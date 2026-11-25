El partido fija como prioridad para la próxima legislatura la aprobación de la ley contra la violencia vicaria y combatir el negacionismo.

El PSOE despliega una pancarta y difunde un manifiesto alertando del riesgo de retroceso en igualdad y lucha contra la violencia machista.

El vídeo muestra a mujeres perdiendo sus derechos y liberándose tras acudir a la sede del PSOE en Ferraz.

Juventudes Socialistas publica un spot por el 25-N inspirado en 'El cuento de la criada' para alertar de un posible Gobierno de PP y Vox.

Las Juventudes Socialistas han lanzado un spot para conmemorar este 25-N el "Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres".

El vídeo está inspirado en la distopía de El cuento de la criada, la novela de Margaret Atwood llevada al cine que retrata una sociedad totalitaria en la que las mujeres pierden sus derechos y quedan sometidas al poder de los hombres.

"Mujeres de España, este es el futuro que quieren para nosotras", se escucha en el anuncio sobre la posible llegada de Feijóo a la Moncloa de la mano de Vox.

"Tengo que bajar la voz, que no me oigan, invisible, cocino, limpio, cuido de los bebés, no debo salir de casa, apoyo a mi marido, no puedo votar, no puedo decidir sobre mi cuerpo, no existe la violencia de género", se escucha en una voz en off mientras aparecen mujeres caracterizadas con los trajes rojos y las cofias blancas de las criadas de Gilead, el régimen ultraconservador ficticio de la obra.

"Pero está en nuestras manos evitarlo", advierten en el vídeo. En ese momento, es cuando a las mujeres se les ilumina el rostro: acaban de ver la sede de Ferraz. Entonces, se van desprendiendo de sus trajes y ya liberadas entran en el edificio del PSOE.

Mujeres de España, este es el futuro que quieren para nosotras. Está en nuestras manos evitarlo. Sigamos avanzando. VOTA PSOE 🌹 https://t.co/HkPThNKnoZ — Juventudes Socialistas (@JSE_ORG) November 25, 2026

Todo en una campaña en la que los socialistas han convertido el 25-N en una advertencia electoral contra un Gobierno de PP y Vox.

Además, los socialistas han desplegado este miércoles una pancarta en la fachada de su sede de Ferraz con el lema "La fuerza de las mujeres", y han difundido un manifiesto en el que alertan de que el avance de estas formaciones pone en riesgo los derechos conquistados en materia de igualdad y de lucha contra la violencia machista.

El manifiesto del PSOE reivindica los avances impulsados por los gobiernos socialistas en materia de igualdad y protección de las víctimas, pero también fija las prioridades que el partido quiere llevar a la próxima legislatura.

Entre ellas, aprobar la ley de violencia vicaria, cuya tramitación ha quedado pendiente, y reforzar la respuesta frente a otras formas de violencia contra las mujeres, como la digital y la económica.

Los socialistas advierten de que "los derechos de las mujeres" y "los avances frente a la violencia de género" no son "irreversibles", y sitúan el avance de la derecha como una de las principales amenazas para mantener las políticas de protección.

"Negar la violencia de género y eliminar las leyes que protegen a sus víctimas es un punto central del programa electoral de la ultraderecha. Una ultraderecha que exige volver a escenarios predemocráticos nos obliga a defender con claridad las políticas públicas que protegen a las mujeres", sostiene el manifiesto.

Los derechos de las mujeres no son moneda de cambio y protegerlas exige leyes, recursos y voluntad política. Este #25N y este #29N defendemos los avances y la igualdad real: vota con fuerza. #NiUnaMenos #VotaPSOE https://t.co/dP9ZbEEgzK — PSOE (@PSOE) November 25, 2026

El PSOE también carga contra quienes cuestionan la existencia de la violencia machista y considera que ese discurso no constituye una mera discrepancia sobre cómo denominarla, sino un intento de deslegitimar las políticas públicas destinadas a combatirla.

"El negacionismo de la violencia machista va mucho más allá de una discrepancia terminológica. Pretende invisibilizar las causas de la violencia, deslegitimar a las víctimas, cuestionar la necesidad de recursos especializados y, en última instancia, eliminarlos", recalca el texto.