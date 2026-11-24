La formación exige recibir todas las actas, garantizar el juego completo de candidaturas para preservar el secreto del voto y asegurar aperturas de mañana y tarde.

Se registran problemas de falta de material y largas esperas en sedes consulares de ciudades como Miami, Bogotá, París, Bruselas y Buenos Aires.

El partido solicita medidas urgentes antes del fin del plazo de votación presencial para evitar que las incidencias impidan votar a los residentes en el extranjero.

El PP denuncia ante la Junta Electoral Central a Exteriores por la falta de papeletas, sobres y horarios insuficientes en los consulados para el voto CERA.

El PP ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) en el que denuncia a Exteriores por la falta de papeletas y de sobres, además de por los horarios insuficientes para ejercer el derecho al voto en varios consulados para el voto del Censo de Residentes Ausentes (CERA) en las generales de este domingo.

En un escrito fechado el 22 de noviembre, y al que ha tenido acceso este diario, solicita medidas "urgentes" de la JEC frente al Ministerio de José Manuel Albares para impedir que esas incidencias "se reproduzcan en las jornadas restantes" del voto exterior para las generales del 29-N.

La formación señala denuncias procedentes de los consulados Miami (Estados Unidos) y de Bogotá (Colombia): "En algunos casos no se ha recibido ninguna papeleta e incluso faltan los sobres de votación".

En estas legaciones consulares, asegura la denuncia, la votación comenzó sin material suficiente y el personal tuvo que imprimir cientos de papeletas. En otras oficinas sólo había documentación "sólo de algunas circunscripciones", con las consiguientes demoras para atender al resto de electores.

El escrito cuestiona las aperturas limitadas a un "horario insuficiente para la afluencia de electores", limitándolo a la mañana durante los fines de semana, especialmente en Europa, en contra de la normativa vigente, la Instrucción 1/2023, que regula el procedimiento de votación de los electores inscritos en el CERA.

Según los representantes del PP, "numerosos electores" que se habían desplazado y esperado su turno "han tenido que marcharse sin poder votar".

El plazo para enviar el voto por correo al consulado termina el 24 de noviembre; el depósito presencial en urna concluye este jueves 26. El PP advierte de que esta última opción es para muchos residentes ausentes "la única vía efectiva" de participar, "en particular para quienes no han recibido a tiempo la documentación electoral".

El partido reclama, además, recibir todas las actas, y que recojan "los periodos en que no haya sido posible atender a los electores".

La petición coincide con la complejidad administrativa de la llamada 'ley de nietos': el Supremo mantiene exclusiones cautelares del censo, pero no las ha extendido a los hijos mayores de edad de los afectados.

Material y garantías

El PP recuerda que, cuando se impriman papeletas, debe entregarse al elector "el juego completo" de las candidaturas de su circunscripción para preservar el secreto del voto. Sostiene que esa solución no puede sustituir la dotación previa ni resolver la falta de sobres.

Las dificultades alcanzan también a las esperas y la custodia: el escrito recoge colas de hasta dos horas en París y pide documentar las incidencias. Fuera de esa denuncia, apoderados electorales en Bruselas aseguran que se han abierto urnas para realizar "recuentos parciales", por falta de capacidad ante una afluencia masiva de votantes.

Según los apoderados de Bruselas, el cónsul explicó que la documentación se conserva por provincias hasta su remisión.

Además, en Buenos Aires, denunciaba a este periódico este lunes que no había recibido las papeletas en la víspera del último día de plazo postal. "Al menos, se me encendió la bombilla, fui a la web de las elecciones y me tuve que bajar yo las papeletas", explica, antes de anunciar su intención de imprimirlas y enviarlas.

El conflicto del censo

La controversia judicial añade tareas de identificación y custodia a la organización consular. El pasado jueves, este periódico informaba de que 113.326 afectados habían quedado apartados del CERA aplicable al 29-N y del reproche del Supremo al Gobierno por no actuar "con la diligencia exigible".

El tribunal rechazó ampliar la suspensión a 189.678 hijos de esos 'nietos' mayores de edad por el tiempo necesario para identificarlos, revisar sus inscripciones y darles audiencia. Esa decisión permite su participación, pero no resuelve definitivamente la legalidad de todas las inscripciones.

El litigio deriva de la interpretación de la Ley de Memoria Democrática mediante la instrucción de 2022 de la directora general Sofía Puente. Pese a la controversia sobre la presunción de exilio, hace dos semanas, ya se estableció que las últimas altas del CERA no equivalían automáticamente a nuevos votantes del 29-N.

En todo caso, el Gobierno ha decidido que los votos de los afectados por la suspensión puedan recibirse y custodiarse separadamente, sin introducirse en la urna.

En paralelo, este mismo lunes, el PP reclamaba también a la JEC información retenida de tres estudios del CIS de José Félix Tezanos. Fuentes del partido también celebraban los expedientes abiertos a los ministros Félix Bolaños y Pablo Bustinduy.

Sobre los consulados, pide que Exteriores identifique las oficinas que iniciaron la votación sin material y detalle horarios e incidencias. Vincula esa reclamación con otros escritos, del 4 y el 20 de noviembre, en los que ya solicitó información diaria.

El PP no reclama ampliar el plazo de votación, sino garantizar material, personal y aperturas de mañana y tarde hasta el día 26. Las medidas, advierte, "sólo serán útiles si se adoptan de inmediato".