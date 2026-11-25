Feijóo defiende la limpieza del voto por correo respecto a los funcionarios, critica la gestión de la descarbonización europea e insiste en que dimitiría ante un caso directo de corrupción.

Entre sus propuestas clave para los jóvenes, destaca la exención progresiva del IRPF durante los primeros cuatro años de empleo y la creación de 250.000 viviendas anuales para facilitar su emancipación.

El candidato del PP subraya la importancia del voto indeciso en los últimos días de campaña, afirmando que entre un 10% y un 12% de los electores deciden su papeleta al final.

Alberto Núñez Feijóo concede una entrevista al 'youtuber' Plex en el Circuito del Jarama a bordo de un Porsche 911 GT3 RS, marcando su tercera aparición en canales de 'influencers' durante la campaña.

A Alberto Núñez Feijóo no le cabe "el casco de talla L". Se lo dice Plex nada más empezar la tercera entrevista con un youtuber que el candidato del Partido Popular concede en campaña, en el Circuito de Madrid Jarama-RACE. El líder del PP encaja la pulla y responde socarrón: "Tengo una de las mentes más importantes..."

Y no acaba la frase, a ver si se va a meter en un lío mayor que los trompos y los acelerones del bólido que le espera.

Feijóo le ha cogido el gusto a los canales de influencers en su carrera hacia el domingo 29, tras las de Jordi Wild y El Sentido de la Birra con Ricardo Moya. Llega relajado al circuito del Jarama, en Madrid, con ganas de bromear... hasta que se sube al asiento del copiloto en el Porsche 911 GT3 RS de Plex.

El superdeportivo tiene 525 CV y pasa de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos. Su velocidad punta es de 296 km/h, pero Feijóo sólo aguanta la vista en el velocímetro hasta los 243. "Y ya he preferido no mirar más", confiesa, tal vez algo mareado.

La cámara se queda fija en su mirada, y se le nota la preocupación. Después admite, ya camino del set preparado para la entrevista sentados, que éste ha sido "el momento de más tensión" de toda la campaña. "Tenía más pulsaciones que en el debate" con Sánchez, dice, ya en tono de broma.

La frase tiene su gracia, porque la entrevista se grabó el viernes por la mañana, pocas horas después de su cara a cara con el presidente del Gobierno, al que según todas las crónicas, acorraló y venció en la Academia de TV.

Plex lleva desde principios de año entrenando con este bólido en el Jarama. Se está preparando para una carrera y asegura que es el único sitio donde se siente "libre".

Feijóo le devuelve el cumplido y para bajar las pulsaciones, repite que admira la templanza de "este hombre de un pueblo de Zamora". Lo que le asombra es su capacidad de concentración. "No es sólo forma física, aquí tienes que estar muy atento; con un único despiste no hay vuelta atrás".

Él sabe de lo que habla... porque en esta última semana, Feijóo tiene muy presente su despiste en la de julio de 2023... por eso insiste en que "nada está escrito, el 10% o el 12% decide su voto en los tres últimos días", explica. "Abstencionistas, indecisos... se ve la meta, pero quedan muchas vueltas".

'Feij Doble O' y los coches

No hay ninguno de accidente especial para lo del circuito. Y Feijóo asegura que no teme por el coche, "sino por poder acabar la campaña", así que Plex le pregunta si alguien le sustituiría si le pasara algo. Silencio... el candidato no contesta.

A otra cosa: Feijóo se suelta con los motores. De joven reconocía modelos por el ruido, "incluso de espaldas", y cuenta su primer coche fue "un Renault 5 de segunda mano".

La charla intrascendente permite bajar ya a la política, a que si "Europa se precipitó con la descarbonización" y el coche eléctrico. Feijóo cree que "se han perdido empleos" y que se ha "comprado tecnología china" que ha hecho daño a la industria europea.

En su opinión, el futuro más cercano es el híbrido... aunque Plex prefiere bromear con su meme lleno de cadenas de oro, basado en los videojuegos, bautizado como Feij Doble O - Anotop At.

Del rural a los jóvenes

Lo de Zamora también le da pie a Plex para cambiar de tema. Él es de Toro y pregunta por las medidas del PP para el rural. Feijóo, nacido en una aldea que hoy tiene 200 habitantes, dice que se lo sabe bien...

Y responde con tres compromisos: "Parar de legislar", no añadir desde España "ningún requisito" a los que imponga la UE y exigir en Bruselas que los productos de fuera cumplan lo mismo que los europeos.

Del campo pasan a la vivienda sin impuestos en el campo y, de ahí, a los jóvenes.

Feijóo suelta una frase que repetirá en la campaña: "Un joven no puede cobrar menos que la media de una pensión". Para corregirlo, promete quitar el 100% del IRPF el primer año de empleo a los jóvenes. Después, un 75% el segundo, un 50% el tercero y un 25% el cuarto.

Todo ese ahorro, dice, es "para que puedan comprar una casa".

El resto del plan de vivienda lo resume rápido, ya lo ha contado tantas veces... habla de 250.000 viviendas al año hasta llegar al millón, con cambios en licencias y uso de suelo público.

Añade una ley antiocupación, vivienda pública para rentas bajas y otra de precio tasado con beneficios fiscales para quien construya. Plantea también un IVA del 4% y que los menores de 35 años no paguen impuestos en la compra.

Y a los jóvenes escépticos les dice que los entiende. Les pide que, si no les gusta cómo están las cosas, "no las dejen como están". Y se presenta como "una persona decente" con 30 años "en esto de la política", así que pide "un cheque de cuatro años", nada más.

Las claves de la entrevista

La inmigración también tiene su momento, en el que pone el énfasis en que "vengan quienes quieran trabajar, aportar y cumplir, como nos exigimos a los españoles". Y después llega una pregunta clave para Plex: "Las líneas rojas con Vox", que plantea así: "Para que los jóvenes se puedan fiar de votaros".

El líder del PP recuerda el "marco negociador" que impuso para negociar en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Así, la charla enlaza con "Abascal y Ayuso" y su "desconfianza confesada en el voto por correo" para el 29-N. "De los carteros y funcionarios de oficina, yo pongo la mano en el fuego", explica Feijóo. "Pero de los directivos, viendo a los que puso Sánchez y están imputados..."

Sobre la corrupción, Feijóo es tajante: si a él le ocurriera algo así en su partido, aunque insiste en que nunca le ha pasado, "yo ceso al implicado". Y si a él le hubiese ocurrido "lo de los 131 imputados del PSOE" él se comprometería a tres cosas:

"Uno, dimitir; dos, convocar elecciones; y tres, no volver a ser candidato". Porque, dice, "presidir el Gobierno es el mayor honor de un español... y un presidente no puede tener ese balance".

Plex cierra con su pregunta de siempre, cuál la clave de la felicidad para Feijóo.

Y él responde sin hablar de política: "Fui padre con 55 años y todo cambió". Entonces habla de su hijo, que en la noche del debate "se quedó despierto" para verle, aunque tenía dos exámenes al día siguiente y suele acostarse a las 21.30.

"Cuando acabó, me dijo que había estado muy bien".