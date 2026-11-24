El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular, en la plaza de toros, a 21 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Rober Solsona / Europa Press

Feijóo dice que las urnas del voto exterior le provocan "inquietud" pero que confía en la "supervisión" de los cónsules

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo expresa su "inquietud" por la existencia de urnas de cartón en los consulados para recoger el voto del censo exterior (CERA). Las papeletas en urnas de cartón pertenecen a nacionalizados por la 'ley de nietos' cuyo derecho a sufragio se encuentra suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo por irregularidades. El líder del PP asegura tener fe en la supervisión de los cónsules para blindar y custodiar los votos emitidos en el extranjero. El Partido Popular ha denunciado al Ministerio de Exteriores por falta de papeletas, sobres y horarios insuficientes en varios consulados durante el proceso de votación.

El voto del Censo de Residentes Ausentes (CERA) en urna cierra este jueves 26 para las generales de este domingo.

Los nacionalizados en el extranjero ya pueden votar en las urnas de los centros habilitados en cada país. Sin embargo, hay un elemento llamativo: además de las usuales, hay otras de cartón.

Son para los descendientes de españoles a los que se exigió la acreditación del vínculo familiar para permitirles acceder a la nacionalidad a través de la llamada 'ley de nietos'. La particularidad es que esas papeletas se encuentran en un limbo, suspendidas hasta que haya una sentencia firme.

Se trata de un hecho que este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que le "provoca inquietud". En una entrevista con Onda Cero, ha afirmado que se trata de un hecho que "no había pasado nunca en nuestro país".

"Obviamente, me provoca inquietud que en mi país haya urnas de cartón en los consulados". Y es que la justicia detectó irregularidades en la confección del censo exterior al permitir el acceso automático al voto a más de 160.000 nacionalizados por la Ley de Nietos sin acreditar que son descendientes de exiliados políticos.

Por ello, el Tribunal Supremo mantuvo suspendido cautelarmente su derecho al sufragio para el 29-N. Aunque es algo que no ha extendido a los hijos mayores de edad de los afectados.

"Jamás un Gobierno utilizó una instrucción de una directora general de un Ministerio para ampliar el acceso al voto. Me sorprende que el presidente del Gobierno diga estas cosas y con los antecedentes de sus primarias, con el señor Koldo en la cárcel, el que tutela los avales, junto con el señor Ábalos, junto con los que iban en el Peugeot que resulta que era un Mercedes. El señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos contradictorios", ha añadido el líder del PP.

"Fe en los cónsules"

Ante el hecho de estos 'votos' en cajas de cartón, Feijóo también ha manifestado en dicha entrevista confiar en que los cónsules vigilen este tipo de urnas.

"Sigo teniendo fe en los cónsules de nuestro país y en que blinden los votos que se emiten en las urnas de los consulados y que esas urnas de cartón, que no sé muy bien para qué se ponen, estén bien supervisadas", ha expresado.

Y ha añadido: "La Junta Electoral Central sabe muy bien que el Gobierno intentó que muchos ciudadanos pudieran votar sin tener acceso a voto. No hago ninguna crítica, hago una crónica de lo que ha sido".

De hecho, el PP ya ha denunciado al Ministerio de Exteriores por la situación vivida los últimos días con respecto al voto en el extranjero. En concreto, la falta de papeletas y de sobres, además de los horarios insuficientes para ejercer el derecho al voto en varios consulados para el voto del CERA en las generales de este domingo.

Ciudadanos españoles residentes en México votan durante las elecciones generales de España este sábado, en el centro de votación del Hospital Español en Ciudad de México (México). Sáshenka Gutiérrez Efe

Por último, al ser preguntado por su propia 'ley de nietos' para los exiliados del País Vasco en la época de los atentados de ETA, Feijóo las ha comparado asegurando que no va a hacer "ninguna chapuza de Sánchez".

"Lo que pretendo es lo contrario. De lo que se trata es de que, para aquellos que se fueron del País Vasco desde el 77 hasta finales de 2011 y hubieran estado empadronados en algún municipio, tengamos un procedimiento para acreditar que se fueron por la barbarie y la amenaza permanente. Solo podrían votar en un municipio y a efecto del censo electoral. Es una cuestión que no es fácil; no lo haré nada sin el informe del Consejo de Estado ni información previa de la JEC. Se trata de reparar lo que ha pasado en nuestro país".