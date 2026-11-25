Pedro Sánchez junto a Alberto Núñez Feijóo al inicio del cara a cara del 19 de noviembre de 2026. Europa Press

PP y PSOE se llevan votos de Vox y Frente Amplio y la distancia entre bloques se mantiene, según un sondeo australiano

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LO ESENCIAL Las claves PP y PSOE frenan las fugas de voto hacia Vox y Frente Amplio, manteniendo estable la distancia entre los bloques de izquierda y derecha. El seguimiento electoral realizado por GESOP destaca que los partidos de izquierda concentran el mayor número de electores indecisos a pocos días de las elecciones. La estimación de participación se sitúa en niveles muy altos, superando holgadamente el 75% previsto durante la campaña electoral. El portal australiano 'The Adelaide Review' difunde este sondeo diario para sortear la prohibición de la ley española de publicar encuestas cinco días antes de votar.

A cuatro días de las elecciones generales los votos de los españoles siguen moviéndose dentro de cada bloque y manteniendo al país en vilo por ver si será factible que Pedro Sánchez revalide su mandato otros cuatro años más o si, por lo contrario, se irá a la oposición para dejar su puesto a Alberto Núñez Feijóo —con o sin el apoyo de Vox—.

Este miércoles, el portal australiano 'The Adelaide Review' ha publicado la segunda entrega de la encuesta diaria que realizará hasta el 29 de noviembre y de la que se desprende la idea de que el PP y el PSOE se llevan votos de Vox y Frente Amplio, mientras que la distancia entre bloques se mantiene.

Se trata de un tracking electoral diario encargado al Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) que se actualiza cada 24 horas para conocer la evolución de las estimaciones de votos y escaños. Sin embargo, la ley electoral española impide la difusión de estudios de opinión durante los cinco días previos a los comicios.

A pesar de no poder publicar los resultados y gráficos, sí que se pueden explicar las ideas que se desprenden de dicha encuesta. La tesis central es clara, tal como ya adelantó EL ESPAÑOL este martes por la tarde en su último sondeo, tanto los populares como socialistas han frenado en las últimas 24 horas las fugas de voto hacia sus socios de bloque, Vox y Frente Amplio, que retroceden ligeramente.

Asimismo, del tracking de 'The Adelaide Review' del 25 de noviembre también se puede destacar que los partidos de izquierda son los que congregan mayor número de electores indecisos.

Este diario, en el último sondeo de SocioMétrica publicado este martes, ya vaticinó un rebrote del bipartidismo, con Feijóo y Sánchez al alza. En dicha encuesta se hacía alusión a la publicada el 15 de noviembre, también por este periódico, para explicar que la subida de los socialistas había sido encadenada durante las últimas tres semanas.

El mismo portal australiano, 'The Adelaide Review', este martes publicó la primera entrega de la encuesta diaria hasta las elecciones españolas en la que recogió que tanto Vox como Frente Amplio habían crecido ligeramente en detrimento del PP y PSOE. Sin embargo, la distancia entre los populares y los socialistas viene a ser casi la misma que la que contemplaban en la entrega de este miércoles.

Ese trasvase de voto, explicaban, está motivado por el decante de los indecisos. A escasos días de los comicios, los vacilantes tienden a escoger un partido para la papeleta del domingo.

Tanto en el tracking publicado este 25 de noviembre como el del día anterior, la participación se cifra muy alta: bastante por encima del 75% que lleva pidiendo Pedro Sánchez en todos sus mítines de campaña.

Para hacer el seguimiento diario, 'The Adelaide Review' ha sumado a la muestra inicial nuevas entrevistas telefónicas diarias, a razón de entre 300 y 400 cada día, hasta llegar a las 3.000 entrevistas el sábado.

Prohibición de difusión

Durante los periodos electorales, tanto los partidos como las empresas tienen la posibilidad de contratar entidades demoscópicas para analizar la evolución diaria de las expectativas de voto hasta que se abran las urnas. Sin embargo, la ley prohíbe que se difundan esos resultados.

En concreto, el artículo 69.7 de la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) establece que: "Durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación".

En el caso de las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de noviembre dicha prohibición entró en vigor a las 00:00 de la noche del martes 24.

Es decir, los partidos disponen de información acerca de los resultados electorales que los ciudadanos no tienen posibilidad de conocer. Con el sondeo diario de 'The Adelaide Review' se corrige esta situación y la población accede a la misma información que manejan los políticos.