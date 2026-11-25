Dirigentes del PSOE muestran su preocupación e incomprensión por el protagonismo otorgado a Bono, temiendo que esta guerra interna dispare la abstención o el fuga de voto hacia la derecha.

Las críticas de González devuelven el foco mediático hacia los millonarios negocios de José Bono y su vinculación con favores e intermediaciones investigadas en el 'caso Koldo'.

El intento del PSOE de apaciguar el malestar interno se ha visto truncado por un duro cruce de acusaciones entre José Bono y Felipe González, quien amenaza con hablar y hacer perder millones de votos.

Entre 600.000 y 800.000 votantes socialistas podrían pasarse al PP o a Vox debido al desencanto con Pedro Sánchez por la corrupción, la amnistía y los pactos con Bildu.

Desde que arrancó la campaña hay una cifra que se repite en los sondeos y que trae de cabeza a Ferraz: entre 600.000 y 800.000 votantes del PSOE en 2023 que en estas elecciones podrían pasarse al PP o a Vox.

Se trata de socialistas desencantados con Sánchez: por la corrupción, los pactos con partidos como Bildu o la ley de amnistía.

De ahí que Pedro Sánchez ondee la bandera española en sus mítines, en un intento de reivindicar un sentido de Estado que muchos le reprochan haber perdido desde su llegada a la Moncloa.

No hace falta rebuscar demasiado para encontrar síntomas de ese malestar.

En las propias filas socialistas hay voces históricas como Felipe González o Alfonso Guerra que han ido marcando distancias con el actual presidente.

El expresidente del Gobierno, que ocupó la Moncloa entre 1982 y 1996, llegó a asegurar que votaría en blanco mientras Sánchez fuese el candidato a la Presidencia del Gobierno.

Una decisión que algunos de sus contemporáneos interpretan como una forma de canalizar el desencanto sin entregar directamente la papeleta al bloque de la derecha.

"Felipe sabe que el socialista que vota en blanco es recuperable, el que se va al PP es más difícil de recuperar", afirma un histórico socialista.

En Ferraz habían trabajado discretamente para contrarrestar ese malestar.

La estrategia pasaba por reunir los apoyos de antiguos dirigentes en dos manifiestos: uno firmado por una veintena de exministros de Zapatero y otro por el núcleo duro de González, con nombres tan conocidos como Javier Solana, Narcís Serra o Carlos Solchaga.

Pero todo saltó por los aires este sábado, cuando José Bono resucitó la polémica sobre el voto en blanco de González.

El exministro le pidió que "no haga el tonto" y le reprochó que "le debe más Felipe al PSOE que el PSOE a Felipe".

Un reproche que obvia que González cogió en Suresnes un partido con 3.500 militantes y lo dejó con más de 300.000. La respuesta del expresidente, viejo zorro de la política, fue recurrir a la ironía para devolverle el golpe.

"No sabe cómo se lo agradezco. Yo sé que él lo hace pro bono —una expresión en latín que se refiere a un trabajo sin contraprestación—. Por tanto, no hay ningún problema", afirmaba González durante un acto en Extremadura.

Negocios millonarios

La alusión a la expresión latina volvía a poner sobre la mesa los negocios del exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha, cuyo nombre ha aparecido vinculado a distintas informaciones sobre sus actividades empresariales.

Además de sus propiedades en Marrakech y República Dominicana, país en el que pasa largas temporadas y que le concedió la nacionalidad en 2020, donde trabaja como asesor del presidente Luis Abinader, el nombre del dirigente albaceteño también aparece en el caso Koldo.

Según desveló EL ESPAÑOL, Bono llegó a escribir al asesor de José Luis Ábalos para pedirle favores urbanísticos en nombre de un supuesto "cliente" o para que un empresario cobrase una factura en República Dominicana.

También intermedió para que contrataran a un joven militante, Álvaro Lario, como asesor en Ineco.

Tal y como publicó este periódico, las seis sociedades vinculadas al exministro suman al menos 7,3 millones de euros en activos y 5,1 millones de patrimonio neto.

Una fortuna empresarial que tiene su origen, en buena medida, en una hípica que creó en Toledo y de la que posee el 80% de las acciones.

La ironía de González volvía así a poner el foco sobre los negocios de Bono, que en los últimos años ha ido acercando posiciones con el sanchismo hasta convertirse en una de sus armas para esta campaña.

No siempre fue así. El exministro no apoyó a Sánchez en las primarias de 2017 y llegó a afirmar que no iría con Podemos "ni a misa".

Incluso llegó a apoyar a Susana Díaz en las primarias mientras tildaba a Sánchez de "bluf",

Aquellas críticas coincidían con las advertencias de otros dirigentes históricos sobre el riesgo de que el PSOE perdiese "la centralidad" si se pactaba con la extrema izquierda.

Sin embargo, el regreso de Sánchez al poder y su consolidación en la Moncloa terminaron por modificar la posición del albaceteño.

Bono, que llegó a dimitir como ministro de Defensa por sus discrepancias con el Estatut de Cataluña, ha terminado avalando los acuerdos con Bildu, ERC y Junts a cambio de la ley de amnistía.

También ha respaldado la posición del Gobierno ante la crisis de Ceuta.

Una evolución que Felipe González no parece dispuesto a pasar por alto. "Que mire lo que ha sido su responsabilidad como ministro de Defensa. Que mire para Bildu, por favor. Que mire para una amnistía autoconcedida después de decir que no", añadía el expresidente.

Estupefacción

El fundador del PSOE moderno también cargó contra la gestión económica del Ejecutivo y, en particular, contra su incapacidad para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

"¿Cómo es posible que un Gobierno de una democracia europea occidental se pase cuatro años sin Presupuesto?", aseveraba Felipe González, que añadía que "sin presupuesto no hay ni un solo Gobierno democrático".

Aunque deslizaba una frase que sonaba a armisticio si no le siguen atacando y que en Moncloa preocupa porque no saben hasta dónde puede escalar la crisis. "Que no me hagan hablar", advertía González antes de augurar que si lo hace podrían perder "millones de votos".

En el partido asisten estupefactos a una guerra interna y a la ira del gran referente del PSOE en los 80 y en los 90.

Sin González y con Zapatero fuera de juego por sus causas judiciales, en el PSOE no entienden qué es lo que pasa al darle un papel tan preponderante al albaceteño, llegando a llevarlo a un mitin para tapar la ausencia de Emiliano García Page.

"Es incomprensible", admiten algunos cargos en el PSOE que creen que Bono no calibró bien la ira de González y que éste se podría revolver en el peor momento: en la última semana de campaña.

Un desencanto que amenaza con traducirse en abstención de socialistas desencantados o en una fuga de votos hacia la derecha, precisamente el escenario que más preocupa en Ferraz y a solo unos días de acudir a las urnas.