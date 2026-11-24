Sebastián defiende su apoyo total a Sánchez el 29-N y responde a Felipe González afirmando que le costó más votar al PSOE en 1996 que lo que le costará ahora.

Susanna Griso aclaró en Espejo Público que el dato procedía de una consulta a la inteligencia artificial, a lo que Sebastián replicó que la herramienta también puede ser "miserable".

El exministro achaca las ausencias en la lista a varios fallecimientos, como los de Rubalcaba o Chacón, y a cargos institucionales incompatibles de otros antiguos miembros del Gobierno.

Miguel Sebastián tilda de "miserable" a la IA por un recuento que señala que solo 20 de los 38 exministros de Zapatero han firmado un manifiesto en apoyo a Pedro Sánchez.

El exministro de Industria, Miguel Sebastián, ha asegurado que es "miserable" recordar que sólo 20 de los 38 miembros del Gobierno de Zapatero hayan firmado el manifiesto respaldando a Pedro Sánchez.

El político socialista ha atribuido la ausencia a varios fallecimientos, como los de Carme Chacón, Pedro Solbes, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Antonio Alonso y María Jesús San Segundo.

"El que te haya hecho esa lista es un miserable", ha afirmado el exministro.

El exministro ha añadido que hay otros antiguos miembros del Ejecutivo que no pueden adherirse a este tipo de iniciativas por los cargos institucionales que desempeñan, pese a compartir el contenido del manifiesto. Ha citado expresamente a Bernat Soria, Carmen Calvo y Ángel Gabilondo.

A lo que la presentadora de Espejo Público en Antena 3 ha aclarado que la estadística no pretendía cuestionar el respaldo al presidente y que el dato procedía de una consulta a la inteligencia artificial. Una explicación que no ha evitado la respuesta de Sebastián contra la herramienta.

"Como sabemos todos, en muchos casos la IA es miserable", ha respondido el exministro de Industria en una conversación en Espejo Público.

Sebastián, uno de los 20 antiguos miembros del Gobierno de Zapatero que han suscrito el manifiesto, ha mostrado su indignación por el recuento que sitúa en 20 los firmantes frente a los 38 ministros que tuvo el expresidente socialista durante sus dos legislaturas.

Durante su intervención, el exministro ha aprovechado para defender el respaldo electoral a Pedro Sánchez frente a las críticas de Felipe González.

Sebastián ha pedido al expresidente del Gobierno que sea más comprensivo con los militantes socialistas y ha recordado que él mismo apoyó al PSOE en 1996 pese a los escándalos que entonces cercaban al Ejecutivo.

"Me costó mucho más votar a Felipe González en el año 96 que lo que me va a costar votar este año a Pedro Sánchez", remataba Sebastián, demostrando que su compromiso está claro con la papeleta socialista este 29-N.