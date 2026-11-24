José Bono graba a los periodistas en Aranda de Duero tras denunciar a los "pseudomedios". PSOE CyL

Bono, fuera de quicio: graba con su móvil a los periodistas, les pregunta qué ganan y presume de ser "pro Bono" y no "pro Pepe"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves José Bono protagoniza una surrealista rueda de prensa en Aranda de Duero preguntando sus sueldos a los periodistas y grabándoles con su teléfono móvil. El exministro carga contra los "pseudomedios" acusándoles de estar financiados por el Partido Popular. Bono responde a la ironía de Felipe González asegurando que da por cerrada la polémica con él y afirmando que prefiere ser "Pro-Bono" que "Pro-Pepe". El expresidente de Castilla-La Mancha reafirma que votará convencido a Pedro Sánchez en las próximas elecciones.

El expresidente de Castilla la Mancha, José Bono, ha dado una surrealista rueda de prensa en Aranda de Duero (Burgos), antes de participar en un acto del PSOE.

Antes de comenzar su comparecencia, ha preguntado a algunos periodistas cuánto ganaban aproximadamente. Más tarde, ha decidido sacar su teléfono móvil y ponerse a grabar los rostros de los reporteros que iban a hacerle las preguntas.

"Es para tener un recuerdo y para deciros luego algo y saber a quién se lo he dicho", ha añadido Bono quien ha rematado con un: "va a tener su gracia".

Las caras de estupefacción de los periodistas y también de la secretaria general del PSOE Burgalés, Esther Peña, y del líder de los socialistas de Castilla y León, Carlos Martínez, eran la tónica ante un Bono fuera de quicio que luego ha cargado contra "los pseudomedios" a los que ha acusado "de estar financiados por el PP".

El que fuera ministro de Defensa con Zapatero está en el ojo del huracán tras arremeter contra Felipe González. "No hagas el tonto", le espetó este sábado en un mitin tras recordar que había anunciado que iba a votar en blanco durante estas elecciones.

Unas afirmaciones que fueron contestadas este lunes por el expresidente del Gobierno con ironía al recordar la condición de lobista del exministro.

"No sabe cómo se lo agradezco. Yo sé que él lo hace pro bono -una expresión en latín que se refiere a un trabajo sin contraprestación-. Por tanto, no hay ningún problema. Se lo agradezco muchísimo", sentenciaba González en un acto con Ibarra.

Bono recogía el guante y este martes daba por cerrada la crisis con González: "Como se dice en mi tierra, chimpún".

Aunque luego matizaba las afirmaciones de González. "Yo soy Pepe Bono. Prefiero ser Pro-Bono que Pro-Pepe", añadía como apuntillando la declaración de González.

El exministro, que dimitió tras el Estatut, ha añadido que votará convencido por Pedro Sánchez. Obviando aspectos como la ley de amnistía. Todo mientras la crisis sigue abierta en el PSOE con un González que añade que no quiere explicar "públicamente" porque no votará a este Gobierno porque si lo hace "perderían millones de votos más".