Sánchez ignora los sondeos y dice que si PP y Vox "no suman mayoría absoluta no van a aceptar el resultado electoral"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez afirma que el PP y Vox no aceptarán el resultado electoral del 29-N si ambos partidos no logran sumar una mayoría absoluta. El presidente del Gobierno defiende que el sistema electoral español es limpio y garantista, criticando las dudas de la oposición sobre el voto por correo y en el exterior. Sánchez augura una participación histórica y confía en una victoria contundente de la España progresista para no dar margen a cuestionamientos. El líder socialista responde a las críticas de Felipe González asegurando que la ultraderecha se frena con el voto al PSOE y no con la abstención.

Pedro Sánchez pasa al ataque tras las sospechas alentadas desde PP y Vox sobre la limpieza del voto por correo y el aumento de la participación de los españoles residentes en el exterior, que la oposición atribuye a la polémica ley de nietos. El presidente del Gobierno ha augurado que si los de Feijóo y Abascal "no suman no van a aceptar el resultado electoral".

En una entrevista en el programa Las mañanas de RNE, Sánchez ha revelado que no tiene "claro" que PP y Vox vayan a asumir el resultado de las urnas el próximo domingo si no logran mayoría absoluta. No obstante, todas las encuestas apuntan a que las derechas sobrepasarían con cierto margen los 176 escaños necesarios para formar gobierno, incluso en los escenarios más favorables al PSOE.

El líder socialista ha señalado al PP por cuestionar el voto exterior y por correo, ha advertido de que Vox ha dicho que solo aceptará los resultados si no hay "trampas" y ha subrayado que lo que ya han "recortado" ambas formaciones es el derecho al voto de los nacionalizados con la conocida como ley de nietos.

El PP y Vox, si no suman, no van a aceptar el resultado electoral. Están poniendo en duda un sistema garantista, limpio y reconocido internacionalmente. Por eso es importante que la victoria de la España progresista sea contundente y amplia el próximo #29N. https://t.co/E0BzRl2d3l — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 24, 2026

Sánchez ha insistido en que los de Feijóo están poniendo "en duda" un sistema "absolutamente garantista, limpio" y reconocido internacionalmente y ha asegurado que la extrema derecha encabezada por Abascal está deslizando que si ambos no suman es debido a que "se ha hecho trampas". Él, por su parte, ha prometido que aceptará el resultado "sea cual sea, como siempre ha hecho el PSOE".

También ha cargado contra los medios de comunicación "conservadores" por intentar "deslegitimar" el voto exterior alarmando con informaciones sobre la gran afluencia de votantes en los consulados registrada en los últimos días: "La participación les pone de los nervios".

"Con lo que están diciendo podemos decir con claridad que PP y Vox, si no suman, no van a aceptar el resultado electoral", ha afirmado de forma tajante, repitiéndolo en varias ocasiones. Por eso ha pedido que "la victoria de la España progresista" el domingo sea "contundente y amplia" para que la oposición no tenga "ningún margen para poner en cuestión" la voluntad de la gente.

En este sentido, ha augurado una participación "histórica" y una "remontada épica de la España progresista". "Nunca he visto la movilización que he visto en estas elecciones", ha subrayado.

El candidato del PSOE a la reelección también ha aprovechado para lanzar un dardo a Felipe González, histórico dirigente socialista que ha rechazado darle su apoyo y ha optado por un voto de abstención: "Con el blanco no se frena a la ultraderecha, se frena con el rojo".