El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una rueda de prensa el martes. Efe

Clavijo solicita el apoyo de la UME en El Hierro ante el "desborde" de los medios y recursos por la crisis migratoria

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LO ESENCIAL Las claves El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, solicita formalmente la intervención de la UME en El Hierro para garantizar la seguridad sanitaria ante el desbordamiento de medios por la crisis migratoria. El Gobierno canario ha activado el nivel 2 de emergencia (PLATECA) tras la llegada masiva de casi 3.000 migrantes a la isla en tan solo dos días. Clavijo ha pedido una reunión urgente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para reclamar una respuesta extraordinaria de la Unión Europea. La Ruta Canaria registra niveles récords con 28.103 llegadas en lo que va de año, concentrándose la mayor presión migratoria durante los meses de octubre y noviembre.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado este miércoles formalmente que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplace a El Hierro para ayudar a garantizar la seguridad sanitaria de la isla en esta emergencia migratoria, ante el "desborde" de sus medios y recursos.

El Ejecutivo insular ha activado este miércoles el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA ante la situación de emergencia migratoria en las islas, en especial en El Hierro, a donde este martes llegaron a arribar más de 2.000 migrantes.

"Me he visto en la necesidad de activarlo y solicitar el apoyo de la UME, desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista sanitario", ha defendido Clavijo en unas breves declaraciones difundidas por el Gobierno de Canarias.

"Tenemos muchas dificultades para garantizar una seguridad sanitaria en la isla, dada la situación de desborde de todos los recursos y medios (...) Esta situación es a todas luces insostenible", advierte el presidente canario sobre El Hierro.

En concreto, el Gobierno canario ha declarado una emergencia de nivel 2 -en la que cabe solicitar apoyo del Estado-, por una "situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad derivada de la llegada masiva de personas migrantes por vía marítima a la isla de El Hierro". Está en vigor desde las 15:00 horas.

El presidente del Gobierno regional, que ha solicitado una reunión "urgente" a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar la situación migratoria que atraviesa el archipiélago y reclamar una respuesta "extraordinaria" de la Unión Europea (UE), ha lamentado "una vez más" la "falta de previsión" habida ante este fenómeno, deseando que la situación de presión migratoria en El Hierro pueda "reconducirse lo antes posible".

"A todas luces, (la situación) es insostenible, y desde luego está del todo menos bajo control", ha denunciado..

El presidente canario lamenta "la falta de previsión" y desea que "esta situación se reconduzca lo antes posible".

Clavijo da este paso después de que, solo en los últimos dos días, hayan llegado casi 3.000 inmigrantes en pateras y cayucos a la isla de El Hierro, cuyo censo de población es de 12.000 habitantes.

Desde que comenzó el año, han llegado a Canarias 28.103 inmigrantes en pateras y cayucos, según un balance oficial al que ha tenido acceso la Agencia Efe.

Esa cifra se concentra en octubre y noviembre. De hecho, el primer semestre había terminado con solo 3.708 personas rescatadas en las costas de las islas, un 67 % menos que en 2025, que a su vez se cerró con un descenso del 62 %.

Sin embargo, la Ruta Canaria se ha reactivado a niveles desconocidos desde los años récord de 2023 y 2024 y, en poco más de una semana, se ha batido dos veces el récord de llegadas en un solo día: 1.580 el 14 de noviembre y 1.971 este martes, día 24.