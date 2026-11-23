EH Bildu se consolidaría como primera fuerza en el País Vasco con 7 escaños, mientras que Podemos y Se Acabó La Fiesta se quedarían sin representación.

El PSOE muestra una tendencia al alza hasta los 115 escaños (29%), aunque se mantiene por debajo de su resultado de julio de 2023.

El bloque de la derecha formado por PP, Vox y UPN alcanzaría la mayoría absoluta al sumar 196 escaños en el Congreso.

El Partido Popular ganaría las elecciones con un 32% de los votos y 133 escaños, aventajando en tres puntos y 20 diputados al PSOE.

El PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones generales con 3 puntos de intención de voto y 20 escaños de ventaja sobre el PSOE de Pedro Sánchez,

Así se desprende del último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La ley electoral impide publicar encuestas en los cinco días anteriores a la votación.

Desde mañana y hasta el domingo no habrá más sondeos: el siguiente dato será ya el recuento, el 29-N.

Los populares obtendrían el 32% de los votos y 133 escaños, uno más que en la encuesta publicada este domingo por EL ESPAÑOL. Con los dos diputados de UPN en Navarra, se elevan a 135.

El PSOE mantiene su línea ascendente y sube hasta el 29% y 115 escaños, también uno más que en el sondeo anterior.

Pero sigue seis por debajo de los 121 que logró en julio de 2023.

La principal novedad de las últimas horas es un rebrote del bipartidismo. El PP y el PSOE crecen a la vez, tres décimas cada uno, y entre ambos concentran ya el 61% del voto y 248 escaños, dos más que en el sondeo del domingo.

La tendencia viene de atrás. En la encuesta del 15 de noviembre publicada por este diario, los dos grandes partidos sumaban el 59,4% del voto y 240 diputados.

En ocho días han ganado otros ocho escaños, justo en el tramo decisivo de la campaña.

Los socialistas encadenan tres semanas de subida: a primeros de noviembre, SocioMétrica les otorgaba 106 diputados (26,6%). Desde entonces han recortado la distancia con el PP de 31 a 18 escaños, sin contar UPN.

Pero en las últimas horas la brecha se ha congelado. PP y PSOE suben al mismo ritmo, y la ventaja de Feijóo se mantiene en 3 puntos y 20 escaños, exactamente la misma que reflejaba el sondeo del domingo.

Mayoría PP-Vox

Con ese resultado, todo el bloque de la derecha (PP, Vox y UPN) suma el 50,5% del voto y alcanza 196 escaños: una mayoría absoluta con 20 diputados de margen sobre los 176 que exige el Congreso.

Es uno menos que en la encuesta del domingo (197).

El gran damnificado del doble crecimiento de PP y PSOE es Vox, que retrocede por segundo día consecutivo y vuelve a dejarse dos diputados.

El partido de Santiago Abascal se queda en el 18,1% y 61 escaños. Hace ocho días, SocioMétrica le otorgaba 67, su techo en todo este tracking. Aun así, casi duplicaría los 33 diputados que obtuvo en 2023.

Los populares quedarían por debajo de los 136 escaños que obtuvieron en 2023. La diferencia con entonces es el hundimiento de los socios de Sánchez y el crecimiento de Vox, que hace posible la mayoría absoluta de la derecha.

Todo el bloque de partidos que auparon la investidura de Sánchez en 2023 suma 151 escaños (43,5%), uno más que el domingo.

Le faltarían 25 para la mayoría absoluta: no le alcanzaría ni con todos sus socios.

El Frente Amplio de Ada Colau sube cuatro décimas, hasta el 4,6%, y gana un escaño: obtendría 5, tres en Madrid y dos en Barcelona. Se suma el de Més por Baleares, que entra en el reparto. La Chunta, en cambio, pierde el suyo en Zaragoza.

En conjunto, el Frente Amplio se queda 26 escaños por debajo de los 31 que logró Sumar en 2023.

Podemos, sin representación

Allí donde se presenta en solitario, Podemos se queda en el 1% del voto y sin representación, por detrás incluso de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF) de Alvise Pérez, que logra el 2,1% pero tampoco obtiene escaño.

En Cataluña, ERC mantiene 9 escaños (2,4%), dos más de los que sacó el partido de Gabriel Rufián en 2023.

Junts se queda en 5 (1,2%), dos menos que en los pasados comicios.

Bildu cede un escaño respecto al sondeo del domingo, pero sigue en plena escalada: se queda en 7, seis por el País Vasco y uno por Navarra, y mejora en uno su resultado de 2023.

La coalición de Arnaldo Otegi arrasa y se convierte en la primera fuerza del País Vasco.

El contraste con el PNV es demoledor. Los nacionalistas vascos se estrellan y se quedan en sólo 3 escaños, dos menos que en las pasadas elecciones. Bildu le dobla ya en diputados.

Adelante Andalucía mantiene sus 3 diputados (1,7%), igual que Compromís-Front Valencià. El BNG lograría 2 y Coalición Canaria, 1.

Según esta encuesta, el PP supera el 40% del voto en al menos 10 circunscripciones: Melilla (48,4%), La Rioja (46,7%), Lugo (46,4%), Orense (46,1%), Salamanca (45,5%), Ávila (44,6%), Zamora (44,5%), Segovia (43,8%), Palencia (41,9%) y Cantabria (40,9%).

Las provincias en las que el PP tiene más dificultades de penetración son Guipúzcoa (9,2%), Gerona (11%) y Vizcaya (12,6%).

El PSOE, en cambio, no alcanza el 37% en ninguna provincia. Sus mejores resultados los registraría en Badajoz (36,4%), Cáceres (36,2%), Barcelona (35%), Cuenca (33,8%), León (33,4%), Asturias (32,8%), Palencia y Jaén (32,5%), y Teruel y Tarragona (32,4%).

La formación de Abascal conseguiría sus mejores porcentajes en Ceuta (29,3%), Murcia (28,8%), Almería (27,2%), Toledo (26,5%), Guadalajara (26%), Ávila (22,8%), Albacete y Alicante (22,6%), Melilla (22,5%) y Ciudad Real (22,4%).

Pese a ser su mejor resultado, Vox no obtendría el escaño de Ceuta: la ciudad autónoma elige un único diputado, y se lo llevaría el PP.

El País Vasco sigue siendo la comunidad que más se le resiste a Vox: se queda en el 3,4% en Guipúzcoa, en el 4,4% en Vizcaya y en el 6,3% en Álava.

Vox se impondría hoy al PSOE en voto en tres circunscripciones: Murcia (28,8% frente a 22,2%), Almería (27,2% frente a 24,6%) y Ceuta (29,3% frente a 29%). En Melilla, los socialistas lo aventajan por solo siete décimas.

No obstante, tanto Ceuta como Melilla envían un único diputado al Congreso, que en ambos casos se lleva el PP.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 7.781 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3%). Datos cerrados el 23 de noviembre a las 15.44. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.