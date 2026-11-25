El Ejecutivo autonómico de Fernando Clavijo acusa al Gobierno central de desoir sus cartas de alerta y reclamaciones para pedir refuerzos policiales y desplegar a Frontex.

Entre las personas llegadas este mes se contabilizan 1.020 menores no acompañados, lo que eleva a 3.384 los menores tutelados actualmente por el Gobierno de Canarias.

La isla concentra el 87% de los desembarcos de Canarias, con una media diaria superior a las 530 personas y cerca de cinco cayucos, procedentes en su mayoría de Senegal y Gambia.

En 24 días de noviembre han llegado a El Hierro 15.025 migrantes, superando en casi 3.000 personas la población total censada en la isla (12.040 habitantes).

El Hierro ha recibido en las poco más de tres semanas transcurridas del mes de noviembre más migrantes irregulares que habitantes tiene empadronados.

El balance provisional del Gobierno autonómico de Fernando Clavijo contabiliza 15.025 personas llegadas entre el primer día del mes y las media tarde de este 24 de noviembre.

Ya han arribado a El Hierro, por tanto, 2.985 personas más que vecinos censados tiene la isla: 12.040. El récord histórico de llegada de inmigrantes en un solo mes a Canarias está en casi 16.000, en el año 2023.

Si el lunes llegaron en cayucos 904 personas, ayer martes lo hicieron 1.250. Esta situación sólo tiene precedentes en Lampedusa y Lesbos.

En septiembre de 2023, más de 7.000 personas llegaron a la isla italiana en apenas 48 horas, frente a sus algo más de 6.000 habitantes.

En Lesbos (Grecia), ACNUR contabilizó 135.021 llegadas en octubre de 2015, cuando la isla tenía unos 88.000 vecinos.

El Hierro reproduce ahora esa desproporción entre el flujo migratorio y la población local, aunque con cifras y plazos distintos.

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De hecho, este martes por la mañana, se avistaron y procedió al rescate de tres embarcaciones. Pero a lo largo de la jornada no dejaron de llegar cayucos.

Pasadas las 16:30 horas ya se habían contabilizado 1.072 migrantes en un solo día, a falta de dos botes más que llegaron horas después remolcados por Salvamento Marítimo. En ellos viajaban 178 personas.

Anoche se investigaba el país de procedencia de todos estos cayucos.

A pesar de las continuas alertas y peticiones de asistencia al Gobierno de Pedro Sánchez, la oleada de cayucos y la presión migratoria no ha dejado de crecer.

Más de 530 al día

A este ritmo de llegadas, noviembre se puede cerrar con un 25% más de migrantes arribados a El Hierro que habitantes censados tiene la isla. Porque la media, incluidos los cuatro días del mes sin llegadas, alcanza las 534 personas y casi cinco cayucos diarios.

De momento, El Hierro concentra el 87% de las 14.730 personas desembarcadas en Canarias, en estas tres primeras semanas del mes. Todas ellas han llegado en 145 embarcaciones, hasta la fecha, y el 84% de ellas han sido atracadas en los puertos de La Restinga y La Estaca.

Senegal figura, hasta el lunes, como origen de 62 embarcaciones y 5.363 personas: más de la mitad de los cayucos y casi la mitad de sus ocupantes.

Marlaska viajó a Dakar el pasado 6 de noviembre para pedir un refuerzo del control migratorio, pero las llegadas se intensificaron después.

El repunte llega tras las advertencias "desesperadas" que el Ejecutivo de Clavijo trasladó al Ministerio del Interior, desoídas desde septiembre, como ocurrió en los días previos al asalto masivo sobre Ceuta de unas 100.000 personas a finales de julio.

Tres cartas de la consejera de Presidencia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, no consiguieron que la Junta de Seguridad Estado-Canarias tuviera fecha cuando comenzó la emergencia de noviembre.

El presidente autonómico mantiene, además, su reclamación de "pruebas documentales" de las gestiones para desplegar Frontex en las costas africanas. La exigencia obliga al Gobierno de PSOE-Sumar a explicar su falta de resultados en plena campaña para las generales del domingo.

Las advertencias previas

La primera carta, del 10 de septiembre, respondía a una alerta preventiva del CENIF sobre posibles entradas desde Marruecos tras la invasión de Ceuta. "Como comprenderá, esta información nos preocupa", escribió Barreto, que reclamaba previsión, vigilancia y coordinación.

La consejera insistió el 20 de octubre y, finalmente, el 6 de noviembre. "Casi dos meses después de nuestra primera solicitud, seguimos sin una fecha", reprochó en el último escrito, para la celebración de una Junta de Seguridad Estado-Canarias... que nunca ha llegado.

En esa misiva, la consejera exigía refuerzos extraordinarios de Policía Nacional y Guardia Civil para El Hierro.

El presidente Sánchez llegó a escribir, el 4 de noviembre, una carta de respuesta a Clavijo, en la que defendía que estaba "haciendo todo lo posible". Pero los esfuerzos descritos en la misiva se limitaban a la gestión del problema: traslados, vigilancia e inversiones, no a la prevención.

Así, la respuesta del presidente insular, al día siguiente, reclamaba anticipación: "No podemos limitarnos a reaccionar cuando las embarcaciones llegan a nuestras costas".

La alerta policial, desvelada por EL ESPAÑOL el 9 de septiembre, en una exclusiva referida a Ceuta, identificaba Agadir, Tan-Tan y El Aaiún como puntos que requerían especial vigilancia. El CENIF pedía "prevención" ante posibles repercusiones sobre Canarias.

Finalmente, Moncloa convocó para el 10 de noviembre una comisión interministerial de Inmigración, un órgano distinto del solicitado para compartir información policial y coordinar medidas.

Los peores días

El momento de mayor presión llegó los días 14 y 15: a El Hierro llegaron 2.633 personas en 21 cayucos.

Precisamente, el 15 de noviembre registró el máximo diario de ocupantes, 1.338 en ocho embarcaciones; el 14, el de cayucos, con 13 botes y un total de 1.295 personas.

Los días 5 y 6 habían sumado también otras 2.371 personas en 18 embarcaciones. El cayuco más numeroso del registro llegó precisamente el día 5, con 283 ocupantes en una sola embarcación, de origen desconocido.

Después hubo cuatro días sin llegadas registradas, del 17 al 20. Pero la pausa terminó el sábado 21 y, desde entonces, el balance actualizado suma otros 23 cayucos con 2.373 personas.

El lunes se anotaron siete embarcaciones con 809 personas. Este martes, según la última actualización facilitada, han llegado otras ocho con 1.072 ocupantes, a la espera de otros dos embarcaciones aún sin remolcar a puerto.

Senegal y el control

Gambia era el segundo origen identificado hasta la fecha: 36 cayucos y 4.833 personas.

Otros 17 barcos, con 1.692 personas contabilizadas, carecían de origen confirmado.

La persistencia de las salidas cuestiona la suficiencia de la respuesta diplomática, aunque también hay actuaciones de contención. La Armada senegalesa comunicó una operación de intercepción sobre cinco embarcaciones con 974 personas este pasado lunes.

El Gobierno ha pedido reforzar la financiación de la UE para Marruecos y la Vecindad Sur, mientras Canarias exige "resultados operativos" en vigilancia.

El pasado viernes, en una visita a El Hierro y un posterior mitin en Tenerife, Alberto Núñez Feijóo prometió un mando único, si el PP gobierna tras el 29-N, además de desplegar al Ejército y presencia estable de Frontex si llega a la Moncloa.

El acuerdo de los grupos canarios, que reclamaba también apoyo europeo, financiación y acción exterior, fue trasladado hace un par de semanas a Moncloa, pero la respuesta sigue sin satisfacer a las instituciones de las islas.

Más de 1.000 menas

Fuentes oficiales del Gobierno canario sitúan en 1.020 los menas (menores extranjeros no acompañados) llegados a El Hierro en noviembre, un 7,96% del total de 12.814 personas contabilizadas: aproximadamente uno de cada 13 migrantes.

Pero la presión que supone la atención y tutela de los menores para el Ejecutivo insular, que debe hacerse cargo de su manutención, alojamiento, educación y manutención, provoca más tensiones con Moncloa.

Los llegados en estos 24 días de noviembre multiplican por 12 los apenas 84 registrados en agosto y son, incluso, más del doble de los 423 de octubre, cuando ya se había disparado la actual avalancha migratoria.

De hecho, Canarias acumula ya 3.384 menores bajo su tutela, según el balance oficial cerrado este martes.

La presión también ha obligado a instalar un hospital de campaña junto a La Restinga con 20 camillas. Según el entorno de Clavijo, el ministro Torres le comunicó que debía financiarlo Canarias "con sus propios recursos", pese a los 72,8 millones acumulados en atención sanitaria a migrantes desde 2022.

Lampedusa y Lesbos demostraron que una isla puede recibir en días o semanas más personas que habitantes tiene. El Hierro alcanza ahora ese umbral: 12.814 llegadas en poco más de tres semanas, una presión que sus instituciones llevan desde septiembre reclamando prevenir y afrontar con más medios del Estado.