuerza del amor", escenificada con el beso de Sánchez y Begoña Gómez, una fórmula que también remite a una campaña de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina.

En esta ruleta electoral, el presidente quiere que todos apuesten al rojo. Aunque, para conseguirlo, también parece dispuesto a quedarse con las fichas de sus antiguos aliados.