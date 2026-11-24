El escrutinio del voto CERA comenzará el viernes 4 de diciembre y podría resultar decisivo para decantar el último escaño en hasta 23 provincias.

Unos 113.326 nacionalizados por la 'ley de nietos' no podrán sumar su voto al recuento a menos que el Supremo levante la suspensión, mientras que 189.678 hijos de estos sí conservan su derecho.

Las largas colas registradas en los consulados se deben a las comprobaciones censales y a la habilitación de urnas de cartón diferenciadas para los votos suspendidos cautelarmente por el Tribunal Supremo.

El Censo de los Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) alcanza la cifra récord de 2.776.645 electores, un 19,3% más que en las elecciones generales de 2023.

Es el voto exterior más vigilado de la democracia. El censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) llega al 29-N con 2.776.645 electores, un récord.

Y miles de ellos están bajo sospecha por la llamada ley de nietos.

Hasta el jueves 26, embajadas y consulados funcionan como colegios electorales con dos tipos de urna.

Están las de siempre, transparentes, y unas cajas separadas, muchas de cartón, donde se guardan votos que, por ahora, no se contarán.

Las cajas responden a una orden del Tribunal Supremo, que ha suspendido cautelarmente el voto de 113.326 nacionalizados por la ley de nietos.

EL ESPAÑOL radiografía, punto por punto, cómo se está votando fuera de España: quién puede hacerlo, cuántos se han quedado sin voto, para qué sirven las urnas de cartón y cuándo se sabrá el resultado

Cómo se vota fuera

¿Cómo funciona el voto CERA? Desde la reforma de 2022, que suprimió el voto rogado, el emigrante español ya no tiene que pedir votar.

La Oficina del Censo Electoral le envía de oficio a casa las papeletas, los sobres, el certificado de inscripción y las instrucciones.

Hay dos vías para votar.

La primera es en persona: acudir al consulado o embajada entre el 21 y el 26 de noviembre, enseñar el pasaporte o el DNI ante un funcionario y depositar el sobre en la urna, como en un colegio electoral en España. Es la forma más común.

La segunda es por correo, más residual en el exterior, según explican fuentes diplomáticas a EL ESPAÑOL.

El elector mete en el sobre la papeleta, el certificado censal y una fotocopia de su documento de identidad, y lo envía al consulado. El plazo terminaba este martes, 24 de noviembre.

Colas de horas

El voto presencial empezó el sábado.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran largas filas ante los consulados de Londres, París, Washington, Lisboa, Ámsterdam, Santo Domingo, Panamá o Miami.

En Washington, más de un centenar de personas llegaron a hacer cola a la vez ante la embajada, según mensajes difundidos en redes sociales.

En París, el primer fin de semana también dejó largas esperas.

En Ciudad de México, donde se vota en el Hospital Español, las principales quejas tienen que ver con el retraso de las papeletas enviadas por correo, según recoge la agencia EFE.

De hecho, parte del atasco viene precisamente del correo. Muchos electores no recibieron a tiempo las papeletas o el certificado censal y tuvieron que pedirlos al llegar al consulado, un trámite que ralentiza aún más las colas.

Y a todo eso se suma una comprobación extra: antes de votar, el personal consular debe comprobar si cada elector figura en el listado depurado por la Oficina del Censo Electoral, para saber si su sobre va a la urna o a la caja aparte.

Eso alarga todavía más la espera.

Una persona vota en el Consulado de España en Buenos Aires. EFE

Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), denuncia que ni la Junta Electoral Central ni Exteriores han dado instrucciones homogéneas a los consulados para aplicar la orden del Supremo.

Ante esa falta de indicaciones, los responsables consulares optaron por habilitar urnas diferenciadas para garantizar la separación de los votos.

Urnas de cartón

Todo arranca con el auto del Supremo del 10 de septiembre.

La Sala Tercera suspendió cautelarmente los efectos electorales de la inscripción en el CERA de los nacionalizados por la ley de nietos que no acreditaron el exilio de sus ascendientes.

Españoles residentes en Argentina participan en las elecciones generales desde Buenos Aires. EFE

La ley de nietos es la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Una instrucción de octubre de ese año, firmada por la directora general Sofía Puente, presumió exiliado a todo el que emigró entre 1936 y 1955.

El 23 de octubre, el Supremo concretó cómo aplicar la suspensión.

Así nacieron las llamadas urnas de cartón. No son urnas oficiales, sino cajas aparte que los consulados han habilitado para guardar los sobres de quienes figuran en la lista de suspendidos.

Funciona así: cuando el consulado comprueba que el votante está en esa lista, no le deja meter el sobre en la urna transparente. Lo deriva a la caja, donde deposita su voto, que queda en suspenso.

En Buenos Aires, las cajas están al final del recorrido, después de las urnas, rotuladas "AUTO TS-LMD": Auto del Tribunal Supremo-Ley de Memoria Democrática.

Esos sobres viajan a España por separado y no se escrutarán mientras siga la cautelar.

Solo contarían si el Supremo levantara la suspensión o fallara el fondo a favor de los afectados. Es decir, en estos momentos, quien vota ahí no sabe si su voto servirá.

Quién puede votar fuera

Según el INE, 2.776.645 españoles residentes en el extranjero tienen derecho a voto el 29-N. Son el 7,17% de un censo total de 38.730.187 electores.

Nunca habían pesado tanto: en 1996 eran el 1,6%.

Argentina encabeza la lista, con unos 524.000 electores.

Le siguen Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).

Por comunidades de inscripción, Galicia está en cabeza con 517.063 electores en el exterior, por delante de Madrid (500.749) y Cataluña (345.464).

450.000 más que en 2023

En las generales del 23-J de 2023, el CERA tenía 2.328.261 electores.

Ahora son 448.384 más, un 19,3% de crecimiento en apenas tres años. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, en 2018, el aumento roza los 678.000.

Españoles residentes en Portugal votan en Lisboa. EFE

Ese salto tiene un origen claro. Según los datos de la Oficina del Censo Electoral, casi dos de cada tres nuevos electores del CERA desde 2018 se inscribieron después de noviembre de 2022, ya con la ley de nietos en vigor.

Cuántos por la 'ley de nietos'

Tal y como publicó este periódico, unas 353.000 personas han entrado en el CERA por la ley de nietos.

Pero no todas por la misma puerta, y eso explica por qué unas votan y otras no.

La ley abrió la nacionalidad a los nietos de españoles que emigraron.

Y, en cadena, también a los hijos mayores de edad de esos nietos ya nacionalizados.

Son dos grupos distintos, y el Supremo los ha tratado de forma diferente.

Por un lado, los nietos propiamente dichos: 163.355 nacionalizados por la Disposición Adicional Octava, según el listado de Exteriores.

A ellos el Supremo les exige acreditar que sus abuelos se exiliaron. Solo 901 lo han hecho.

Por otro, sus hijos: 189.678 personas que no se nacionalizaron por sus abuelos, sino por ser hijos de un nieto.

A ellos no les alcanza la suspensión, así que votarán el 29-N.

Miles de españoles votan en Londres entre filas interminables y varias horas de espera. EFE

Vox pidió suspenderles también el voto, pero el Supremo lo rechazó.

Admite que revisar su inscripción "hubiera sido lo procedente", porque deriva de la de sus padres, pero ya no hay tiempo material antes de las elecciones.

Además, el tribunal reprocha al Gobierno que "no actuó con la diligencia exigible": tardó dos meses en apartar del censo a los nietos sin exilio acreditado.

113.326 no pueden votar

La cifra de 'nietos' sin voto contable no es 163.355, sino 113.326. La certificó la Oficina del Censo Electoral el 11 de noviembre, dos meses después del auto, tras cruzar el listado de Exteriores con el censo.

La diferencia, casi 50.000 personas, sale de varias restas. Hay 9.707 que eran menores en la fecha de votación o se nacionalizaron después del cierre del censo, el 1 de agosto, así que no figuraban en él.

Otros 35.925 no aparecen en el CERA. También se restan 729 descendientes acreditados de exiliados, que sí votarán, 2.195 nombres duplicados y 1.473 personas inscritas antes de la Ley de Memoria Democrática.

Ninguno de los 113.326 tiene vetado el consulado. Pueden acudir, identificarse y dejar su sobre, pero en la caja aparte, no en la urna.

Cuántos han votado

Todavía no hay un dato oficial: Exteriores no ha publicado cuántos sobres han recibido los consulados, y el voto en urna sigue abierto hasta este jueves.

Pero los primeros recuentos parciales apuntan en la misma dirección: más votantes que en 2023.

En Buenos Aires, el mayor consulado del mundo, votaron 2.049 personas el primer fin de semana: 1.104 el sábado y 945 el domingo.

Solo el sábado superó en un 38,7% al primer día de 2023, cuando votaron 796 personas en urna, según España Exterior, principal medio de la diáspora española.

Es un ritmo de unos mil votos al día, por encima del de hace tres años.

Centenares de españoles residentes en París esperaron durante horas en largas colas este sábado delante del Consulado General de España para poder votar de forma presencial el 29-N. EFE

En Montevideo, el ritmo es aún más claro.

En solo dos días se depositaron 905 votos, a apenas 194 del total de 2023, y todavía quedan cuatro jornadas para votar, según el mismo medio.

En Venezuela votaron 4.458 personas el primer fin de semana, según Crónicas de la Emigración, otro diario de la diáspora: 3.166 en la antigua sede de la Embajada en Caracas y 1.292 en el consulado honorario de Valencia.

Es el 3,43% de los 130.985 inscritos. En todo 2023 votaron unos 8.800, así que en solo dos días se ha alcanzado ya la mitad de aquella cifra.

Si se mantiene el ritmo, la movilización en Caracas y Montevideo superará con holgura la de hace tres años.

Eso sí, hay que tener en cuenta que las dos primeras jornadas cayeron en fin de semana, cuando más gente acude a votar.

Solo 37 personas, 15 en Caracas y 22 en Valencia, no pudieron votar por la cautelar del Supremo. El consulado en Caracas dará el viernes 27 la participación por provincias, una vez cuente también el voto por correo.

¿Cuántos votarán en total? En las generales de 2023, los consulados recibieron 233.688 votos, el 10% del CERA, según Exteriores.

Con un censo mayor y más movilización, la cifra debería crecer este año.

Cuándo se sabe el resultado

El voto CERA no entra en el recuento de la noche electoral.

Los datos que se conozcan el domingo serán solo los de quienes residen en España, incluido el voto por correo nacional.

Los sobres del exterior se cuentan en el escrutinio general de las juntas electorales provinciales. Empieza el viernes 4 de diciembre, cinco días después de la votación, y debe terminar como tarde el lunes 7.

Hasta entonces, el reparto de escaños es provisional. En provincias donde el último escaño se decide por unos cientos de votos, el voto exterior puede darle la vuelta.

Escaños que han bailado

Ya ha pasado. En noviembre de 2019, el voto exterior dio al PP el escaño de Bea Fanjul por Vizcaya.

En 2023, el recuento CERA quitó un diputado al PSOE en Madrid y se lo dio al PP: Carlos García Adanero.

Aquella vez, el PP casi duplicó al PSOE entre los madrileños del exterior.

Con ese escaño, el Congreso quedó en 137 diputados del PP y 121 del PSOE.

La tendencia, sin embargo, ha cambiado. En las cuatro últimas autonómicas, en Aragón, Castilla y León, Andalucía y Extremadura, el PSOE ganó en el voto exterior mientras el PP se imponía en el interior.

En Andalucía, el PSOE logró el 31,3% del voto CERA, casi nueve puntos más que en el voto residente.

Para el 29-N, según distintos estudios, se calcula que, con alta participación, el voto exterior podría decidir el último escaño en hasta 23 provincias.

Campaña

El voto exterior ha entrado de lleno en la campaña.

Pedro Sánchez ha asegurado este martes en RNE que no tiene claro que el PP y Vox vayan a aceptar el resultado electoral del 29-N si no suman mayoría.

"¿Van a empezar a poner en duda un sistema absolutamente garantista, limpio, reconocido internacionalmente?", se ha preguntado el presidente del Gobierno, que ha acusado a la derecha de recortar el derecho al voto de los españoles que viven fuera.

Alberto Núñez Feijóo le ha contestado desde Onda Cero.

"El señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios", ha dicho el líder del PP, que ha admitido su "inquietud" por las urnas de cartón.

Feijóo ha asegurado que confía en que los cónsules "blinden los votos".

Ha recordado además que "nunca había pasado" que el Supremo y la Junta Electoral Central detectasen irregularidades en el acceso a la nacionalidad y, con ella, al voto.

"Jamás un Gobierno utilizó una instrucción de una directora general de un ministerio para ampliar los derechos a la nacionalidad y al voto que no otorgaba la ley", ha añadido, en alusión a la instrucción de Sofía Puente.

También ha sacado a relucir las "cortinas" de las primarias socialistas de Sánchez.