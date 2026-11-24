Feijóo a Sánchez tras la declaración judicial de la jefa de 'Los Rocho': "¿Quién dio la orden para eliminar a la juez que investigaba a su hermano?"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo exige a Pedro Sánchez aclarar quién dio la orden de usar al crimen organizado para eliminar a Beatriz Biedma, la jueza que investigaba a su hermano David Sánchez. La pregunta de Feijóo en Alicante se produce tras declarar la líder de 'Los Rocho' en la Audiencia Nacional, ratificando que el entorno del caso Leire le propuso 'eliminar' a la instructora. El líder del PP reprocha a Sánchez su falta de respeto y vergüenza tras haber bailado en un mitin poco después del funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Feijóo pide una gran movilización de cara a las urnas para lograr el cambio y defiende que en su futuro Gobierno no habrá sitio para quien no respete a las mujeres o al colectivo LGTBI.

"¿Quién del PSOE o del Gobierno ordenó usar el crimen organizado para eliminar a una jueza que investiga a tu hermano?". Esta es la pregunta que ha lanzado este martes Feijóo en un mitin en Alicante.

Lo ha hecho horas después de que la líder del clan de 'Los Rocho' confirmara en la Audiencia Nacional que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, investigado en el caso Leire, le propuso "eliminar" a Beatriz Biedma, la instructora de la causa penal por la que acabó condenado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

"Mientras Sánchez baila, el clan de 'Los Rocho' ha cantado", ha sentenciado el candidato del PP en un acto de campaña junto a Pérez Llorca.

"El líder del clan ha confirmado en la Audiencia Nacional que las cloacas le contactaron para eliminar a la jueza. Y por eso desde Alicante, aunque no venga, le vamos a preguntar, ¿Quién dio la orden?", ha preguntado.

"¿Cómo van a querer que nos olvidemos de esto? No nos vamos a olvidar", ha prometido Feijóo.

Como tampoco, ha asegurado, van a olvidar que Sánchez estuvo bailando en un mitin en Sevilla tan solo 48 horas después del funeral de Estado por las 46 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda al que el presidente no asistió. "Eso no se lo vamos a perdonar nunca. No solo las víctimas, no solo la familia, sino el pueblo de España", ha subrayado.

Por ello, Feijóo ha acusado a Sánchez de no tener "vergüenza" ni "respeto por la gente". A su juicio, el candidato socialista tiene una estrategia clara de que los ciudadanos olviden mientras él "baila".

"Quieren que te olvides de Urda, que te olvides de Adamuz, que te olvides de la invasión de Ceuta, que te olvides de la invasión que se está produciendo en El Hierro. Quieren que te olvides del descontrol migratorio, que te olvides del apagón, que te olvides de la huelga de médicos más larga de la democracia, que te olvides de las 100 subidas de impuestos, que te olvides de que el sueldo no te llega y que la casa no te la puedes pagar. Quieren que te olvides de que pagas más que nunca para que todo funcione peor que nunca", ha enumerado.

"131 imputados de momento. Y por supuesto quieren que te olvides de Zapatero el joyero, eso también. Y, por supuesto, que te olvides de la condena del fiscal general del Estado, que te olvides de Koldo, que te olvides de Ábalos, que te olvides de Cerdán, que te olvides de Óscar Puente también", ha añadido.

El líder del PP subraya que Sánchez no solo ha "hundido a su partido" sino también a España.

Pide no relajarse ante el 29-N

Por todo ello, el presidente del PP ha pedido a sus votantes no relajarse pese a su gran movilización.

"Que un día de relajación no nos condene a cuatro años de lamento", ha subrayado.

"Ellos harán todo lo posible para impedir el cambio y nosotros vamos a trabajar más que nunca porque España necesita el cambio y por eso nuestro país necesita que no fallemos", ha señalado en alusión a Sánchez y sus socios.

El candidato popular a la presidencia ha recordado el llenazo de la plaza de toros de Valencia el pasado sábado "El Partido Popular se está volcando en esta tierra. Y esta tierra va a ser clave porque la comunidad siempre lo ha sido en las victorias del Partido Popular y volverá a serlo el domingo 29 de noviembre", ha clamado.

Feijóo insiste en que España necesita un cambio, un cambio, que a su juicio, solo es posible con el proyecto de su partido.

"Venimos a cambiar España de la mano de los españoles y a convertir el miedo en ilusión y en esperanza. Ilusión para una España mejor y esperanza por el futuro que España se merece", ha afirmado.

"Somos un gran país y lo único que necesitamos es un gobierno que esté a nuestra altura. Necesitamos a un presidente que no tenga más compromisos que el de acertar y que no tenga más intereses que los intereses generales de los españoles", ha subrayado.

"Venimos a cambiar España de la mano de los españoles y a convertir el miedo en ilusión y en esperanza. Ilusión para una España mejor y esperanza por el futuro que España se merece. Eso es lo que ofrecemos a los españoles. No tengáis miedo. Votad con ilusión, votad para recuperar la esperanza", ha pedido a los suyos.

Mujeres y el colectivo LGTBI

Por último, Feijóo ha lanzado un mensaje de apoyo a la comunidad LGTBI y las mujeres ante el miedo que la izquierda está alentando ante la llegada de un Gobierno del PP de la mano de Vox.

"En España no habrá sitio para quien no respete a las mujeres ni a las personas LGTBI", ha defendido.

Ante la celebración este miércoles del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el candidato del PP ha afirmado que no ha habido más recorte de derechos para las mujeres que con el Gobierno de Sánchez.

"¿Quiénes son los referentes feministas de Sánchez? Ábalos, su escudero Koldo y un tal Paco Salazar, que parece ser que se dedicaba en Moncloa a prácticas muy sorprendentes", ha señalado recordando escándalos relacionados con la prostitución y los casos de acoso sexual.

"Este Gobierno ha fallado a todo el mundo, pero sobre todo os ha fallado a vosotras, a las mujeres", ha asegurado.

Así ha enumerado, entre otros, los beneficios a más de 1400 violadores con la ley del 'solo sí es sí', el aumento del 68% de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres y que las violaciones se hayan triplicado o el escándalo de las pulseras antimaltrato que dejaron de proteger a las víctimas.