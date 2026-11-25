Entre sus principales compromisos programáticos, el candidato promete un millón de viviendas, desalojar okupas en 48 horas, rebajar impuestos, suprimir el Ministerio de Igualdad y auditar las cuentas públicas.

Feijóo advierte contra la autocomplacencia y pide una movilización masiva del voto para evitar repetir el escenario de 2023, alertando sobre el gasto electoralista de Sánchez.

El líder del PP equipara la inseguridad ciudadana con la corrupción gubernamental y promete echar a los delincuentes tanto de las calles como del Gobierno para instaurar un Ejecutivo limpio.

Alberto Núñez Feijóo protagoniza un multitudinario acto de campaña en la Caja Mágica de Madrid ante 10.000 personas, acompañado por Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo y José Luis Martínez-Almeida.

Alberto Núñez Feijóo comenzó la recta final de la campaña del 29-N en Madrid, sintiendo que jugaba el partido en casa y con la grada entregada. En la Caja Mágica pronunció una frase con ansias de titular y, sobre todo, de epitafio del sanchismo, para que resuene hasta el domingo: "Vamos a echar a los delincuentes de las calles. Y del Gobierno. También del Gobierno".

Ese "también" no era un desliz. Era el mensaje. El presidente del PP equiparó la inseguridad en las calles con la corrupción en las instituciones y prometió un Ejecutivo "limpio, que respete la ley y se ocupe de los problemas de los ciudadanos".

No era fácil contener la euforia que se mascaba en el ambiente, pero Feijóo quiso evitar que ésta derivase en "autocomplacencia". La Caja Mágica ya se había venido abajo con la aparición de los principales rostros del partido.

En las gradas, 10.000 personas. No cabía un alfiler. Todos ellos con chapas, bufandas con la cara del candidato y palmas batientes, ondeaban no sólo banderas de España, sino también de Venezuela, de Colombia, de distintas comunidades autónomas e incluso del pueblo gitano.

Feijóo estuvo acompañado de la plana mayor madrileña: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, su número dos en la lista al Congreso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Isabel Díaz Ayuso junto a Alberto Núñez Feijóo. EFE

Cayetana Álvarez de Toledo recurrió a Manuel Azaña y a su célebre discurso de las tres pes —"Paz, piedad, perdón"— para reivindicar la concordia.

También ensalzó la figura de Jon Echeverría, el candidato popular por Guipúzcoa de 22 años amenazado durante la campaña, y entró de lleno en la polémica del voto exterior.

"Frente a tus urnas de cartón, nuestra ilusión de hierro", le espetó a Sánchez. La número dos de Feijóo por Madrid quiso conjurar el fantasma de la abstención: "El único 'pucherazo' es la abstención y nosotros vamos a inundar España de votos".

Ayuso, que tomó la palabra después, hizo de los bailes de Sánchez el hilo conductor de sus reproches al presidente del Gobierno.

Reivindicó que no se abandone a los ceutíes ni a los canarios en plena crisis migratoria, ni a las familias de las víctimas de las tragedias ferroviarias.

Mientras ellos sufren, denunció, "el presidente baila". La dirigente madrileña también ironizó sobre los ministros socialistas y los candidatos del Frente Amplio —al que rebautizó como "el frente chiquitito"— que concurren por Madrid: "¿Dónde van a estar mejor que en esta región?"

Las gradas repletas de la Caja Mágica de Madrid durante el mitin de este miércoles. Ismael Martínez

Feijóo lleva toda la campaña haciendo de maestro de judo, usando la supuesta fuerza del rival para derrotarlo. Si Pedro Sánchez prometió un "muro" en su investidura, él ha llegado a prometer coger "las piedras de ese muro" para levantar "el puente de entendimiento".

Pero esta vez, en la capital, cambió el tono: el muro hay que "tirarlo ladrillo a ladrillo. Voto a voto". Y cuando caiga, según dijo, solo quedará una raya. La que "diferencie a los delincuentes de la gente decente".

Porque decente o indecente es otro de los mantras de su carrera a la Moncloa. Y esa mayoría que tiene que llevarlo al Gobierno tiene cara de "clase media". Feijóo quiere que formar una familia, llegar a fin de mes, tener una vivienda o salir a la calle tranquilamente no sea noticia.

"La decencia tiene que ganar. Somos la mayoría", reivindicó. "Y el domingo se tiene que notar".

Memoria, pero sin rencor

El líder popular pidió a los suyos que voten con la cabeza fría y el corazón caliente. "No olvidamos. Pero no votaremos por rencor. Votaremos por lo que viene".

Su diagnóstico es que el Gobierno quiere un electorado narcotizado. Sánchez, dijo, quiere que se vote "con amnesia y con anestesia. Amnesia para no recordar. Anestesia para no sentir". Pero la réplica, a su juicio, es la memoria. "Ellos quieren que olvidemos. Nosotros queremos que no vuelva a pasar".

Feijóo admitió que el viento sopla a favor, que hay "ganas de cambio" en toda España, dijo. Pero, de inmediato, advirtió: "Las ganas no votan. Votan las personas".

No era una frase suelta. El pasado viernes, en Tenerife, ya advirtió, tras el cara a cara con Sánchez: "Hemos ganado un debate pero aún no hemos ganado las elecciones". Y añadió: "Fue un partido y todavía queda la final".

Y este miércoles, con la bocina cada vez más cerca, puso el recuerdo del fiasco de 2023 sobre la mesa: el PP ganó, pero no bastó. Todo pintaba a Gobierno, y fue oposición. De ahí la orden a la militancia: "Salid, llamad, convenced, votad, hasta el último minuto y hasta el último voto".

"Como boletos de tómbola"

El otro blanco fue el Consejo de Ministros, convertido en máquina de repartir "con el dinero de todos". Feijóo denunció las "cortinas de humo, las maniobras, las descalificaciones, los bailes… y, sobre todo, "los cheques y más cheques repartidos como boletos de tómbola".

La tesis era sencilla. Sánchez cambia la rendición de cuentas por el regalo de lo que no es suyo: "Nosotros salimos a la calle a dar la cara. Ellos intentan lavar la suya. Nosotros contamos lo que vamos a hacer. Ellos buscan cómo tapar lo que han hecho".

El golpe a esas dádivas electoralistas de cada reunión en Moncloa llegaba este mismo martes, con un aviso de Bruselas.

La Comisión Europea pedía recortar 15.000 millones por exceso de gasto y el Gobierno, lejos de frenar, añadía 42.900 millones más. Es el Black Friday de la campaña, con las ayudas aprobadas a golpe de Consejo de Ministros.

Feijóo unió esa factura al repertorio que pide "no olvidar": la corrupción, la mala gestión, el deterioro de los servicios públicos y "el despilfarro y el saqueo".

La misma palabra con la que abrió campaña en Badalona al prometer "una auditoría del saqueo y de la decadencia" para saber "adónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado".

La llegada de los líderes del PP al mitin de la Caja Mágica. EFE

Un programa de bolsillo

Frente al gasto, la oferta del cambio. Feijóo resumió sus compromisos en seis ideas: un millón de viviendas, okupas fuera en 48 horas, menos impuestos, más seguridad, una inmigración legal y ordenada y "menos ministerios y más soluciones".

Esa reducción de la estructura del Gobierno tiene ya un ministerio señalado, el de Igualdad, que el candidato popular se propone suprimir. También hubo una alusión al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al reclamar el voto para un presidente que "no indulte a corruptos jamás".

Son los compromisos que ha ido desgranando durante toda la campaña. Entre ellos, elevar el salario medio de los 30.000 a los 50.000 euros, como prometió en Logroño. Porque, como remachó en el debate del jueves pasado, "el dato de PIB no se come".

En el tramo final de su intervención, Feijóo invitó a los asistentes a mirar a las gradas de la Caja Mágica: "Esto no se finge, esto no se ensaya, esto no son risitas ni bailes impostados". Recuperaba así uno de los reproches que minutos antes había lanzado Ayuso contra Sánchez.

"No os prometo milagros, os prometo trabajo, verdad, y mirar a la cara a la gente", proclamó. Su lema para el final de campaña es: "Por fin decencia, por fin gestión y por fin una España que funcione".

Los rostros del cambio

Ese cambio del que habla Feijóo tiene distintas motivaciones entre quienes le escuchan desde las gradas de la Caja Mágica.

Alejandro, madrileño y empleado de una multinacional, se plantea incluso abandonar España: "Si no cambia la cosa, me planteo irme fuera".

Alejandro, un joven madrileño que acudió al mitin de la Caja Mágica. Ismael Martínez

Antonio, llegado desde Leganés, tiene decidido su voto: "Voy a votar a Feijóo porque hay que cambiar las políticas para que el país vuelva a brillar".

A María, periodista madrileña, le convencen las propuestas en materia de vivienda y reducción de impuestos, pero también tiene una razón de índole profesional para votar al PP: "Soy periodista y Sánchez no para de insultar a nuestra profesión".

Adrián tiene 24 años y es abogado. Le preocupa el acceso a la vivienda, como a tantos jóvenes de su generación, pero también lo que considera un deterioro institucional.

"En el marco de mi profesión como abogado también hace falta Feijóo para garantizar el buen hacer jurídico", explica. Entre las razones que esgrime para defender el cambio está lo que califica de "asalto a las instituciones que está perpetrando el Gobierno".

Alejandro, abogado, y simpatizante del PP, durante el mitin de Feijóo. Ismael Martínez

A todos ellos les emplazó Feijóo a volver a movilizarse dentro de cuatro días, esta vez ante las urnas. "Cuatro días: un voto. Un país", resumió. Y la instrucción para el fin de semana: "El domingo a votar. El domingo a ganar. Y el lunes a cambiar España".

Queda lo último, que es la cuenta atrás. "Cuatro días: un voto. Un país", resumió. Y la instrucción para el fin de semana: "El domingo a votar. El domingo a ganar. Y el lunes a cambiar España"