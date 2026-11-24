El PSOE moviliza a históricos exministros de las etapas de González y Zapatero para pedir el voto a Sánchez e intentar frenar el impacto del conflicto.

El choque público se intensificó tras los reproches de José Bono, a quien González respondió con sarcasmo afirmando que el partido los lleva a un "basural".

Las declaraciones del expresidente socialista provocan inquietud en Moncloa a pocos días del cierre de la campaña para las elecciones del 29-N.

Felipe González advierte que si revela sus motivos para no votar al Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE perderá "millones de votos más".

Las palabras del expresidente socialista, que asegura que no quiere hacer públicas sus razones para no respaldar al actual Gobierno, reabren una brecha con el PSOE en plena recta final de la campaña del 29-N.

El expresidente del Gobierno no sólo mantiene su decisión de no respaldar a Pedro Sánchez en las elecciones del próximo 29 de noviembre, sino que ante los ataques de José Bono ha elevado el tono de sus reproches al asegurar que, si explicase públicamente las razones por las que no puede votar al actual Ejecutivo, los socialistas "perderán millones de votos más".

La advertencia de Felipe González ha vuelto a encender las alarmas en Moncloa y ha inquietado en el entorno de Sánchez donde temen que el enfrentamiento vaya a mayores a 72 horas del cierre de la campaña.

Si bien González no ha querido aclarar las razones, no ha detallado cuáles son todas esas razones, ha dejado claro que considera que tiene argumentos suficientes para cuestionar al Ejecutivo y que prefiere no hacerlos públicos para no perjudicar todavía más a su propio partido.

Felipe González responde a José Bono: "Si explico públicamente por qué no puedo votar a este Gobierno perderán millones de votos más"

En Moncloa no saben al detalle cuáles son, más allá de sus críticas a gobernar sin Presupuestos y la ley de amnistía, aunque temen que las especifique si el conflicto con líderes del PSOE sigue aumentando.

Hasta este momento, González no estaba participando en campaña electoral aunque ya había comunicado que iba a votar en blanco. Ahora, ha vuelto a la palestra tras unas palabras de José Bono que le pidió que "no hiciera el tonto" y que "el Partido Socialista te debe mucho a ti, pero tú más al Partido Socialista".

Algo que incendió al expresidente. Este lunes, respondió al expresidente de Castilla la Mancha. "No sabe cómo se lo agradezco. Yo sé que él lo hace pro bono", advertía.

Aunque las palabras que preocupan en Moncloa son las que dijo unos minutos más tarde, dentro de la Universidad de Extremadura, donde dejó caer que su malestar es mucho más profundo.

"Que no me hagan hablar", advertía antes de insistir en que no quiere entrar en campaña durante la última semana. "Es mi partido, el mío, el que nos está llevando a este basural", matizaba. Una frase que hacía saltar las alertas en Moncloa.

De ahí que este martes, José Bono diera por zanjado el choque con González. "Chimpún", afirmaba aunque afirmaba que prefería "ser probono que proPepe", en alusión a su nombre y haciendo un juego de palabras con el PP.

La intervención de González se produce en un momento especialmente delicado para el PSOE, que ha tenido que movilizar a antiguos dirigentes y referentes históricos para contrarrestar el impacto de sus críticas.

Este mismo sábado, varios integrantes del primer Gobierno de González, entre ellos Javier Solana, Narcís Serra, Carlos Solchaga y Joaquín Almunia, publicaron un artículo de apoyo a Sánchez y reclamaron el voto socialista para evitar una "involución" política.

A lo que le seguía un manifiesto de varios exministros de Zapatero, también para pedir el voto para Sánchez. Todo a cinco días de las elecciones con una brecha abierta desde hace tiempo pero que empieza a supurar en el peor momento.