La iniciativa exige seguridad ferroviaria, atención integral y una justicia ágil tras los siniestros mortales del AVE en la línea Madrid-Andalucía.

El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, insiste en que realizar una auditoría completa de la red ferroviaria debe ser el paso previo e indispensable para acometer el acuerdo.

Los populares firmaron el documento 12 días después del plazo límite, sumándose a las otras siete formaciones políticas que ya lo habían suscrito.

El Partido Popular se adhiere formalmente al Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria impulsado por la asociación de víctimas de Adamuz.

El Partido Popular firmó este lunes por la noche un compromiso de adhesión a la propuesta de Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria impulsada por las víctimas de Adamuz. Los populares se incorporan así a las otras siete formaciones que ya habían suscrito el documento, según confirmó este martes la asociación de afectados.

La firma llega acompañada de una insistencia en su exigencia, planteada por Alberto Núñez Feijóo de cara a un eventual Gobierno liderado por él tras el 29-N: "Hace falta una auditoría", según insisten fuentes de la dirección popular.

El partido defiende que una revisión completa de la red deberá preceder al inicio de los trabajos de fondo para construir ese acuerdo.

La adhesión cierra semanas de discrepancias sobre cómo encauzar una propuesta que reclama seguridad ferroviaria, atención integral y Justicia ágil. El PP había respaldado esos objetivos, pero hasta este lunes no había formalizado su incorporación al compromiso de trabajo compartido.

Los populares han firmado finalmente 12 días después del plazo inicial, fijado por las víctimas para el 11 de noviembre.

Los promotores querían obtener respuestas antes del comienzo de la campaña: "Dada la urgencia que impone el actual calendario electoral, fijamos como fecha límite para la recepción de su respuesta y del documento firmado el próximo miércoles 11 de noviembre de 2026".

La petición no consistía únicamente en respaldar unas reivindicaciones: exigía participar en una mesa con otras fuerzas y garantizar la presencia permanente de las asociaciones de víctimas. "No necesitamos políticas de Gobierno. Necesitamos políticas de Estado que perduren gobierne quien gobierne", defendió el colectivo.

Feijóo ya había anunciado una auditoría si llegaba a Moncloa. "La auditoría es inevitable. La pediré, si tengo esa posibilidad, en cuanto nombre al ministro de Fomento", aseguró en una entrevista con EL ESPAÑOL el 3 de noviembre, dos días antes de la propuesta de pacto.

Una propuesta tras Urda

Las víctimas de Adamuz registraron su iniciativa el 5 de noviembre ante la Diputación Permanente del Congreso, una semana después del segundo siniestro mortal del AVE en la misma línea Madrid-Andalucía en nueve meses, el accidente de Urda.

Buscaban activar los mecanismos oficiales del Estado para obligar a los partidos a definir su posición "con urgencia" durante el periodo preelectoral.

Antes de la incorporación del PP, habían firmado PSOE, Vox, Podemos, Esquerra Republicana, Frente Amplio, Adelante Andalucía e Izquierda Española. La tardanza en sumarse de los populares provocó la "profunda incomprensión" de los afectados.

Las víctimas atribuyen las dificultades a la resistencia del PP y del PSOE a sentarse juntos en una misma mesa. Su reclamación pretende superar ese bloqueo: "No se está pidiendo un respaldo a un Gobierno ni a una formación política", subrayaron.

Juan Bravo había enviado una carta el 11 de noviembre con el respaldo del PP a las tres reivindicaciones fundamentales. La asociación agradeció el gesto, pero advirtió de que esa respuesta no equivalía a firmar el documento.

De este modo, se intensificaron los contactos, que incluyeron una reunión en Málaga de las víctimas con Feijóo, Juanma Moreno y Juan Bravo. Los afectados buscaban la adhesión formal; los populares mantenían la necesidad de conocer primero el estado de las infraestructuras.

Bravo ya había defendido públicamente el 17 de noviembre una secuencia basada en identificar los problemas: realizar una auditoría e invertir. El partido reivindicaba su propia propuesta de infraestructuras, con cuantías, plazos y actuaciones a corto, medio y largo plazo.

Feijóo también había anticipado las posibles consecuencias de esa revisión: "Si tengo que parar el tren porque de esa auditoría sale un plan de choque cuyas obras urgentes lo requieren, lo pararé".

La firma del lunes incorpora finalmente al PP al compromiso promovido por las víctimas que, en realidad, no supone todavía la aprobación de un pacto de Estado: abre el trabajo conjunto para construirlo, con la auditoría como prioridad defendida por los populares.