La acusación ha pedido a la jueza que la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil analice la tramitación completa y los sobrecostes de las obras.

UPN, PP y Vox solicitan la citación como investigados de los responsables directos de NICDO y Parquenasa que tramitaron y firmaron los expedientes.

La causa analiza si el Gobierno de Navarra dividió en cuatro adjudicaciones de casi 200.000 euros la reconstrucción del parque para evitar la mesa de contratación y beneficiar a una empresa afín.

La acusación popular del caso Sendaviva pide investigar si la ministra Elma Saiz formaba parte del consejo de NICDO cuando se adjudicaron los contratos investigados por troceo.

La acusación popular unificada del caso Sendaviva, que integran Vox, UPN y PP, ha pedido a la jueza que investigue si Elma Saiz era consejera de NICDO, la empresa pública del Gobierno navarro que controlaba el parque, cuando se adjudicaron los contratos bajo sospecha de troceo.

La causa investiga si el Gobierno foral, que preside la socialista María Chivite, troceó la reconstrucción del parque Sendaviva, en la Ribera, para dar casi 800.000 euros a una constructora amiga.

Saiz es portavoz del Gobierno, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cabeza de lista del PSN al Congreso por Navarra el 29-N.

La petición consta en un escrito presentado este miércoles en el juzgado de Pamplona que instruye la causa, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Las obras, pagadas con dinero público tras el incendio de 2022, se dividieron en cuatro contratos de entre 197.200 y 198.640 euros. Los cuatro fueron a la misma empresa, Adentro Construimos, y todos quedaron justo por debajo de los 200.000 euros.

A partir de esa cifra, la ley navarra exige una mesa de contratación que vigile la adjudicación.

La Intervención General y la Oficina Anticorrupción de Navarra ya apreciaron indicios de "fraccionamiento indebido" y de que las cuatro obras eran en realidad una sola.

La constructora es la misma que reformó la sede del PSN y el piso de Ramón Alzórriz, entonces número dos del partido.

Su pareja, Diana Enériz, había trabajado en Servinabar, la empresa de Santos Cerdán.

El escrito, al que ha accedido este periódico, señala que, según la Intervención, una de las obras tiene un acta de inicio sobre el terreno del 1 de diciembre de 2023, dos semanas antes de su adjudicación.

Además, las cuatro obras acabaron costando 869.128 euros, unos 76.000 más de lo adjudicado. En los cuatro casos el sobrecoste rondó el 10%, entre el 9,43% y el 9,99%.

El papel de Saiz

Las obras las adjudicó Parquenasa, la sociedad que gestiona el parque. Desde febrero de 2023 su administradora única era NICDO, de modo que las decisiones de Parquenasa pasaban por la empresa pública.

Saiz fue consejera de Economía y Hacienda de Chivite en la anterior legislatura y, como tal, formó parte del consejo de NICDO.

La duda es cuándo salió de él, y es lo que pide esclarecer la acusación popular.

Saiz ya no figura en la relación de consejeros que NICDO publicó a 10 de junio de 2023. Sin embargo, el BORME no publicó su cese hasta el 24 de enero de 2024, sin precisar en qué fecha se produjo.

"La información pública resulta insuficiente para reconstruir con certeza la composición del Consejo en las fechas de los hechos", sostiene el escrito, que añade: "El cese publicado acredita que ostentó el cargo".

En concreto, la acusación pide que NICDO certifique "si la Sra. Elma Saiz Delgado era consejera de NICDO en noviembre y diciembre de 2023, fechas de las adjudicaciones de los contratos".

En 2023 Saiz encabezó la lista del PSN al Ayuntamiento de Pamplona y en noviembre de ese año fue nombrada ministra, en plena tramitación de los contratos.

Dos investigados más

La acusación pide también citar como investigados a Ramón Urdiáin, director gerente de NICDO, y a Rubén González, entonces gerente de Parquenasa.

Urdiáin era la persona que representaba a NICDO al frente de Parquenasa. La acusación quiere saber si intervino "en la decisión de tramitar expedientes separados", es decir, en partir la obra en cuatro.

Rubén González firmó los cuatro contratos. El BORME publicó en mayo de 2023 la revocación de un poder a su favor y no recoge un nuevo nombramiento como apoderado hasta febrero de 2024.

UPN, PP y Vox piden aclarar con qué facultades firmó.

José Luis Arasti, consejero de Economía de Chivite y querellado en esta causa por cohecho y tráfico de influencias, tal y como avanzó este periódico, entró en el consejo de NICDO en diciembre de 2023, cuando se adjudicaban los dos últimos contratos.

La Guardia Civil

UPN, PP y Vox piden también que sea la Guardia Civil la que investigue los cuatro contratos.

En concreto, quieren que la unidad de delitos económicos de su Policía Judicial en Navarra reconstruya cómo se tramitaron, desde el proyecto hasta el último pago.

El encargo incluye determinar "quién o quiénes propusieron, ordenaron, aprobaron o ejecutaron la división en expedientes".

También quién "eligió a los operadores invitados" y quién "autorizó o firmó cada adjudicación".

Además, piden cotejar contrato por contrato el precio inicial, las modificaciones y el "pago efectivo a Adentro", para saber cuánto cobró realmente la constructora.

La jueza había pedido antes un análisis al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. Según el escrito, este respondió que "carece de funciones consultivas, periciales o de asesoramiento".

De ahí que la acusación popular recurra ahora a la Guardia Civil.

Por último, UPN, PP y Vox piden que la jueza actúe "con urgencia", porque el plazo de instrucción se agota el 19 de diciembre.