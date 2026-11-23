Pedro Sánchez frena parte de su desgaste captando 519.000 votantes de Sumar, aunque su gestión es suspendida por el 66,7% de los ciudadanos.

Alberto Núñez Feijóo es el candidato mejor valorado (3,7) y el 50,2% de los encuestados cree que será el próximo presidente del Gobierno.

La derecha amplia su mayoria absoluta estimada hasta los 197 escaños tras consolidarse un saldo favorable de 916.000 votos frente a la izquierda.

El trasvase de votantes del PSOE al PP aumenta a 689.000 tras el debate, mientras que la fuga de votos populares hacia Vox se ralentiza.

Su intervención en el cara a cara del jueves frente a Pedro Sánchez consolida el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y apuntala la mayoría absoluta de 197 escaños para la derecha, a seis días de las elecciones del 29N.

El debate, que tuvo una audiencia de más de 10 millones de espectadores, ha acentuado las tendencias.

Se ha incrementado el trasvase de antiguos votantes del PSOE (ya son 689.000) que ahora apuestan por el PP.

Al mismo tiempo, se ha reducido la fuga de votos del PP (hoy son 807.000) que ahora eligen la papeleta de Feijóo.

El PP compensa este trasvase con los 689.000 votos que recibe del PSOE y al movilizar a 1,3 electores que no votaron en 2023.

También Pedro Sánchez se beneficia del impacto del debate: ya atrae a 519.000 antiguos votantes (el 24,3%) de Sumar.

Como viene ocurriendo en las últimas semanas, Vox se mantiene como el partido que mejor fideliza a sus antiguos votantes (78,6%), seguido del PP (78%) y a más larga distancia el PSOE (66,4%).

El PSOE mantiene todavía una bolsa de 479.000 antiguos votantes que hoy se declaran indecisos, y que Pedro Sánchez intenta movilizar en esta última semana de campaña.

A seis días de los comicios, 1.140.000 antiguos votantes del PSOE o Sumar hoy se pasan al PP o Vox.

Pero a la inversa, este tránsito es de sólo 220.000 votos. Por tanto, el saldo es favorable a la derecha en 916.000 votos.

Esto explica que el bloque de la derecha formado por PP, Vox y UPN sumen hoy el 50,6% del voto, que le garantizaría una mayoría absoluta de 197 escaños para gobernar.

La agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF) de Alvise Pérez, sin opciones de obtener ningún escaño, ya sólo quema 100.000 antiguas papeletas del PP y 118.000 de Vox. Por tanto, se reduce el daño que puede causar en la asignación de escaños a estos dos partidos.

Según el sondeo de SocioMetrica, el 50,2% de los españoles da por hecho que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno.

Hoy el 50,2% de los españoles se muestra convencido de que Feijóo será el próximo presidente del Gobiern.

Y sólo el 29,1% cree que Sánchez seguirá en la Moncloa tras los comicios del 29N.

Según la encuesta, Feijóo es hoy el líder político más valorado, con una nota de 3,7 en la escala del cero al diez.

Sánchez sigue sumergido en la tercera posición (3,1), por detrás de Santiago Abascal (3,4).

A mayor profundidad, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau (2,7) y la cabeza de lista de Podemos, Irene Montero (2). Todos, por debajo del suspenso.

La exministra de Igualdad sigue pagando los platos rotos de la ley del solo sí es sí, que rebajó la pena a 1.233 agresores sexuales e hizo saltar por los aires el discurso feminista del Gobierno.

Hoy, Irene Montero no tiene garantizado sacar su escaño por Madrid (aunque se aferra al del Parlamento europeo): el 73,3% de los españoles suspende su gestión y sólo el 16,8% la aprueba. Es con diferencia la peor valorada.

Después de que la ministra Mónica García tirara la toalla, Ada Colau aceptó encabezar el Frente Amplio, ante la expectativa de que el derecho a la vivienda sería el eje de las elecciones.

La exalcaldesa de Barcelona ha quedado descolocada tras los últimos giros de guión de la campaña. El 64,1% de los encuestados suspende su gestión, que disparó la okupación y la inseguridad ciudadana en la Ciudad Condal.

Sólo ligeramente por encima de Colau, se sitúa Pedro Sánchez: el 66,7% de los españoles suspende su gestión, frente a un 28,9% que la apoya.

Encabezando la lista, Feijóo es el líder con el mayor índice de aprobación (33,6%) y el menor rechazo (58,6%).

De nuevo, los votantes de Vox son los más incondicionales y los que más valoran al líder de su propio partido: dan un sobresaliente a Santiago Abascal (9).

A continuación se sitúa Feijóo: los votantes del PP le ponen un notable alto (8,1).

Ya ha pasado la prueba de fuego del cara a cara frente a Sánchez, pero el próximo jueves le espera la revancha en el debate a cuatro.

Y la aún más resbaladiza entrevista con Silvia Intxaurrondo en TVE. Antes, el martes, se publicará la conversación del líder del PP con el youtuber Plex (que tiene casi 15 millones de seguidores) .

Los votantes del Frente Amplio dan un 7,3 a Ada Colau.

En quinta posición se coloca Pedro Sánchez: quienes votaron al PSOE le dan un aprobado raspado (6,3), que evidencia la fractura que ha provocado en su propio partido.

Los votantes de Podemos salvan por los pelos a Irene Montero (5,7).

De los líderes de los cinco principales partidos, Alberto Núñez Feijóo es el favorito del 25,6% de los españoles para ser el nuevo presidente del Gobierno.

Le sigue, con una cifra muy ajustada, Pedro Sánchez (25,3%).

Y tras él, Santiago Abascal (14,5%), Ada Colau (4,3%) e Irene Montero (2,5%).

El abismo se abre al reducir la elección a los líderes de los dos grandes partidos.

Feijóo recibe entonces el apoyo del 45,4% de los españoles frente a Pedro Sánchez (37%).

Ficha técnica

Tracking electoral para El Español: acumulado de 7.266 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.