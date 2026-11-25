La saturación ha provocado la instalación de un hospital de campaña y mantiene al límite la atención de menores no acompañados y los servicios asistenciales de la región.

El Hierro ha recibido a más de 15.000 migrantes en lo que va de noviembre, cifra que supera a la totalidad de los habitantes empadronados en la isla.

La llegada de más de 120 embarcaciones solo en el mes de noviembre ha pulverizado la capacidad logística y de personal del Cabildo insular para gestionar los residuos.

Un punto limpio en Frontera (El Hierro) acumula más de 80 cayucos debido al colapso de los servicios encargados de triturar y procesar la madera de las embarcaciones.

A las afueras del municipio herreño de Frontera, en los terrenos del Punto Limpio de la isla, una imagen brutal resume la magnitud de la actual crisis migratoria en Canarias: un improvisado cementerio al aire libre donde se apilan más de ochenta cayucos.

El recinto, un terreno público gestionado por el Cabildo de El Hierro apila "a modo de vertedero" las decenas de embarcaciones de la avalancha de los últimos meses.

La llegada de más de 120 cayucos sólo en noviembre, se suma al repunte de septiembre y octubre, lo que ha dejado completamente desbordadas las instalaciones: "Antes se trituraban, pero ahora no damos abasto", explican fuentes herreñas.

Hasta ahora, el protocolo habitual en la isla consistía en desmantelar los botes y triturar la madera en las propias instalaciones insulares. Sin embargo, la avalancha registrada en noviembre ha pulverizado cualquier previsión logística.

"En principio se tratan allí, pero aquello es muy pequeño y tampoco hay material ni trabajadores para que den abasto a hacer eso", explican otra de las fuentes conocedoras de la gestión sobre el terreno.

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Aunque los operarios logran separar los motores de las embarcaciones antes de apilarlas, la falta de maquinaria y de personal especializado impide procesar el resto de los cascos al ritmo al que arriban a los puertos de La Restinga y La Estaca.

Esta acumulación de madera tratada, pinturas y restos de combustible en un espacio reducido abre además una incógnita medioambiental, ya que la emergencia desborda los protocolos ordinarios de tratamiento de residuos del Cabildo, sin que por el momento exista capacidad para trasladar las embarcaciones a otras islas del archipiélago.

Más migrantes que habitantes

El colapso de este depósito es el reflejo físico de una presión demográfica sin precedentes.

Sólo en los primeros 24 días de noviembre, El Hierro ha recibido a 15.025 migrantes irregulares a bordo de esos 122 cayucos, según el balance provisional del Ejecutivo autonómico. Una cifra que ya supera los 12.040 habitantes empadronados en toda la isla, tal como indica el padrón oficial, publicado en el BOE del 11 de diciembre de 2025.

La jornada de este martes volvió a poner a prueba los límites insulares con el rescate de más de un millar de personas en una decena de embarcaciones, rozando así el récord diario de llegadas registrado el pasado 15 de noviembre con 1.338 ocupantes.

Con una media de 534 arribadas diarias —concentrando el 87 % de todo el flujo migratorio que llega a Canarias—, la isla afronta el tramo final del mes con sus servicios asistenciales al límite.

Cementerio de cayucos en el Punto Limpio de Frontera, en la isla de El Hierro (Canarias). E.E.

La saturación ha obligado incluso a instalar un hospital de campaña con 20 camillas junto a La Restinga y a tutelar a más de un millar de menas (menores extranjeros no acompañados) llegados sólo este mes, para un total de casi 3.400 en los 80 recursos del Gobierno de las islas.

Mientras el Ejecutivo de Fernando Clavijo reprocha a Moncloa haber desoído tres cartas de alerta desde septiembre y reclama el despliegue de Frontex, las embarcaciones que cruzaron el Atlántico desde Senegal o Gambia siguen amontonándose en Frontera a la espera de una solución logística.