El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, durante la manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Europa Press.

Begoña Gómez, desatada, coge el micro del 25-N: "Un bote, dos botes, machista el que no bote; esta es la fuerza de las mujeres"

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LO ESENCIAL Las claves Begoña Gómez encabeza la marcha del PSOE en Madrid por el 25-N, el Día Internacional contra la Violencia de Género, donde tomó el micrófono para lanzar cánticos feministas. La esposa de Pedro Sánchez estuvo acompañada en la cabecera por dirigentes socialistas como el ministro Óscar López, la secretaria de Organización Rebeca Torró y la exministra Carmen Calvo. Rebeca Torró ha llamado a las mujeres a votar en "defensa propia" para frenar los discursos negacionistas y proteger los derechos frente a la violencia machista. La manifestación, convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista bajo el lema 'Paremos la barbarie', reclamó la abolición de la prostitución y medidas contra la violencia sexual.

Begoña Gómez ha acudido a la marcha por el 25N —el Día Internacional contra la Violencia de Género— celebrada en Madrid este miércoles. Su participación ha sido muy activa al estar en todo momento en la cabeza de la manifestación en donde llevaban un cartel con letras naranjas que rezaba "la fuerza de las mujeres PSOE".

En un momento dado de la concentración, Gómez ha sido protagonista al coger un micrófono y gritar cánticos feministas como: "Se nota, se siente las mujeres están presentes; un bote, dos botes, machista el que no bote; esta es la fuerza de las mujeres".

Begoña gritando machista el que no bote», y los dos detrás de ella, bien tiesos. 😂 https://t.co/BWMxIAgTwN — Usuario de X (@usuari0dx) November 25, 2026

En la cabecera de la manifestación convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, junto a la esposa de Pedro Sánchez ha estado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López y la secretaria de Organización del PSOE, portavoz del partido y candidata al Congreso por Valencia, Rebeca Torró.

Asimismo, ha contado con una nutrida representación política del PSOE, como la vicepresidenta Sara Aagesen, la concejala Reyes Maroto y la exministra de Igualdad y presidenta del Consejo de Estado Carmen Calvo.

Rebeca Torró ha llamado a que las mujeres voten el próximo domingo en "defensa propia" y ha reivindicado al PSOE como el partido que defiende los derechos de las mujeres frente a los que niegan la violencia machista y terminarán arrebatando avances.

"Hay que parar la barbarie feminicida, la barbarie de la violencia sexual, de la violencia contra las niñas y la barbarie del negacionismo, de los fundamentalismos. Tiene que parar, llevamos demasiadas mujeres asesinadas y tantas denuncias", ha dicho una de las portavoces de Movimiento Feminista de Madrid y el Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres.

En esta marcha que aboga por la abolición de la prostitución y rechaza la ley trans, reivindica también la necesidad de que exista un Ministerio de Igualdad, que PP y Vox no contemplan. Bajo el lema 'Paremos la barbarie', ha recorrido desde el cruce de Alcalá con Gran Vía hasta Plaza de España, para reclamar protección efectiva para las víctimas, justicia y reparación tras las agresiones y medidas contra la violencia sexual.

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