El mitin de Sevilla del pasado 12 de noviembre, 48 horas después del funeral por las víctimas de Urda, en el que Sánchez apareció bailando con su esposa Begoña Gómez y la exministra Montero. Europa Press

El vídeo con el que Sánchez compra votos con la muerte de un familiar: "Nadie supera una pérdida en dos días" pero él fue a bailar tras el funeral de Urda

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento de familiares directos a diez días laborables mediante un Real Decreto Ley. La norma incluye medidas para adaptar la jornada en cuidados paliativos y un permiso de un día para el acompañamiento en procesos de eutanasia. Feijóo criticó a Sánchez por bailar en un mitin 48 horas después del funeral de las víctimas del siniestro en Urda, al que el presidente no asistió. La medida sigue la línea planteada por Trabajo a finales del año pasado, propuesta que en su momento fue rechazada por la patronal CEOE.

"Nadie supera una pérdida en dos días. Ni en diez. Pero con diez hay tiempo para despedirse sin mirar el reloj".

Con este mensaje en X y un vídeo, Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la ampliación del permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padre, madre o hijo a diez días laborables, lejos de los dos actuales -cuatro en caso de desplazamiento-.

Sin embargo, el propio candidato socialista, como ya recordó Feijóo durante el cara a cara del pasado jueves, participó y bailó en un mitin del PSOE apenas 48 horas después del funeral de Estado por las 46 víctimas mortales del siniestro en Urda (Toledo), ceremonia celebrada el 10 de noviembre a la que Sánchez no asistió.

Feijóo reprocha a Sánchez que "no pidiera perdón" a las víctimas de accidentes de tren y que baile en los mítines y el presidente replica: "Si tengo que pedir perdón a por supuesto que se lo pido. Es un dolor que llevaré conmigo toda mi vida" https://t.co/Cu4ajsDv5L https://t.co/SEIxCslb4d — Europa Press (@europapress) November 20, 2026

En concreto, el candidato del PP interpeló directamente a Sánchez durante el bloque sobre servicios públicos: "Una pregunta, señor Sánchez, si se hubiese muerto un familiar directo suyo en esos accidentes, ¿también se pondría a bailar a las 48 horas?".

Dos días después de este funeral, el 12 de noviembre, Sánchez inauguró la campaña electoral en Sevilla bailando en el escenario junto a su esposa, Begoña Gómez, y la vicepresidenta María Jesús Montero.

Este lunes, a menos de una semana de que se abran las urnas, el presidente del Gobierno y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han publicado una carta firmada por ambos en sus cuentas de X y Bluesky, respectivamente, en la que anuncian la aprobación de este real decreto ley, además de un vídeo.

"Hay días en los que la vida se detiene" por la muerte de un familiar y hasta ahora la ley permitía "que la vida se detuviera solo dos días", dice la carta, que señala que España estaba hasta ahora entre los países europeos que "menos protegían a las personas en estos duros momentos".

Nadie supera una pérdida en dos días. Ni en diez. Pero con diez hay tiempo para despedirse sin mirar el reloj. https://t.co/K4vvBYgLws — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

"Quien perdía a un ser querido un lunes debía volver a su puesto de trabajo el jueves", con "el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma". "Eso termina hoy", subraya la misiva.

"Esta es la España que queremos. Un país no obliga a esconder el dolor para seguir trabajando. Que nombra la pérdida y le da su tiempo. Que cuida y que se deja cuidar", apuntan presidente y vicepresidenta.

Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para. Por eso, mañana el Gobierno dará un paso más para reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras. https://t.co/e7H3vq7tG6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

La ley que se aprobará este martes permitirá además que quien acompañe a un familiar en cuidados paliativos pueda "reducir o adaptar su jornada para estar a su lado", detalla la carta. "Nadie tendrá que elegir entre su trabajo y sostener la mano de sus seres queridos", añade.

El Real Decreto de este martes aprobará este nuevo permiso de un día de duración para acompañamiento en procesos de eutanasia para la persona que ejerce su derecho a una muerte digna.

Estos anuncios están en línea con la propuesta remitida por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales a finales del pasado año, que fue rechazada por la CEOE al entender que trasladaba a las empresas el coste de los cuidados, y que nunca llegó a cerrarse.

Esta propuesta preveía ampliar el permiso por fallecimiento hasta los diez días hábiles, que podían cogerse a lo largo de las cuatro semanas posteriores a la muerte del familiar, mientras se mantenían los permisos actuales para familiares de hasta segundo grado de afinidad.

Asimismo, preveía un nuevo permiso para cuidados paliativos de hasta 15 días para familiares de hasta segundo grado de consanguinidad y que podía consistir en reducción de jornada.