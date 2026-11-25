El plan del PP incluye una auditoría completa del sistema ferroviario, la eliminación de más de 1.000 limitaciones temporales de velocidad y la mejora en indemnizaciones por retrasos.

El PP garantiza su compromiso con las medidas acordadas tanto si gobierna como si está en la oposición, comprometiéndose a impulsarlas en los primeros 100 días de legislatura.

Juan Bravo culpa al PSOE y a las prórrogas de la Mesa del Congreso de haber bloqueado la aprobación y ampliación de las ayudas a los afectados.

El Partido Popular ha ratificado por carta su adhesión al pacto de Estado ferroviario impulsado por las víctimas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba).

El PP ha ratificado por carta su apoyo al pacto ferroviario promovido por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), el pasado enero. El siniestro causó 46 fallecidos al descarrilar un tren Iryo que cubría la línea Málaga-Madrid, y ser embestido poco después por un Alvia Madrid-Huelva.

En la misiva, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, Juan Bravo responsabiliza al PSOE del bloqueo en la llegada de las ayudas a los afectados.

El vicesecretario de Hacienda e Infraestructuras del PP culpa a las prórrogas acordadas por la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, como el obstáculo que impidió aprobar la ampliación de las ayudas antes de la disolución de las Cortes.

"Consideramos imprescindible retomar este trabajo en la próxima legislatura", afirma sobre unas propuestas que no llegaron a debatirse ni aprobarse. "Tan importante como alcanzar acuerdos es cumplirlos", sostiene Bravo en la carta, remitida este lunes al presidente de la asociación, Mario Samper.

Los populares habían trabajado en varias enmiendas para ampliar la protección, "especialmente la de quienes habían quedado fuera de su cobertura, incluidas las personas con importantes secuelas psicológicas" de las víctimas de Adamuz y Gélida (Barcelona).

El escrito aclara que el compromiso de Alberto Núñez Feijóo no depende de alcanzar la Moncloa. "También asumimos el compromiso en el supuesto de que no tengamos responsabilidad de Gobierno", garantiza Bravo, que adjunta el documento de adhesión firmado.

En todo caso, para un eventual Ejecutivo popular, promete priorizar la inversión ferroviaria y eliminar "las más de 1.000 limitaciones temporales de velocidad". También compromete la renovación de vías y trenes, el mantenimiento preventivo y "la recuperación de la fiabilidad de alta velocidad, Cercanías y Rodalies".

También, añade, "mejoraremos la atención a los viajeros y garantizaremos las indemnizaciones por retrasos", añade.

Del plazo inicial a la firma

Estas actuaciones se enmarcan dentro de un Plan Nacional de Infraestructuras de más de 300.000 millones de euros en 15 años, con colaboración privada, que ya consta en el programa electoral de los populares, tal como recuerda el documento.

Las víctimas de Adamuz registraron su propuesta el 5 de noviembre, una semana después del accidente de Urda (Toledo), el segundo siniestro mortal en la misma línea en apenas nueve meses, con un resultado de 69 fallecidos.

Buscaban activar los mecanismos oficiales del Estado para obtener una posición "urgente" de los partidos antes de la campaña, y fijaron el día 11 como fecha límite para responder y firmar.

El PP formalizó su adhesión, finalmente, este lunes 23 por la noche. Ya habían firmado PSOE, Vox, Podemos, Esquerra Republicana, Frente Amplio, Adelante Andalucía e Izquierda Española, mientras los afectados lamentaban la ausencia de los populares.

Los contactos se ampliaron, incluso, a una reunión en Málaga con Feijóo, Juanma Moreno y el propio Bravo.

La dirección popular mantiene que "hace falta una auditoría completa de la red" para abordar los trabajos del pacto, una revisión que Feijóo ya había anunciado en su entrevista con EL ESPAÑOL del 3 de noviembre, dos días antes de la iniciativa de las víctimas.

Un compromiso "mayor"

Bravo explica que la nueva carta incorpora modificaciones a una misiva anterior, solicitadas por la asociación tras conversaciones durante las anteriores 24 horas. Y busca "despejar cualquier tipo de duda" sobre si el respaldo alcanzaba tanto a una etapa de Gobierno como a una eventual oposición.

"Nuestro compromiso es absoluto en todas las alternativas posibles", escribe. En la posdata presenta la carta como "un compromiso mayor del solicitado inicialmente".

El anexo, con el documento firmado, obliga al PP a designar representantes técnicos y políticos para la mesa conjunta y a impulsar las reformas del pacto durante los primeros 100 días de la próxima legislatura. También garantiza la participación activa y permanente de las asociaciones de víctimas.

Bravo acepta los tres pilares de la propuesta: seguridad ferroviaria, atención integral y Justicia ágil. Compromete supervisión técnica independiente, asistencia sanitaria, psicológica, jurídica y social e investigaciones con recursos suficientes y respuestas en plazos razonables.

Las obras no pueden esperar

La adhesión no debe suponer que este "proceso de diálogo" sirva para "aplazar el cumplimiento de estas obligaciones o diluir responsabilidades", advierte el dirigente popular.

Bravo reivindica en la carta las disposiciones añadidas por el PP a la Ley de Movilidad Sostenible sobre la auditoría y el plan de choque ferroviario, la corrección de limitaciones de velocidad y la recuperación de los compromisos de puntualidad de Renfe, que ya han sido "incumplidas" por el exministro Óscar Puente.

"Los plazos legales han vencido sin que el Gobierno haya cumplido estas obligaciones", denuncia. Añade la falta de respuesta a recomendaciones de la CIAF y a advertencias de trabajadores, operadores y sindicatos.

"Las medidas urgentes no deben quedar condicionadas a la consecución de un futuro pacto", sostiene el escrito, que reivindica auditorías independientes y un plan urgente de conservación y mantenimiento.

"Las víctimas merecen verdad, justicia y reparación. Los ciudadanos merecen un ferrocarril seguro", concluye Bravo.