Apuesta por medidas contundentes en materia de vivienda, seguridad y fronteras, incluyendo la devolución de todos los inmigrantes ilegales en Ceuta y el despliegue del Ejército si fuera necesario.

Asegura que la amnistía es la transacción más grave de la legislatura y acusa a Pedro Sánchez de debilitar a España para mantenerse en el poder con el apoyo de sus socios.

La número dos del PP por Madrid defiende una "revolución de la decencia" y pide un voto masivo a su partido para evitar la polarización y lograr la reconstrucción nacional.

Cayetana Álvarez de Toledo califica de "acto de indecencia" votar al PSOE en las próximas elecciones por considerar que supone avalar la corrupción y la degradación institucional.

Cayetana Álvarez de Toledo (Madrid, 1974) es un desafío cuando se sienta ante un reportero, en una entrevista. No sólo por su doctorado en Historia por Oxford, sino porque es (o fue) periodista, en este caso compañera hace años en El Mundo de Pedro J. Ramírez.

También porque, como política, ha recorrido todos los pisos del PP, desde el sótano de la disidencia interna hasta el ático de la primera línea, sin mover un milímetro su discurso.

Fichada en su día por Ángel Acebes, en la primera etapa de Mariano Rajoy al frente, y elevada a la portavocía del Grupo Parlamentario por Pablo Casado —que la descabalgó en 2020 tras sus sonoros choques con la dirección—, la diputada ha sobrevivido a todos los vaivenes y a todos los líderes, firme.

Ahora, para estas elecciones, el PP vuelve a encomendarse a su verbo afilado situándola como número dos de Alberto Núñez Feijóo en la papeleta por Madrid, justo por delante de Borja Sémper, la encarnación de un perfil casi antagónico dentro de la misma formación.

La cita tiene lugar en su despacho del edificio de ampliación del Congreso, en el número 40 de la Carrera de San Jerónimo. Justo antes de recibir a EL ESPAÑOL, despacha en un pasillo con Ester Muñoz, la portavoz parlamentaria y su jefa directa en la Cámara, con la que repasa mensajes y estrategias.

Con el móvil todavía caliente tras publicar un tuit arremetiendo contra la ministra de Defensa, Margarita Robles —a quien reta sin tregua a un debate monográfico sobre Ceuta—, la candidata demuestra que mantiene intacta su puntería dialéctica.

Sin embargo, cuando la conversación gira hacia el futuro inmediato tras el 29-N y las quinielas de un hipotético Gobierno de Feijóo, Álvarez de Toledo echa el freno de mano y se niega en redondo a entrar en la subasta de carteras ministeriales.

Cayetana Álvarez de Toledo: "Votar al PSOE en estas elecciones es un acto de indecencia; es avalar cloacas, putas, joyas y mordidas"

¿Ha visto el último vídeo electoral del PSOE? ¿Se siente aludida por esa señora que con acento argentino dice: 'Zurdo, quedáte en casa, acá no tenés nada que hacer'?

Confieso que no lo he visto. Y no sabía que hacían una caricaturización tan burda. Curioso ese fondo de xenofobia que destila, pero ya lo veré. En todo caso, la caricaturización del votante de la derecha responde a una clásica estrategia de esta izquierda reaccionaria de llamar "fascista" a cualquiera que discrepe del sanchismo más acérrimo y fanático.

Llaman fascista a cualquiera, el que no sea un servil sanchista es un facha en España. Si no eres facha ya no eres nadie; llaman facha a Felipe González, a Eduardo Madina, a cualquiera, que discrepe de Sánchez y, por tanto, que defienda la decencia, la convivencia, la nación y la esperanza en España.

Pedro Sánchez dio un mitin el domingo con una chapita de 'Mejor perro que fascista'. Parece una manera inteligente de hacer la dicotomía entre el bien y el mal, o conmigo o contra mí. Si ustedes ganan las elecciones, ¿de qué manera pueden reconstruir los puentes con quienes les llaman fascistas hasta un minuto antes?

Tres reflexiones. Primero, de inteligente no tiene nada. De hecho, hasta hace no tanto, la izquierda española aspiraba a una cierta densidad intelectual. Incluso presumían de superioridad intelectual sobre la derecha, ¿no?

Leían a Sartre, a Camus, se regodeaban en los debates intelectuales sobre Semprún, Vázquez Montalbán... y hay que mirar adónde ha quedado la izquierda: intelectualmente arrasada, devastada.

Yolanda Díaz se dirige a los votantes como menores de edad; Óscar Puente presume de matonismo; el propio Sánchez hace una campaña esencialmente visceral: como no puede apelar a las razones, apela simplemente a los corazones, pero no al del amor, sino el corazón del odio.

Quien recuerde lo que era la izquierda intelectualmente debería sentir una profunda vergüenza de tener que votar a este PSOE. Hoy la inteligencia está en la derecha. La razón, el pensamiento científico, racional, hoy están en la derecha, en el PP.

Apelar al odio...

Esto es muy interesante, una típica estrategia populista. Como Sánchez no puede gobernar por adhesión, por simpatía, necesita gobernar por odio; perpetuarse en el poder por división: divide y vencerás. Su fin es el poder absoluto; su medio es la polarización.

Levantas un muro, criminalizas a la mitad y consigues que, de tu lado del muro, esa gente no lo salte, se quede de tu lado, te siga votando. No porque tú le caes bien y le pareces un gran gobernante, sino porque odia de manera tan visceral e irracional a los de enfrente que te sigue votando. Maduro lo hizo, lo han hecho los populistas más extremos en distintas partes del mundo.

Lo que yo digo, y ése es mi mensaje de esperanza en España, es que la estrategia de polarización ha fracasado. Los españoles no nos odiamos. No nos odiamos como los socios de Sánchez odian a España, ni como Sánchez odia a la mitad de España. Somos los hijos de la paz civil española y seremos también sus padres. Vamos a perpetuar el legado constitucional, con su base moral: la reconciliación entre españoles.

¿Estamos a tiempo?

Hay un suelo moral de valores comunes que seguimos preservando, y eso es muy importante. Y si yo hiciera unas preguntas a gente de izquierdas, por ejemplo: ¿es decente pactar con un partido que considera justificado asesinar a tus compatriotas? Incluso a tus compañeros de partido, a Fernando Múgica, Fernando Buesa, Ernest Lluch. ¿Eso es decente?

¿Es decente linchar a los jueces que investigan a tu familia, a tu partido? ¿Es decente intentar contratar una banda de narcotraficantes para eliminar a una juez? ¿Es decente —y esto es muy importante— que unos políticos borren los delitos de otros políticos a cambio del poder? Eso es una inmoralidad.

A Puigdemont lo acaban de amnistiar definitivamente mientras hacemos esta entrevista.

Hasta el propio Puigdemont dice de Sánchez una cosa muy importante, que es "un amoral, un cínico y que tiene una ambición desmedida de poder que nos permitió aprobar una amnistía para derrotar a España".

Yo digo: tiene razón Puigdemont. Ahora bien, en lo que no estoy de acuerdo es en que España ha sido derrotada. Falso. De hecho, los contrapesos democráticos han resistido, la nación sigue en pie y el día 29 vamos a elegir lo siguiente: vamos a derrotar a Sánchez para que pueda vencer España. Si pierde Sánchez, gana España.

Sí, pero aunque ustedes ganen el domingo, aunque la primera medida de Feijóo fuese derogar la Ley de Amnistía, él volverá libre y sin antecedentes. En ese sentido sí que ha derrotado a España.

No ha derrotado a España. No, no, no, el señor Puigdemont está acabado políticamente. Puede volver mañana y habrá una celebración de alguna gente en la calle, pero quien manda ahora en Cataluña es Aliança Catalana, que es el spin-off del procés, una fuerza radicalmente separatista y xenófoba.

Y yo aprovecho para lanzar una advertencia a los círculos políticos, mediáticos y académicos madrileños que miran a Aliança con cierta simpatía: no vayamos a repetir la operación "Pujol Español del Año" con Sílvia Orriols... esa señora lidera una formación política que detesta al islam, pero a España mucho más.

"El principal problema de España es que al frente del Gobierno hay un hombre inmoral e indecente"

¿Ha podido usted ver el 'Lecturas' de la semana pasada? Se supone que Sánchez busca el voto femenino.

No, pero he visto que Margarita Robles pierde su tiempo en eso. Yo le pedí a Robles un debate sobre Ceuta.

Me he recorrido toda España y no la veo, no está en mítines, no da charlas, entrevistas, coloquios; ha desaparecido. Pero este lunes me la encuentro en un vídeo del PSOE leyendo esa revista. Y aprovecho para añadir a qué límites de degradación política y moral, de sumisión...

...se refiere a ver a toda una magistrada del Supremo decir: "Está guapo, menudo pájaro".

Sí, sí, eso dice. Yo no sé si ella es consciente de hasta qué punto Sánchez ha degradado a su partido e incluso a su persona. Es decir, personas que tenían —no diré prestigio, porque es una palabra muy grande—, pero una cierta trayectoria, han llegado a arrastrarse ante un amo que los humilla de una manera envilecedora.

A mí me impresiona la falta de dignidad de Margarita Robles, como la de Ángel Víctor Torres y tantos otros. El otro día, aparecía bailando Sánchez y le decía a su ministro "baila", y el otro bailaba, sumiso. Los tiene completa y moralmente sometidos. ¡Un hombre que es un inmoral!

¿Usted prefiere "inmoral" que "amoral"?

"Amoral" parece que no tiene moral. "Inmoral" es que trabaja radicalmente contra la moral, para atropellarla.

Cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias. Ése es el resumen de la legislatura. Y por eso son unas elecciones prepolíticas. Son elecciones que interpelan a los ciudadanos de una manera muy profunda, que va más allá de lo ideológico, mucho más allá de elegir entre derecha e izquierda.

¿Ése no es el eje?

En estas elecciones vamos a fijar el listón moral de la vida pública. Vamos a decidir qué estamos dispuestos a aceptar como españoles. Si aceptamos que España siga en una espiral de degradación y decadencia, convirtiéndose en una cochambre, en una cleptocracia cochambrosa, o si queremos un país que recupere la decencia, la convivencia y la esperanza.

Nosotros defendemos una revolución de la decencia. Por un motivo muy importante, que hay que subrayar: no sólo porque la decencia es importante en sí misma, porque necesitamos políticos decentes; sino porque además la indecencia tiene consecuencias drásticas. La indecencia genera decadencia y la decadencia mata, la cleptocracia mata.

Convirtieron el Ministerio de Transportes en el epicentro del saqueo socialista. Koldo en Renfe, Jésica en Adif. Y cuando tú conviertes lo público en un botín personal y partidista, acabas destruyendo lo público, y eso tiene consecuencias. Las tragedias de Urda y Adamuz son la trágica lección de 'la cleptocracia mata'.

Después de su resumen sobre 'putas, saunas, narcos, mafias...', si me preguntan si en esta última semana el PP está más interesado en buscar el voto centrista de los decepcionados del PSOE o en que no se le escapen votos por la derecha, no sabría qué contestar.

Nos dirigimos a todos los españoles. Yo no los miro como bloques ni como compartimentos pertenecientes a determinadas formaciones.

La periodista y política del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, posa para un retrato tras la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Pero ustedes tienen una ideología, es evidente.

Por supuesto, pero estas elecciones van mucho más allá. Interpelan a cada español respecto a su decencia. Votar al PSOE en estas elecciones es un acto de indecencia. Lo diré con toda claridad.

Y, por tanto, nosotros nos dirigimos a la inmensa mayoría de los españoles para pedirles una revolución de la decencia que sea el punto de partida de un proyecto de reconstrucción nacional en cuatro frentes: reforzar el Estado, regenerar la democracia, volver a unir a la nación y, cuatro, recuperar la autoestima y la ambición de país.

Usted entiende que cuando dice votar al Partido Socialista en estas elecciones es un acto de indecencia...

Es avalar las cloacas, las joyas, las putas, las saunas, los narcos, las mafias.

...es muy fácil hacer el silogismo de "Cayetana está llamando indecentes a seis o siete millones de españoles".

Estoy diciendo que toda persona que vaya a votar tiene que hacer una reflexión profunda sobre su nivel ético y moral y su responsabilidad. Yo entiendo la ciudadanía como una responsabilidad... esto es muy de Fernando Savater: un ciudadano forma parte de la polis, la comunidad política, y tiene una responsabilidad.

Y un ciudadano que va a votar simplemente movido por el odio, por las vísceras y por pulsiones bajas está cometiendo un acto de irracionalidad que tiene consecuencias sobre la vida de sus compatriotas y sobre la suya propia.

Eso me hace pensar que Cayetana no votó PP en los años de la 'Gürtel', porque también había una sensación de "ahí pasan cosas que nadie quiere parar".

Yo estoy diciendo: no hay precedentes de lo que hemos vivido en estos años.

Puede haber en otros gobiernos, y los ha habido, actos de corrupción, personas corruptas, etcétera. Un presidente del Gobierno que es un indecente, que ha ensuciado entera su gestión de arriba abajo, no tiene ningún precedente en nuestra historia democrática, no lo tiene.

Después del 'cara a cara', Feijóo está subiendo en los sondeos, pero Sánchez también. Dado que no hay encuesta que les dé la mayoría absoluta ¿usted prefiere un gobierno en solitario, en minoría, o uno de coalición con Vox?

Quiero un gobierno fuerte. Y eso significa una cosa muy clara y rotunda, una mayoría muy fuerte del Partido Popular. Y esto lo quiero explicar: Sánchez sabe perfectamente que no puede ganar ni gobernar. Entonces, él quiere aplicar su manual de resistencia a las urnas.

Eso significa que caiga el PP; aglutinar a toda la izquierda, acercarse al PP lo máximo posible y convertir su derrota en un empate. Es decir, ir la noche del domingo y decir: "Oiga, ni tan mal. Me atrinchero ahora en mi escaño y me dedico a torpedear, sabotear, intoxicar la vida pública". Es lo que yo llamo la trampa del triple empate.

¿Entonces...?

Frente a eso, lo que yo propongo es una "operación brecha". Cuanto mayor sea la brecha entre el PSOE y el PP, más categórica será la derrota de Sánchez y más contundente la victoria de España. Es decir, abrir brecha entre los dos asegura que Sánchez se va no sólo a la oposición, sino a su casa. Y eso requiere solamente una cosa, un voto masivo al PP.

... ¿cuál es el mensaje más adecuado para esta última semana? Les va a ser difícil captar el voto de un izquierdista por muy persona decente que sea.

Un socialdemócrata, alguien que tiene preocupación por su país, inquietudes... ¿por qué no vamos a captar a todos los españoles que tienen esa preocupación?

¿Pero cómo van a votar a Feijóo si, además, viene de la mano de Abascal?

A ver, nosotros vamos de la mano de los españoles, estamos diciéndoles: ¿te preocupa la vivienda? Tenemos una solución para tu problema. ¿Te preocupan las pensiones? Vamos a garantizarlas al IPC.

¿Te preocupan las fronteras? Vamos a blindarlas. ¿Te preocupa la inmigración? Vamos a tenerla legal y ordenada. ¿Te preocupa la seguridad? Vamos a dar fuerza a la Policía y a la Guardia Civil, vamos a nombrarlas profesión de riesgo.

¿Qué más? ¿Te preocupan los impuestos? Vamos a bajarlos. ¿Eres autónomo? Te vamos a ayudar, vamos a reforzar las clases medias. Eso es transversal en España.

Porque, vamos a la letra: ¿la política de izquierdas ha fracasado en España en la vivienda? Sí, absolutamente.

"La indecencia genera decadencia; y la decadencia mata, la cleptocracia mata; Urda y Adamuz son la trágica lección de ello"

Y qué alternativa ofrecen ustedes, que sea votable por quien apostó por eso.

Hacer exactamente lo contrario.

Oiga, ¡eso vale para todo!

Lo estoy explicando... uno, vamos a proteger a los caseros: seguridad jurídica para el casero para que saque su propiedad en alquiler. Dos, a los okupas los vamos a echar en 48 horas: ley antiokupación. Tres, vamos a reducir los impuestos para que los jóvenes puedan acceder a su primer alquiler.

Cuatro, aval total para las hipotecas. Cinco, vamos a facilitar las licencias de forma que no tarden años, sino que en tres meses esté ahí. Seis, vamos a poner suelo a disposición para que haya mucha oferta. Es decir, vamos a construir, construir y construir: un millón de viviendas.

¿Es una política nuestra, de centroderecha? Sí. ¿Es una política eficaz? ¿Por qué no va a quererla una persona de izquierdas? ¿Va a decir "es eficaz, pero como es de centroderecha no la quiero"?

A lo mejor lo que dice alguien de centroizquierda es que eso no es eficaz, que eso es favorecer al rentista, que eso es echar a la gente que no puede pagar la casa, porque ustedes confunden al okupa con...

Mire, por eso es muy importante dignificar la política, recuperar la confianza de los ciudadanos. Para eso hay que hacer muchas cosas, pero me centro en una: la política basada en la evidencia, en hechos, en cosas que se puedan contabilizar. Barcelona y Ada Colau son el ejemplo perfecto de la política que no funciona.

Basémonos en las evidencias, las encuestas no les dan más de tres puntos sobre el PSOE. ¿Cuál es la conclusión: que el PP no logra machacar a Sánchez ni en este escenario de corrupción y de servicios públicos deteriorados, o que el centroderecha sigue siendo hegemónico cuando en Europa la ola es de extrema derecha?

Tres reflexiones. Primero, Sánchez se ha escorado tanto a la ultraizquierda que se está comiendo ese espacio: la trampa del triple empate que decía antes.

Dos, efectivamente el PP está resistiendo esa ola mucho mejor que otros partidos de centroderecha.

Pero tres, tenemos la máxima ambición, yo tengo la máxima ambición de que tengamos una mayoría fuerte, porque España necesita un gobierno fuerte. Necesitamos un mandato poderoso para hacer una tarea inmensa, hercúlea, la más importante desde la Transición, que es la reconstrucción nacional en todos los frentes.

¿Qué es despolitizar las instituciones? En el programa lo detallan ustedes, pero permítame que le pida prioridades: ¿qué va primero, el CIS, la Fiscalía, el CGPJ?

Va todo a la vez, es un programa de regeneración democrática. Jueces que elijan a los jueces, basta de políticos eligiendo a los jueces que luego van a juzgar a los políticos.

Lo vamos a hacer. Y hemos dado la batalla esta legislatura, lo hemos llevado a Europa y hemos llegado a un pacto que luego el PSOE no cumplió.

Dos, despolitización de la Fiscalía General del Estado. Impresionante un fiscal general condenado por el Supremo por intentar destruir a una rival.

Perdone que le interrumpa, dígame cómo, para que el lector le pueda creer. Porque está constitucionalizado que lo elige el Gobierno.

Sí, pero hay mecanismos. Por ejemplo, que dure cinco años el mandato, con lo cual no esté solapado exactamente con el mandato de legislatura. También, que un fiscal procesado sea destituido. O dar más poder a los controles en el proceso de nombramiento y elección.

Siga con lo de antes...

Pues tres, quitar comisarios políticos de las instituciones. Es decir, ni más Leires, ni más Koldos, ni más Jésicas; pero tampoco más Tezanos, ni más Intxaurrondos, ni más Pumpidos. ¿Cómo puede ser que la televisión pública la paguemos entre todos para que nos insulte a la mitad?

La dirigente del PP Cayetana Álvarez de Toledo, en su despacho, mientras es entrevistada por EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Reconózcame que RTVE nunca ha sido un medio particularmente ecuánime.

Jamás ha alcanzado las cotas de degradación, de cochambre sectaria que tiene en estos momentos.

¿Ni siquiera cuando Urdaci dijo lo que dijo de "CeCé Oó'...?".

Jamás, jamás. Y cualquier persona que se siente delante de la televisión y lo vea: no sólo es el sectarismo completamente impúdico que gastan, sino la zafiedad, la degradación, tratar a los ciudadanos como menores de edad, como si les gustara consumir televisión basura.

No le voy a preguntar por cada caso de presunta corrupción, porque son muchos. ¿Con cuál de todos ellos entendió usted que había que elegir entre "mafia o democracia", que fue el lema de una de las concentraciones del PP, hace un año?

La transacción corrupta más grave de esta legislatura fue la compra del poder a cambio de impunidad. ¿Cómo se pasa de que la amnistía sea ilegal e inconstitucional a que sea impecable y legal, con la misma ley vigente?

Este domingo, Sánchez prometió que no habrá referéndum en ningún caso, ni precisando los votos de Junts.

Claro, pues Sánchez en botella. Dos días antes del 23-J dijo que jamás aceptaría una amnistía; siete días antes del 29-N dice que jamás aceptará un referéndum de autodeterminación. Si él ganara las elecciones —que no va a ocurrir—, si él gobernara, por supuesto que aceptará el pacto con el separatismo para un referéndum de autodeterminación.

De hecho, hay que escuchar a Otegi, que es el principal socio de este Gobierno, lo cual es una inmoralidad subterránea... un partido que justifica el asesinato de compatriotas, incluso de socialistas, es el principal valedor y apoyo de este Gobierno.

¿Por qué Otegi apoya a Sánchez?

Porque hay una transacción detrás: "Yo te tapo a ti tu corrupción y tú me das a mí la nación". Lo vamos a llamar plurinacionalidad porque suena más bonito, es un eufemismo, pero eso significa la derogación de la nación española. La nación española como garantía de libertad, de igualdad y de convivencia entre españoles.

Si ganara Sánchez habría no ya un referéndum de autodeterminación, sino la derogación de la nación y, por tanto, de la libertad, la igualdad y la democracia.

¿Qué es peor, el pacto oculto con Bildu de "presos por por fidelidad absoluta en el Congreso", o que nadie crea a Sánchez cuando dice "no habrá referéndum"?

Hace mucho que nadie le cree, es decir, que es un impostor absoluto.

Y mire. La unidad nacional, la soberanía nacional, es decir, la convivencia democrática española, sufrió tres agresiones terribles desde el año 78: el terrorismo de ETA, el golpe de Estado en Cataluña y la invasión de Ceuta. En los tres casos, Sánchez y su PSOE han acabado colocándose del lado de los agresores.

Blanquearon a Bildu como animal de compañía, partido que justifica el asesinato. Amnistiaron el golpe de Estado en Cataluña con su violencia. Y han sido cómplices de Rabat en la invasión de Ceuta.

Y el hecho de que el principal asesor de Sánchez siga siendo Zapatero da la perfecta medida. Porque quien inicia el proceso de dinamitar la convivencia y entregar la nación a plazos es Zapatero, faro moral de este socialismo que ha acabado en el sumidero de la indecencia.

"Faro inmoral" cabría decir entonces...

Él se proclamaba el faro moral del PSOE; y efectivamente, en ese sumidero de la inmoralidad ha caído el PSOE desde Zapatero, que ocultaba joyas por un millón y medio de euros, que cobraba comisiones por rescates de empresas venezolanas mientras los venezolanos se morían de hambre y eran torturados y reprimidos.

Zapatero es exactamente el faro moral de un PSOE completamente inmoral.

"Otegi apoya a Sánchez por una transacción: 'Yo te tapo a ti tu corrupción y tú me das a mí la nación'"

Hace pocos días, usted pronunció esta frase: "Necesitamos inmigración que trabaje mientras los españoles se ponen a hacer bebés". Imagino que tendría un contexto, pero dicho así, suena clasista.

Clasista es esta izquierda que destroza a las clases medias y las clases trabajadoras. Tenemos un problema grave de natalidad; por tanto necesitamos inmigración. Lo que hace falta es tener una política de inmigración ordenada, por tanto moral y eficaz.

¿Por qué dice "moral" y por qué "eficaz"?

Moral y eficaz porque la ley es la expresión de la moral colectiva; no se puede entrar por la ventana cuando hay gente haciendo cola ordenadamente para entrar por la puerta.

Moral y eficaz porque venir a trabajar y aportar al bien común hace que se sostenga el sistema, y trabajar es dignidad; el trabajo nos da dignidad.

Y moral y eficaz porque nosotros pedimos integración en unos valores; valores que son buenos no por españoles, no por ibéricos, no por europeos, sino porque son los valores que permiten a personas de distintas procedencias, religiones, razas, etcétera, convivir de forma pacífica.

Son los valores de la Ilustración, son los valores de la igualdad de los hombres y mujeres ante la ley, son los valores de la separación entre la Iglesia y el Estado. Ésa es nuestra política, una política moral y eficaz.

¿A eso se refiere el PP con lo de la integración cultural?

Yo explico una cosa sobre el islam que creo que tiene interés. Soy agnóstica, con lo cual no hablo desde la religión y, de hecho, no juzgo a religiones. Lo que sí puedo hacer es una valoración basada en la evidencia de los sistemas culturales... o de las religiones como matriz de civilización

Miro el cristianismo y, a lo largo de los siglos, con contorsiones, con conflictos, con dificultades, ha ido facilitando sistemas democráticos. Es decir, el cristianismo y la democracia se han hecho compatibles. Hoy hay muchísimas democracias que tienen una matriz originaria cristiana.

En cambio, como matriz de civilización, el islam ha tenido una muy difícil relación con esos valores. Con lo cual, sí se puede decir que hay matrices de civilización mejores que otras y, por resumir, que el cristianismo como sistema cultural es mejor que el islam.

Eso tiene una discusión fácil: el cristianismo hace 500 años tampoco era compatible con la libertad. Tal vez en un futuro el islam...

Muchos —Ayaan Hirsi Ali, entre otros— han intentado lo que llaman una "Ilustración" para el islam, pero de momento no ha cuajado.

Tuve un debate interesante sobre el burka con la izquierda en la Comisión Constitucional y, Patxi López incluido, lo defendía. Dijo que es "una expresión de libertad religiosa". No, el burka no es aceptable, aunque sea la expresión de una cultura. El burka es una cárcel de tela negra en la que se encierra a las mujeres.

Cayetana Álvarez de Toledo, dirigente del PP, entrevistada en su despacho en la última semana de campaña electoral ante el 29-N. Sara Fernández

¿Tendrán tiempo o interés, si gobiernan, de regular el uso de este tipo de prendas? No es un problema social muy extendido en España.

Por supuesto que lo es. Además, los derechos no se miden por la cantidad de personas que los sufren.

Venimos de una huelga general. ¿Temen una agitación de la calle si Feijóo forma gobierno?

Bueno, los sindicatos o fuerzas de izquierda y separatistas ya empiezan a anunciar que van a incendiar el país. Yo les digo: "¿Vais a incendiar el país? Apagaremos el fuego. Vamos a preservar la paz civil, vamos a reconstruir nuestro país".

¿Qué significa eso?

España tendrá un Estado fuerte que garantice el orden y la libertad, porque no hay libertad sin orden ni orden sin autoridad. Hay que preservar esos dos pilares. Ante su intimidación, nuestra firmeza; ante sus amenazas, nuestra convicción y nuestra voluntad.

Usted es mujer, pero no pocas veces ha recibido ataques por su dureza, cualidad supuestamente masculina. ¿Hay machismo en la política y en los medios?

Sí, es machismo en el sentido de que la izquierda considera que las mujeres de derechas no somos mujeres.

Pero me importa muy poco, la verdad, porque yo soy una feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia, mujeres fuertes: no somos mujeres de cuota, no voy de víctima, no me gusta que nadie hable en mi nombre, ni un hombre ni tampoco otra mujer.

No van a hablar en mi nombre Irene Montero ni Yolanda Díaz, ni mucho menos Diana Morant —la de las cuatro bofetadas a Feijóo—. Es decir, estas mujeres a mí no me representan.

Tengo dos hijas mujeres y eso es lo que les enseño: ser fuertes y nunca ir de víctimas por la vida.

“Sánchez es un presidente híbrido, mitad marroquí y mitad español; Ceuta debe recobrar la normalidad y todos serán devueltos, menores incluidos"

Vayamos a Ceuta. ¿Qué harán ustedes para recuperar la normalidad en la ciudad?

Primero, todos los que entraron ilegalmente serán devueltos; cuando digo todos son todos, incluidos los niños. No podemos permitir que los menores sean utilizados de esa forma en una invasión híbrida. Porque si aceptamos que usen a 1.000 menores hoy, mañana serán 5.000 o 10.000.

Y en segundo lugar, blindar la frontera. Eso significa reforzar Policía y Guardia Civil y significa el artículo 8 de la Constitución: si hace falta desplegar el Ejército, se despliega.

Aunque eso escale el conflicto...

Las Fuerzas Armadas están para defender la soberanía nacional y si hay que militarizar la frontera, se hace sin problema.

Sánchez entregó el Sáhara en 2022. Si Feijóo llega a La Moncloa, ¿revertirá el giro sobre el Sáhara aunque esto escale el conflicto con Marruecos, o no se puede ya?

No, todo se puede. Nosotros tenemos que defender las posiciones históricas españolas sobre el Sáhara.

La número dos del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, entrevistada por Alberto D. Prieto, subdirector de Política en EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Usted va de número dos por Madrid. ¿Deseará usted sentarse en el Consejo de Ministros si le dieran a elegir, o prefiere otro tipo de responsabilidad?

No pienso en eso. No vamos a vender las pieles de los ministerios antes de cazar al oso. Sería una temeridad y un gravísimo error.

Soy una política, hago política y por supuesto quiero trabajar para reformar y cambiar mi país de arriba abajo desde donde corresponda.

"Zapatero, que ocultaba joyas y cobraba comisiones de Venezuela, es el faro moral de un PSOE inmoral"

En 2020 usted fue descabalgada de la portavocía del PP por chocar con la dirección. ¿Qué ha cambiado más desde entonces, el PP o Cayetana?

No sé si es una virtud o un defecto, pero cambiar yo he cambiado más bien poco. Lo que desde luego sí ha empeorado de manera radical es la situación nacional.

En el PP no estamos cortados todos con la misma tijera, no somos un ejército de clones sin conciencia. Pero tengo la absoluta certeza de que Feijóo es la fuerza de la razón que España necesita en esta hora crítica. Es un reformista valiente, un gestor solvente, un hombre decente y tiene un proyecto de reconstrucción nacional.

Usted suele hablar claro: dígame solo uno, un error que haya cometido el PP en la campaña electoral.

Quedan cinco días, todavía podemos cometer alguno; voy a intentar evitarlo. Pero honestamente, yo creo que estamos haciendo una campaña ejemplar, de las mejores campañas que recuerdo al PP. Por su fuerza, por su disposición a asumir riesgos, por su mezcla de fuerza, sentido del humor, alegría, profundidad, capacidad de desafío; por sus convicciones, su coraje... Y espero que también por sus resultados, que ésa es la clave.

Tenemos que mandar a Sánchez no sólo a la oposición, sino a su casa para que el PSOE pueda hacer ese proceso de refundación del partido, si ellos quieren.

O sea, que reconstruir España incluye reconstruir al PSOE.

No necesariamente. Eso, que lo haga el PSOE: refundación o extinción, ése es su debate.

Pero ustedes se lo desean. Si no, no me diría esto.

No, lo que yo no quiero tener es a Sánchez dinamitando la convivencia y la vida pública. Lo que yo quiero es que acabemos con el factor que está destruyendo la convivencia, la decencia y la esperanza.

Dígame sólo una cosa que haya hecho bien Pedro Sánchez, y que no sea revalorizar las pensiones al IPC que ustedes lo han asumido. Algo habrá hecho bien.

Es que, francamente, hemos tenido muy mala suerte. No es simplemente ideológicamente equivocada: es que no es un hombre decente. Él se lo dijo a Mariano Rajoy y resulta que el indecente era él. ¿Me pregunta cuál es la decisión buena que ha tomado?

Hasta un reloj parado da bien la hora dos veces al día.

Convocar elecciones anticipadas, aprovechándose del desahucio de una anciana para intentar evitar que lo desahuciaran los españoles a él. Pero lo tenemos que desahuciar.

La última: si el domingo por la noche las urnas dan una nueva mayoría a Pedro Sánchez y sus socios, ¿qué pasará en España y qué pasará en el PP?

Eso no va a suceder. Y si sucede, ya lo he explicado antes: España entraría en un proceso de enorme destrucción institucional, moral y civil; de la derogación de la convivencia, la derogación definitiva de la nación y de la democracia.

Sánchez ha impugnado la concordia, ha impugnado la Transición y si él revalidara lo que habría es la fase definitiva de esa destrucción de la nación constitucional.

¿Y en el PP?

No voy a entrar en eso porque, insisto, no va a pasar.