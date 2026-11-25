Un Puigdemont triunfante proclama el "fracaso" de España y que volverá a Cataluña el 12-D "sin pedir permiso ni perdón"

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LO ESENCIAL Las claves Carles Puigdemont anuncia que regresar! a Catalu!a el pr!ximo 12 de diciembre tras ser amnistiado por el Tribunal Supremo. El l!der de Junts asegura que volver! "sin pedir permiso ni perd!n" y que acudir! directamente al Parlament nada m!s aterrizar en Barcelona. Proclama su "victoria" frente al Estado espa!ol y afirma que la amnist!a responde a la necesidad del PSOE de mantenerse en el poder. Contempla reunirse con el president Salvador Illa y convoca a los medios el 17 de diciembre para detallar el futuro del independentismo.

Carles Puigdemont, triunfante tras ser amnistiado por el Tribunal Supremo, ha proclamado su "victoria" sobre el Estado español después de evitar ser juzgado por los delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia en el marco del procés independentista catalán.

"Volveré a Cataluña sin tener que pedirles permiso ni perdón ni haber tenido que renunciar a nada", ha presumido este miércoles en una rueda de prensa desde Bruselas. Puigdemont ha anunciado que ese regreso será el próximo 12 de diciembre y nada más aterrizar en Barcelona, al mediodía, irá "directamente al Parlament", donde habrá un "acto institucional". "Esa noche ya podré dormir en casa con mi familia".

"El Estado español ha renunciado a su propósito de encarcelar y humillar a quien para ellos es la máxima representación de la derrota que sufrieron el 1-O de 2017", ha arrancado su comparecencia, en la que ha repetido en numerosas ocasiones las palabras "derrota" y "fracaso" aplicadas a España y ha incidido en sus críticas a Pedro Sánchez.

🔴🗣️ Un Puigdemont triunfante proclama el "fracaso" de España y que volverá a Cataluña el 12-D "sin pedir permiso ni perdón" El líder de Junts volará desde Bruselas a Barcelona e irá "directamente" al Parlament catalán https://t.co/DmvXPPm18w — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 25, 2026

El expresident catalán ha valorado que la ley de amnistía provocó "un giro de 180º" en el PSOE porque "necesitaban mantenerse en el poder y acordaron aquello que se habían comprometido a no hacer nunca". "A eso le llamo una victoria y es normal que una parte de la sociedad española lo perciba como una derrota", ha dicho, aunque defendiendo que la "culpa" no es de Junts.

Preguntado por la posibilidad de que Sánchez se comprometa a celebrar un referéndum en Cataluña en caso de que necesite los votos de Junts para ser investido -el presidente del Gobierno ha negado este escenario-, ha reconocido que "no descartamos nada porque todo es posible tratándose de políticos españoles necesitados de poder".

Puigdemont ha avanzado que el dispositivo de seguridad con la Generalitat para su regreso a Cataluña después de fugarse de la Justicia española en 2017 ya está acordado y ha anunciado que estará presente en el Parlament en el primer pleno de la siguiente semana.

"Lo que haré después políticamente es ahora mismo difícil de precisar", ha confesado, convocando a los medios a una nueva rueda de prensa el 17-D para explicar la estrategia política del independentismo a partir de ahora. "Me interesa mantener un diálogo y una conversación a pie de calle, desde abajo, con la sociedad catalana, porque las cosas han cambiado mucho".

Otra imagen de Puigdemont durante la rueda de prensa. Stephanie Lecocq Reuters

También ha deslizado su intención de reunirse con Salvador Illa: "Me veré con el president si tiene interés en verse conmigo. Lo haré muy a gusto y mantendré en todo momento el sentido institucional". De momento no ha aclarado sus intenciones sobre el papel a desempeñar en el futuro a corto plazo de la política catalana.

El líder de Junts ha defendido que su decisión de marcharse al "exilio" fue un ejemplo de "resistencia contra la voracidad represora de todos los poderes españoles" y para "defender los derechos de los catalanes". Ahora regresa "nueve años después —concretamente 3.315 días, para ser exactos— de ser destituido ilícitamente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española".

Antes de abandonar Bélgica, Puigdemont celebrará el próximo 9 de diciembre un acto abierto a la comunidad catalana y a todas aquellas personas que le han acompañado durante estos años, entre las que ha destacado también a ciudadanos belgas y flamencos, para agradecerles su apoyo.