Pedro J.: "Sin González, ni Bono ni Zapatero ni Sánchez habrían sido del PSOE. Él está salvando el honor del socialismo"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez destaca que Felipe González está salvando la coherencia y la dignidad del socialismo frente al alejamiento de Pedro Sánchez hacia el populismo. El director de EL ESPAÑOL responde a José Bono recordando que políticos como él, Zapatero y Sánchez deben sus trayectorias al PSOE que construyó González. Critica a los exministros socialistas que apoyan a Sánchez acusándolos de supeditar sus intereses al lobby político y ganar dinero a costa de él. Denuncia que la campaña electoral no es limpia debido al uso del Consejo de Ministros para comprar votos, la manipulación en TVE y las actuaciones del CIS.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha aseverado que el expresidente Felipe González "está salvando el honor del socialismo", respecto al último encontronazo con el exministro José Bono respecto a si apoyar el domingo al PSOE en las urnas.

"Probablemente no haya habido ningún periodista tan crítico como yo cuando Felipe González estaba en el Gobierno", ha explicado el periodista en una intervención en El Programa de Ana Rosa, para proseguir explicando cómo González fraguó el giro socialdemócrata del partido.

Pedro J. ha narrado la evolución de la formación desde "un pequeño partido doctrinario que tenía una tendencia marxista a través del profesor Tierno Galván" a "un partido socialdemócrata, europeo, moderno, capaz de erigirse en el partido hegemónico de la izquierda".

Camino que desanda ahora Pedro Sánchez "apartándose de esas líneas con su acercamiento al populismo de extrema izquierda".

"Para mí está siendo una gran sorpresa y tengo que decir que una sorpresa muy positiva que me está haciendo revisar esa opinión tan crítica que yo he tenido siempre de Felipe González, pues está siendo hoy el que está defendiendo la coherencia y la dignidad del socialismo democrático".

Sin embargo, se ha mostrado crítico con el exjefe de Gobierno al decir que llevará siempre como un "baldón" la trama de los GAL, la corrupción, el reparto de sobresueldos y los fondos reservados, pese a que "ninguna biografía es, sobre todo cuando se dilata en el tiempo, todo blanco o todo negro".

Sobre las declaraciones de Bono, exministro de Defensa con Zapatero y expresidente del Congreso de los Diputados, pidiendo a González que se replantee su voto en blanco, el director de este medio ha asegurado quedarse "absolutamente pasmado", sobre todo con la afirmación de que 'González debe mucho más al PSOE que el PSOE a Felipe González'.

Ha espetado al político que es él quien "le debe todo a Felipe González", ya que le dio cobijo en un PSOE renovado y listo para ser "el partido hegemónico de la izquierda", como ha explicado.

"Bono, Zapatero, Sánchez han llegado a donde han llegado porque Felipe González colocó al PSOE donde ellos se lo encontraron", ha agregado. Sobre estos y otros exministros socialistas que han firmado un documento en favor del voto a Sánchez ha comentado que "supeditan sus intereses contantes y sonantes".

"Tanto hablar del igualitarismo y tanto hablar entre los firmantes, tanto de los gobiernos de González como de los gobiernos de Zapatero, hay gente que está ganando mucho dinero gracias al lobby político".

"No estaba escrito que el PSOE fuera a ser el partido de referencia de la izquierda en España. Tenía muchas más posibilidades el Partido Comunista, que tenía una implantación, que tenía una estructura, que tenía todo el mito de la oposición y un líder muy inteligente. O podía haberlo sido la democracia cristiana de izquierdas de Ruiz Jiménez", ha argumentado.

El periodista ha puesto en valor además cómo González "tuvo la visión de moldear un PSOE a imagen y semejanza de lo que era el Partido Socialista, la socialdemocracia alemana de Bad Godesberg o el laborismo británico o lo que significaba Olof Palme o Mário Soares".

Sobre la información que pueda tener el expresidente, tal y como dijo, que puede hacer perder millones de votos a Sánchez, el director ejecutivo de EL ESPAÑOL ha dicho desconocer de qué se puede tratar.

Sí ha asegurado que puede ser "un poco exagerado", ya que "siempre ha tenido un ego muy grande", único rasgo en el que cree que se puede parecer al actual jefe del Ejecutivo.

Amnistía, Ceuta y ETA

El periodista ha comentado otros temas de actualidad con respecto a la postura del andaluz.

Sobre la amnistía, ha comentado que "sabe mejor que nadie que aunque Cándido Conde Pumpido y otros equis magistrados lo hayan convalidado, los constituyentes decidieron que la amnistía no cabía en la Constitución porque hubo ese debate y porque ese asunto se planteó".

"Ahora la politización del Tribunal Constitucional ha hecho el milagro de convertir en legal y, por lo tanto, en adecuada la normativa de la amnistía. Pero Felipe sabe perfectamente que esa no era la voluntad de los constituyentes", ha continuado.

Ha comentado también los acuerdos de Sánchez con Bildu. Ha traído a colación cómo el candidato de ERC, Gabriel Rufián, "le echó en cara a Ester Muñoz que criticara el apoyo del Partido Socialista de Euskadi a Bildu, y defendió a Patxi López" por el entendimiento que han alcanzado ambos partidos durante las últimas legislaturas.

Sobre el militante socialista "pesa la advertencia de la madre de Pagaza", en referencia a las palabras de Pilar Ruiz, madre de Joseba Pagazaurtundúa, jefe de la Policía Municipal de Andoáin asesinado por ETA en 2003, a López en 2005: "Patxi, dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre".

"Efectivamente, el PSOE ha blanqueado durante todos estos años a Bildu, que es el legatario político y el legatario moral de ETA, y va a ser quien va a ganar las elecciones en el País Vasco".

Sobre la situación que afronta el país, se ha cuestionado "cómo es posible que podamos convivir con una invasión en Ceuta, con la llegada en menos de un mes de más inmigrantes ilegales a la isla de El Hierro de los habitantes que tiene, que aproveche los Consejos de Ministros ordinarios y extraordinarios para acometer medidas claramente destinadas a comprar votos?"

"Eso son las trampas", ha sentenciado el presidente ejecutivo, y ha apostillado que "estas no están siendo unas elecciones limpias".

"No están siendo unas elecciones limpias porque está la trampa de la ley de nietos y está la trampa del CIS, la trampa de televisión española que nunca había alcanzado esa magnitud de manipulación", ha ejemplificado.

Acerca de la televisión pública, se ha hecho eco de la noticia de la apertura de expediente contra la presentadora de La Hora de La 1, Silvia Intxaurrondo, por debatir si era legítimo dar altavoz a las propuestas de extrema derecha de Vox en su programa.

"Una de las figuras principales de referencia de la televisión pública que le tenga que expedientar la Junta Electoral por plantear la exclusión, la censura del tercer partido de España", ha cerrado Pedro J.