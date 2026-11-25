Los populares han presentado el documento "Ocho años contra las mujeres", donde critican los efectos de la ley del 'solo sí es sí' y los fallos en las pulseras de protección.

Cayetana Álvarez de Toledo definió como "zona cero de la degradación socialista" el inmueble de Madrid vinculado a la expareja del exministro.

Alma Ezcurra y Jorge Azcón calificaron el parador turolense como símbolo de la perversión de los recursos públicos y la traición a las mujeres.

El PP ha realizado actos ante el Parador de Teruel y la vivienda de la examante de Ábalos para denunciar el "falso feminismo" del PSOE en el 25-N.

El PP ha elegido dos escenarios vinculados a José Luis Ábalos para cargar contra el "falso feminismo" del PSOE en pleno 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Alma Ezcurra y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, han comparecido ante el Parador de Teruel, mientras Cayetana Álvarez de Toledo lo ha hecho frente al edificio de la plaza de España de Madrid donde residió Jésica, examante del entonces ministro de Transportes de Pedro Sánchez.

Las visitas forman parte de una ofensiva coordinada para contraponer las proclamas feministas del Gobierno con las conductas que los populares atribuyen a sus dirigentes.

En Teruel, Ezcurra y Azcón han señalado el parador como escenario de una fiesta con prostitutas durante la pandemia; en Madrid, Álvarez de Toledo ha denunciado el alojamiento facilitado a Jésica: "Estamos en la zona cero de la degradación socialista", ha proclamado Álvarez de Toledo ante el inmueble.

Ezcurra ha subrayado que la elección del parador era deliberada: "Esta elección no es baladí, es a propósito", ha afirmado, antes de presentarlo como símbolo de la "traición a las mujeres" y de la "perversión de los recursos públicos".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial ha contrapuesto la protección efectiva de las víctimas a los discursos, los lazos y los minutos de silencio. "La gestión que salva vidas no baila en los mítines".

También ha reclamado juzgados con recursos, órdenes de alejamiento que se cumplan y pulseras que funcionen.

Ezcurra ha iniciado su intervención con un recuerdo a las 47 mujeres y los tres menores que, según las cifras que ha citado, han sido asesinados este año, y ha acusado al Gobierno de comprometer la seguridad de "cientos de miles de mujeres".

La dirigente ha descrito el Parador de Teruel como emblema de tres reproches al sanchismo: la traición a las mujeres, la indiferencia ante el dolor durante la pandemia y el uso indebido de recursos públicos.

"Se atreven a abanderar la bandera del feminismo los mismos que confiaron y todavía confían en quienes usan a las mujeres como si fueran una mercancía", ha denunciado.

Álvarez de Toledo, por su parte, ha pedido a las mujeres el "voto de la dignidad" para el PP y ha sostenido que "ninguna mujer con dignidad puede hoy votar al Partido Socialista".

Su argumento es que el PSOE "ha utilizado a las mujeres como mercancía para sus ministros".

"Toda la política de vivienda de Sánchez se resume en una línea: el Gobierno le puso un piso a una puta en la plaza de España", ha añadido.

'Ocho años contra las mujeres'

En su documento "Ocho años contra las mujeres", el PP amplía esa acusación con las rebajas de condenas de la ley del sólo sí es sí, los fallos de las pulseras y las sospechas sobre contratos destinados a proteger a las víctimas. El PP presenta ese conjunto como prueba de la distancia entre el discurso feminista del Ejecutivo y su gestión.

El documento de los populares cifra en 1.233 las rebajas de penas y en al menos 126 las excarcelaciones derivadas de la ley del sólo sí es sí, datos que atribuye al Consejo General del Poder Judicial.

También recuerda las advertencias de la Fiscalía sobre el mal funcionamiento de las pulseras y una investigación europea por posibles irregularidades en su contratación.

En las páginas de este escrito, los populares defienden su idea de integrar el departamento de Igualdad con otras áreas ministeriales, porque los derechos, dicen, no dependen de "un cartel en la puerta de un despacho".

Por último, reivindica el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y reclama más medios policiales, judiciales y asistenciales.